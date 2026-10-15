বাংলা সহ ১৭ রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হবে SSR! কী সেটি? বড় ঘোষণা কমিশনের
এসএসআর অর্থাৎ ‘স্পেশ্যাল সামারি রিভিশন’ বা বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন। ১ জানুয়ারি, ২০২৭ তারিখ, এই সংক্রান্ত যোগ্যতার শেষ তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
এসআইআর-র পর এবার রাজ্যে হতে চলেছে এসএসআর। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, দেশের ১৭ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই এসএসআর হবে। কী সেটি? জেনে নিন।
এসএসআর অর্থাৎ ‘স্পেশ্যাল সামারি রিভিশন’ বা বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন। ভোটার তালিকার ‘স্পেশ্যাল সামারি রিভিশন’র নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ১ জানুয়ারি, ২০২৭ তারিখ, এই সংক্রান্ত যোগ্যতার শেষ তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, এই প্রক্রিয়াটি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, আসাম, বিহার, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, পুদুচেরি, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পরিচালিত হবে। নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২১ ধারা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর, এই নির্দেশনা জারি করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল, ২০২৭ সালের যোগ্যতা অর্জনের তারিখের আগে বিদ্যমান ভোটার তালিকা আপডেট করা এবং যোগ্য ভোটারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা নিশ্চিত করা। নির্বাচন কমিশনের জারি করা সময়সূচি অনুযায়ী, ভোটকেন্দ্রগুলোর যৌক্তিকীকরণ ও পুনর্বিন্যাসের কাজ ২০২৬ সালের ২ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এরপর ১২ নভেম্বর সমন্বিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। কমিশনের প্রকাশিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত দাবি ও আপত্তি দাখিল করার জন্য ভোটারদের ১২ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে। এই দাবি ও আপত্তিগুলোর নিষ্পত্তি ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা রয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২০২৭ সালের ৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হবে।
কমিশন জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, দিল্লি, ওডিশা, সিকিম, ত্রিপুরা এবং তেলেঙ্গানা—এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে এসআইআর চলছে বা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। তাই সেখানে এসএসআর-এর দিনক্ষণ পরে ঘোষণা করা হবে। কমিশন আলাদাভাবে এও জানিয়েছে যে, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে, যেখানে এখনও এসআইআর (SIR) শুরু হয়নি, সেখানকার ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়সূচী আবহাওয়ার পরিস্থিতি মাথায় রেখে পরে ঘোষণা করা হবে। জানা যাচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা আপডেট করা এবং যোগ্য নাগরিকরা যাতে নিবন্ধন করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের বৃহত্তর প্রচেষ্টা শুরু হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সিজেপি সহ বিরোধীরা যখন সোচ্চার, ঠিক তখনই নির্বাচন কমিশনের তরফে এল এই বড় নির্দেশ।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More