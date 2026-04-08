    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Election Commission: কমিশনের বৈঠকে 'বাক্য বিনিময়', 'এভাবে কথা বলতে পারেন না', কোচবিহারের পর্যবেক্ষক বললেন জ্ঞানেশকে

    Election Commission: নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে ভোট পর্যবেক্ষকদের আজ ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। সেখানেই কোচবিহার নিয়ে কথা ওঠে। তখন কোচবিহারে নিযুক্ত পর্যবেক্ষকের সঙ্গে 'বাক্য বিনিময়' হয় জ্ঞানেশ কুমারের। 

    Published on: Apr 08, 2026 1:40 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন কথা কাটাকাটি সিনিয়র আইএএস আধিকারিকের। দ্য ওয়ালের এক রিপোর্টে দাবি করা হল, কোচবিহারের এক পর্যবেক্ষক নাকি সরাসরি জ্ঞানেশ কুমারকে মুখের ওপর বলেন, 'আপনি এভাবে কথা বলতে পারেন না, ২৫ বছর ধরে সার্ভিস করছি।' জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে বিধানসভা ভোটে নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আজ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ বৈঠক করেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে। সেই সময়ই কোচবিহারের অবজার্ভার অনুরাগ যাদবের উদ্দেশ্যে নাকি জ্ঞানেশ বলেছিলেন, 'এমন হলে বাড়ি চলে যান।' আর তারই জবাবে নাকি অনুরাগ পালটা বলেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারেন না। ২৫ বছর ধরে সার্ভিস করছি। আপনি এভাবে কথা বলতে পারেন না।'

    **EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image posted on April 1, 2026, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, centre, along with Election Commissioners Dr. SS Sandhu, left, and Dr. Vivek Joshi chairs a meeting for the 282 Central Observers deployed across 126 Assembly Constituencies (ACs) in Assam, 140 ACs in Kerala, and 30 ACs in Puducherry, in the presence of Chief Electoral Officers (CEOs) of Assam, Kerala, and Puducherry, in New Delhi. (@ECISVEEP/X via PTI Photo)(PTI04_01_2026_000502B) (PTI)
    **EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image posted on April 1, 2026, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, centre, along with Election Commissioners Dr. SS Sandhu, left, and Dr. Vivek Joshi chairs a meeting for the 282 Central Observers deployed across 126 Assembly Constituencies (ACs) in Assam, 140 ACs in Kerala, and 30 ACs in Puducherry, in the presence of Chief Electoral Officers (CEOs) of Assam, Kerala, and Puducherry, in New Delhi. (@ECISVEEP/X via PTI Photo)(PTI04_01_2026_000502B) (PTI)

    জানা যায়, আজ বৈঠক চলাকালীন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'কোচবিহারের বেশ কিছু স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে, সেখানে কী ১৬৩ ধারা জারি করে দেওয়া যায়?' এই প্রসঙ্গেই খাপ্পা হন জ্ঞানেশ কুমার। তিনি জেলা পুলিশ এবং কোচবিহারে নিযুক্ত পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সেই সময়ই কথা কাটাকাটি হয় জ্ঞানেশ এবং অনুরাগের। তবে এই বাক্য বিনিময়ের পরে কথা ঘুরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন জ্ঞানেশ। এরই মাঝে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়ে জ্ঞানেশ কুমার জানান, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও সমস্যা হলে পুলিশ অবজার্ভার সরাসরি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকতে পারবেন। আর এহেন পরিস্থিতিতে ৩০ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে বাহিনীকে পৌঁছতে হবে।

    এদিকে আজ তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গেও নাকি জ্ঞানেশ কুমারের বাক্য বিনিময় হয়। অন্তত এমনই অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্বাচন সদনের অন্দরে দুই পক্ষের বাদানুবাদ হয় আজ। সেই সময় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওপর চেঁচান ডেরেক এবং জ্ঞানেশ কুমারের উদ্দেশ্যে নাকি তিনি বলেন, 'কোনও কথা বলবেন না।' এদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, বারংবার যোগাযোগ করা হলেও নির্বাচন কমিশন তাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দেয় না। এই আবহে তৃণমূল নেতা সাংবাদিকদের বলেন, 'টা কি নির্বাচন কমিশন না অন্য আরও কিছু। আমরা আজ কিছু ইস্যু উত্থাপন করতে এসেছিলাম। তবে আজও কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না নির্বাচনী আধিকারিকদের। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আমাদের বৈঠকের সাত মিনিটের মধ্যে বলেন - গেট লস্ট। আমরা সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল। সেই দলের চারজন সংসদকে বলেছেন, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।' এদিকে কমিশনের বক্তব্য, ডেরেক ও ব্রায়েন ভিতরে ঢুকে চিৎকার করতে থাকেন। ডেরেককে ভদ্র ব্যবহার করার কথা বলেন কমিশনার। বুঝিয়ে বলেন যে এভাবে চেঁচিয়ে কথা বলা উচিৎ নয়। তবে ডেরেক বেরিয়ে এসে দাবি করেন, তাঁদের সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি কমিশনারের।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Election Commission: কমিশনের বৈঠকে 'বাক্য বিনিময়', 'এভাবে কথা বলতে পারেন না', কোচবিহারের পর্যবেক্ষক বললেন জ্ঞানেশকে
