Macron praises India during AI Summit: ভারত এমন জিনিস তৈরি করেছে, যা অন্য কোনও দেশ পারেনি, AI সম্মেলনে বললেন ম্যাক্রোঁ

ভারতের এআই সম্মেলনে বক্তব্য দিতে ইউপিআই ব্যবস্থার প্রশংসা করলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বললেন, 'ভারত এমন জিনিস তৈরি করেছে যেটা অন্য কোনও দেশ তৈরি করতে পারেনি।' এই বিষয়টি তুলে ধরতে মুম্বইয়ের রাস্তার ধারে থাকা ঠেলাওয়ালার উদাহরণ তুলে ধরেন ম্যাক্রোঁ। ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন কীভাবে এমন কোটি কোটি মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট।
এদিকে আজকের সম্মেলনে ম্যাক্রোঁ বলেন, '১০ বছর আগে মুম্বইয়ের রাস্তার পাশে থাকা এক ঠেলাওয়ালা একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খুলতে পারতেন না। তাঁর কোনও নথি ছিল না, সুযোগ ছিল না... তবে আজ সেই একই ঠেলাওয়ালা ফোনের মাধ্যমে ডিজিটাল মাধ্যমে টাকা নেন। এটা কোনও প্রযুক্তির কাহিনী নয়, এটা একটা সভ্যতার কাহিনী। ভারত এমন একটা জিনিস তৈরি করেছে, যা আর কোনও দেশ তৈরি করতে পারেনি... ১.৪ বিলিয়ন মানুষের জন্য একটা ডিজিটাল পরিচয়... এমন একটা লেনদেন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রতি মাসে ২০ বিলিয়ন লেনদেন হয়, এমন একটা স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ৫০০ মিলিয়ন ডিজিটাল স্বাস্থ্য আইডি প্রদান করা হয়েছে।'
ম্যাক্রোঁ বলেন, গোটা বিশ্বকে ভুল প্রমাণিত করেছে ভারত। তাঁর কথায়, '১০ বছর আগে গোটা বিশ্ব বলেছিল, ১.৪ বিলিয়ন মানুষকে ডিজিটাল অর্থনীতির অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তবে ভারত তাদের ভুল প্রমাণিত করেছে। আর আজ অনেকে বলছে, শুধুমাত্র বড় খেলোয়াড়রাই (দেশ) এই খেলা খেলতে পারেন... ভারত এবং ফ্রান্স ইউরোপীয় পার্টনারদের সঙ্গে অন্য নীতিতে বিশ্বাস করি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ তারাই গড়ে তুলবে যারা উদ্ভাবন এবং দায়িত্ব, প্রযুক্তির সাথে মানবতার সমন্বয় ঘটাবে। ভারত ও ফ্রান্স এই ভবিষ্যৎ এআই গঠনে সহায়তা করবে।'
এর আগে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একটি বিশেষ ছবি শেয়ার করেছিলেন ম্যাক্রোঁ। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এই পোস্টটি শেয়ার করে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। ম্যাক্রোঁর পোস্টে থাকা ছবিটি অবশ্য এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এবং নিজের পোস্টে সেটা তিনি উল্লেখও করে দেন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'যখন বন্ধুরা মিলিত হয়, তখন উদ্ভাবন ঘটে। এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের জন্য প্রস্তুত!'
News/News/Macron Praises India During AI Summit: ভারত এমন জিনিস তৈরি করেছে, যা অন্য কোনও দেশ পারেনি, AI সম্মেলনে বললেন ম্যাক্রোঁ