Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Donald Trump to Sundar Pichai: 'এই লোকটা একজন মনস্টার!' গুগল CEO সুন্দর পিচাইকে ইঙ্গিতবাহী বার্তা ট্রাম্পের

Donald Trump: হোয়াইট হাউসে বৈঠক শেষে টেক জায়ান্টদের সঙ্গেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানেই সুন্দর পিচাইকে আলাদা করে ডেকে নেন তিনি।

Published on: Sep 30, 2026, 23:12:10 IST
By Sahara Islam
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

Donald Trump: গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে ‘মনস্টার’ বা ‘দানব’ বলে উল্লেখ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ক্ষেত্রের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের সময় এই মন্তব্য করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৈঠকে সুন্দর পিচাই ছাড়াও মেটার সিইও মার্ক জাকারবার্গ, অ্যানথ্রপিকের সিইও দারিও আমোদেই, ওপেনএআই-এর প্রেসিডেন্ট গ্রেগ ব্রকম্যান, অ্যামাজন-এর প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস এবং এক্স-এর প্রধান ইলন মাস্ক, এনভিডিয়া-র সিইও জেনসেন হুয়াং এবং মাইক্রোসফট-এর সিইও সত্য নাদেলাও উপস্থিত ছিলেন।

গুগল সিইও-কে ইঙ্গিতবাহী বার্তা ডোনাল্ড ট্রাম্পের (REUTERS)
গুগল সিইও-কে ইঙ্গিতবাহী বার্তা ডোনাল্ড ট্রাম্পের (REUTERS)

হোয়াইট হাউসে বৈঠক শেষে টেক জায়ান্টদের সঙ্গেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানেই পিচাইকে আলাদা করে ডেকে নেন তিনি। কথাবার্তা চলাকালীন হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, 'এই লোকটা একজন মনস্টার, অথচ তাঁকে কেউ চেনেও না। প্রচারের আলোর বাইরে কী চমৎকার জীবন। মনস্টার হয়েও এসব এড়িয়ে থাকা।' এরপরই পিচাইয়ের দিকে ফিরে ট্রাম্প বলেন, 'আপনাদের কোনও ধারনা নেই, এই লোকগুলি কারা? এরা হলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ।' গুগল সিইও-র উদ্দেশে ট্রাম্প আরও বলেন, 'আপনারা শুধু এটুকু জানুন- সুন্দর! ওনার নাম সুন্দর।'

ট্রাম্পের এই রসিকতার পাল্টা জবাবে সুন্দর পিচাই বলেন, 'আমার মনে হয় ‘আমি মনস্টার’-এর চেয়ে এই ট্যাগলাইন সুন্দর।' বলে রাখা প্রয়োজন, কর্পোরেট ও প্রযুক্তির দুনিয়ায় ‘মনস্টার’ শব্দের এক আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের বিশাল আকার এবং প্রভাব বোঝাতে কখনও কখনও মনস্টার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ট্রাম্পের কটাক্ষ শুনে দারিও আমোদেই অন্যদের সঙ্গে হাসতে শুরু করেন। এরপর অ্যানথ্রোপিকের সিইও বলেন, প্রযুক্তি খাত নিরাপত্তার মান আরও উন্নত করতে পারে। তবে এআইয়ের ঝুঁকি মোকাবিলার কার্যকর পদ্ধতি নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি। আমোদেই বলেন, ‘আমি মনে করি, এই প্রযুক্তির খুব বাস্তব ঝুঁকি রয়েছে। আর এসব ঝুঁকি কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেই পদ্ধতি নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে।’

বৈঠকে আলোচিত স্বেচ্ছামূলক কাঠামোর লক্ষ্য হলো উন্নত এআই সিস্টেমের ওপর নজরদারি জোরদার করা। এর আওতায় কোম্পানিগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার পাশাপাশি বাইরের স্বাধীন পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবে। চুক্তির ব্যাখ্যায় পিচাই বলেন, এআই উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কোম্পানিগুলো ব্যবসার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠিত করপোরেট গভর্ন্যান্স পদ্ধতি প্রয়োগ করবে। জাকারবার্গ বলেন, চুক্তিতে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রযুক্তিতে কোনও সমস্যা দেখা দিলে তা শনাক্ত করার বিষয়ে কিছু নীতি ও অঙ্গীকার রয়েছে। তিনি জানান, এআই ব্যবস্থার ওপর একাধিক স্তরে নজরদারি থাকবে। এর মধ্যে থাকবে অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি পর্যালোচনা, বাইরের প্রতিষ্ঠান দিয়ে অডিট এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে স্বাধীন পর্যালোচনা। এদিকে, ট্রাম্প গত কয়েক মাস ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এআই কাঠামো সম্প্রসারণের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছেন। এর অংশ হিসেবে দেশজুড়ে ডেটা সেন্টার নির্মাণও চলছে।

Home/News/Donald Trump To Sundar Pichai: 'এই লোকটা একজন মনস্টার!' গুগল CEO সুন্দর পিচাইকে ইঙ্গিতবাহী বার্তা ট্রাম্পের
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes