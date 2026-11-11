পারস্য উপসাগরে ফের জাহাজে হামলা! দুবাইগামী তেলবাহী ট্যাঙ্কারে আছড়ে পড়ল মিসাইল, আহত ভারতীয় নাবিক-সহ ৪, উদ্বেগে দিল

পারস্য উপসাগরে ফের জাহাজে হামলা! দুবাইগামী তেলবাহী ট্যাঙ্কারে আছড়ে পড়ল মিসাইল, আহত ভারতীয় নাবিক-সহ ৪, উদ্বেগে দিল
প্রতিবেদন অনুযায়ী, লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী বিশালাকার তেলবাহী জাহাজ MT Fujairah Energy-তে হামলার ঘটনাটি ঘটে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আল রুয়াইস থেকে দুবাইয়ের দিকে যাচ্ছিল জাহাজটি। পারস্য উপসাগরের জলসীমা দিয়ে যাওয়ার সময় সেটিকে লক্ষ্য করে প্রজেক্টাইল ছোড়া হয়।
পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা ও ইরানের সংঘাতের আঁচ এবারও পড়ল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের উপর। পারস্য উপসাগরে দুবাইগামী একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে আছড়ে পড়ল অজ্ঞাতপরিচয় প্রজেক্টাইল। ঘটনায় আহত হয়েছেন চারজন নাবিক, যাঁদের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিক। জাহাজটিতে মোট ছ'জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। বাকি পাঁচজন নিরাপদ রয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারত সরকার। মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর এই ঘটনা ঘটেছে। বুধবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের সুরক্ষা নিয়ে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী বিশালাকার তেলবাহী জাহাজ MT Fujairah Energy-তে হামলার ঘটনাটি ঘটে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আল রুয়াইস থেকে দুবাইয়ের দিকে যাচ্ছিল জাহাজটি। পারস্য উপসাগরের জলসীমা দিয়ে যাওয়ার সময় সেটিকে লক্ষ্য করে প্রজেক্টাইল ছোড়া হয়। এর অভিঘাতে জাহাজটির চারজন কর্মী আহত হন। তাঁদের মধ্যে একজন ভারতীয় নাবিক রয়েছেন।
ভারতের বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বুধবার সামাজিক মাধ্যমে একটি বিবৃতি দিয়ে ঘটনাটি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, আহত ভারতীয় নাবিকের চোট সামান্য। তাঁকে নিরাপদে জাহাজ থেকে নামিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য উপকূলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকি ১৮ জন নাবিকও নিরাপদ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ওই জাহাজে থাকা অন্য পাঁচজন ভারতীয়ও রয়েছেন। অর্থাৎ জাহাজের মোট ২৪ জন কর্মীর মধ্যে চারজন আহত হলেও বাকি ২০ জন নিরাপদে রয়েছেন বলে সরকারি বিবৃতি থেকে জানা গিয়েছে।
সোনোয়াল আরও জানিয়েছেন, গোটা পরিস্থিতির উপর ভারত সরকার কড়া নজর রাখছে। জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। আহতদের চিকিৎসা, বাকি নাবিকদের নিরাপত্তা এবং তাঁদের সার্বিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তবে ঠিক কী ধরনের প্রজেক্টাইল দিয়ে হামলা চালানো হয়েছিল, সেটি কোথা থেকে ছোড়া হয়েছিল এবং কারা এই হামলার পিছনে রয়েছে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি।
উল্লেখযোগ্যভাবে, পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা ও ইরানের সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই পারস্য উপসাগর এবং হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি পরিবহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ এই হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস এই পথ দিয়ে পরিবহণ করা হয়। ফলে এই অঞ্চলে কোনও সামরিক সংঘাত বা জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব পড়ে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে।
এর আগেও উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় নাবিক থাকা একাধিক বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ হামলার মুখে পড়েছে। কোথাও ড্রোন, কোথাও অজ্ঞাতপরিচয় প্রজেক্টাইল দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজকে নিশানা করা হয়েছে। কয়েকটি ঘটনায় প্রাণহানি ও আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ফলে এই অঞ্চলে কর্মরত হাজার হাজার ভারতীয় নাবিকের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি।
ভারত বরাবরই আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধ ও নিরাপদ জাহাজ চলাচলের পক্ষে সওয়াল করে এসেছে। বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নিরীহ নাবিকদের উপর হামলার বিরোধিতাও করেছে নয়াদিল্লি।
সব মিলিয়ে, MT Fujairah Energy-তে হামলার ঘটনায় ফের স্পষ্ট হল, পশ্চিম এশিয়ার সামরিক সংঘাতের প্রভাব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলিও ক্রমশ ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এবার উপসাগরীয় অঞ্চলে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More