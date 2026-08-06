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    মাঝ আকাশে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন ট্রাম্প, ‘মেরিন ওয়ান’-এর গা ঘেঁষে উড়ল বিমান

    মঙ্গলবার বিকেলে হোয়াইট হাউস থেকে অ্যান্ড্রুস জয়েন্ট বেসের উদ্দেশে রওনা দেয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সরকারি হেলিকপ্টার ‘মেরিন ওয়ান’। প্রায় একই সময়ে ওয়াশিংটনের একটি বিমানবন্দর থেকে উড়ান শুরু করে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান।

    Published on: Aug 6, 2026, 11:14:03 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    মাঝ আকাশে অল্পের জন্য এড়ানো গেল সম্ভাব্য বড় দুর্ঘটনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বহনকারী সরকারি হেলিকপ্টার ‘মেরিন ওয়ান’-এর খুব কাছ দিয়ে উড়ে যায় একটি যাত্রীবাহী বিমান। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তৈরি হয় চরম উদ্বেগের পরিস্থিতি। যদিও শেষ মুহূর্তে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দুটি উড়ান আলাদা হয়ে যায়। ঘটনায় কেউ আহত হননি এবং কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবরও নেই। তবু ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি)।

    President Donald Trump steps off from Marine One upon his arrival at the Ellipse just outside of the White House, Wednesday, Aug. 5, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana) (AP Photo/Jose Luis Magana)
    President Donald Trump steps off from Marine One upon his arrival at the Ellipse just outside of the White House, Wednesday, Aug. 5, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana) (AP Photo/Jose Luis Magana)

    একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার বিকেলে হোয়াইট হাউস থেকে অ্যান্ড্রুস জয়েন্ট বেসের উদ্দেশে রওনা দেয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সরকারি হেলিকপ্টার ‘মেরিন ওয়ান’। প্রায় একই সময়ে ওয়াশিংটনের একটি বিমানবন্দর থেকে উড়ান শুরু করে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান। আকাশে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি উড়ান বিপজ্জনকভাবে কাছাকাছি চলে আসে।

    প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা এবং প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, যাত্রীবিমানটি প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টারের খুব কাছ দিয়ে চলে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠলেও দ্রুত দুই উড়ানের গতিপথ আলাদা করে দেওয়া হয়। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। ঘটনার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হেলিকপ্টারেই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

    কী কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে এফএএ জানিয়েছে, দুটি উড়ানের মধ্যে যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কথা, তাতে সাময়িক বিচ্যুতি ঘটেছিল। তবে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্রুত সক্রিয় হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সেই কারণেই কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

    ঘটনার পরই তদন্তে নেমেছে এফএএ এবং এনটিএসবি। বিমান চলাচলের রাডার তথ্য, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের অডিয়ো রেকর্ড, উড়ানের গতিপথ এবং সংশ্লিষ্ট পাইলটদের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঠিক কোথায় সমন্বয়ের ঘাটতি হয়েছিল এবং কী কারণে দুটি উড়ান এত কাছাকাছি চলে এসেছিল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

    মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরের সময় আকাশপথে সাধারণত অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার বা বিমান উড়লে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আকাশসীমার একটি অংশ নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়। সেই পরিস্থিতিতেও কীভাবে একটি বাণিজ্যিক বিমান এত কাছে পৌঁছে গেল, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

    যদিও এই ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক ছিল কি না, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে না মার্কিন প্রশাসন।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক বিমান চলাচল ব্যবস্থায় একাধিক নিরাপত্তা স্তর থাকায় এ ধরনের পরিস্থিতিতেও দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে বহনকারী উড়ানের এত কাছে অন্য একটি বিমান পৌঁছে যাওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা। তাই ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/মাঝ আকাশে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন ট্রাম্প, ‘মেরিন ওয়ান’-এর গা ঘেঁষে উড়ল বিমান
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