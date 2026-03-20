    Eid Mubarak 2026 wishes: ইদের শুভেচ্ছা জানাতে প্রিয়জনকে কী লিখবেন ভাবছেন? রইল ২০ টি মেসেজ

    ইদের  শুভেচ্ছাবার্তা প্রিয়জনকে জানাতে এই ২০ বার্তা দেখে নিন।

    Published on: Mar 20, 2026 4:39 PM IST
    By Sritama Mitra
    উৎসব মানেই একত্রিত হয়ে উদযাপনের পালা। আর এবার দেশের দিকে দিকে উদযাপিত হতে চলেছে ইদ-উল-ফিতর ২০২৬। ইদ মানেই একসঙ্গে মিলে উপভোগ, উদযাপনের পালা! খুশির ইদের আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার তৃপ্তিই আলাদা। এমন এক দিনে নিজের প্রিয়জনকে কী লিখে শুভেচ্ছা পাঠাবেন ভাবছেন? আজই তা দেখে নিন। রইল ইদ উপলক্ষ্যে ২০ টি শুভেচ্ছা বার্তা।

    ইদের শুভেচ্ছা জানাতে প্রিয়জনকে কী লিখবেন ভাবছেন? রইল ২০টি মেসেজ(PTI Photo)(PTI03_20_2026_000149A) (PTI)
    ১. ইদ মুবারক! এই বিশেষ দিনটি আপনার জীবনে শান্তি, সুখ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক।

    ২. আপনাকে ও আপনার পরিবারকে ভালোবাসা ও হাসিতে ভরা এক আনন্দময় ও বরকতময় ইদের শুভেচ্ছা।

    ৩. ইদ মুবারক ২০২৬! আল্লাহ আপনার সকল প্রার্থনা কবুল করুন এবং আপনার সকল নেক আশা পূর্ণ করুন।

    ৪. এই ইদ আপনার জীবনে অফুরন্ত নিয়ামত, সাফল্য এবং সুস্বাস্থ্য বয়ে আনুক।

    ৫. আপনার ইদ উদযাপন হোক উজ্জ্বল ও সুন্দর। আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছাবার্তা।

    ৬. ইদ মুবারক! আপনার ঘর সুখে ভরে উঠুক এবং আপনার হৃদয় ভরে উঠুক কৃতজ্ঞতায়।

    ৭. ইদের এই শুভক্ষণে আপনার শান্তি, সমৃদ্ধি ও আনন্দ কামনা করছি।

    ৮. আল্লাহর রহমত আপনার সাথে আজ, আগামীকাল এবং সর্বদা থাকুক। ইদ মুবারক!

    ৯. এই ইদ আপনার ঈমানকে আরও শক্তিশালী করুক এবং প্রিয়জনদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসুক।

    ১০. উদযাপন, সুস্বাদু খাবার এবং অমূল্য মূহুর্তগুলোতে ভরে উঠুক আপনার সারা দিন।

    ১১. এই ইদ বয়ে আনুক নতুন আশা, নতুন সুযোগ এবং নতুন সুখ।

    ১২. ইদের সুসময় আপনার জীবনকে আলো, ভালোবাসা এবং ইতিবাচকতায় পূর্ণ করে তুলুক।

    ১৩. পবিত্র এই দিনে আল্লাহ আপনার ওপর রহমত ও করুণা বর্ষণ করুন।

    ১৪. ভালোবাসা, হাসি এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ভরা এক স্মরণীয় ইদের শুভেচ্ছা।

    ১৫. এই ইদ আপনার জীবনের সাফল্য এবং সুখের নতুন সূচনাকারী হোক।

    ১৬. আপনার সুস্থ ও সুখী ইদ কামনা করছি। আল্লাহ আপনাকে প্রাণশক্তিতে ভরপুর রাখুন।

    ১৭. এই বরকতময় দিনে আপনার সুস্বাস্থ্য ও অন্তহীন কল্যাণের জন্য দোয়া করি।

    ১৮. কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে নিরাপদ ও হাসি-খুশিতে ইদ উদযাপন করুন।

    ১৯. আল্লাহ আপনাকে স্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধিতে ভরা দীর্ঘ জীবন দান করুন। ইদ মুবারক!

    ২০. আপনার উপবাস ও প্রার্থনাগুলো সুন্দরভাবে কবুল হোক। আপনাকে ও আপনার পরিবারকে ইদ মুবারক ২০২৬!

