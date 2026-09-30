Encounter in Kashmir: কাশ্মীরের দুধপাতরি জঙ্গলে রুদ্ধশ্বাস লড়াই! এনকাউন্টারে নিহত ওয়ান্টেড লস্কর জঙ্গি মুসা

Encounter in Kashmir: কাশ্মীরের দুধপাতরি জঙ্গলে রুদ্ধশ্বাস লড়াই! এনকাউন্টারে নিহত ওয়ান্টেড লস্কর জঙ্গি মুসা
সেনাবাহিনী মধ্য কাশ্মীরের ইউসমার্গের কোরাগ এলাকায় একটি অভিযান শুরু করে।
কাশ্মীরে বহু দিন ধরে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল লস্কর ই তৈবার অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার সুলেমান মুসা। উপত্যকার বুকে একাধিক হামলার নেপথ্যে নাম ছিল এই মুসার। সেই সুলেমান মুসার সঙ্গে কাশ্মীরের দুধপাতরি জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর শেষমেশ এনকাউন্টারে নিহত হয় মুসা।
মধ্য কাশ্মীরের বুধগামে নিরাপত্তা বাহিনীর এক বিশেষ অভিযানের জেরে জঙ্গি ও বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াই হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সেই অভিযানেই নিহত হয় মুসা। কে এই মুসা, তা নিয়ে রয়েছে বহু জল্পনা। এর আগে, কাশ্মীরের একাধিক হামলার নেপথ্যে এক জঙ্গি মুসার নাম উঠে এসেছিল। পহেলগাঁওতে হামলার সময়ও মুসা নামে এক জঙ্গির নাম উঠেছিল। তবে চিনার কর্পস আপাতত এই নিহত মুসার পরিচিতি জানায়নি।
সেনাবাহিনী মধ্য কাশ্মীরের ইউসমার্গের কোরাগ এলাকায় একটি অভিযান শুরু করে। সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সৈন্যরা অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্দেহজনক তৎপরতা লক্ষ্য করে এবং সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের চ্যালেঞ্জ জানায়। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, জঙ্গিরা পাল্টা গুলি চালালে উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। এই অভিযানে পরবর্তীতে একজন জঙ্গিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। সেই অভিযান চলাকালে কাশ্মীরের দুধপাতরি জঙ্গলে নিহত হয় মুসা। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ‘সতর্ক সেনারা সন্দেহজনক তৎপরতা লক্ষ্য করে এবং চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লে সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়, যার ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র গোলাগুলি শুরু হয় এবং এতে একজন সন্ত্রাসী নিহত হয়।’
সেনা বাহিনী বলছে মুসা বহুদিন ধরে পলাতক ছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার উভয় পাশে একাধিক হামলায় জড়িত ছিল এই লস্কর ই তৈবার শীর্ষ কমান্ডার মুসা। সেপ্টেম্বর মাসেই এর আগে, একটি সংঘাতে মুসা কোনও মতে নিরাপত্তা বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। চলতি মাসের শুরুতে ইউসমার্গ পাহাড়ে একটি সংঘর্ষ থেকেও সে পালিয়ে গিয়েছিল। তবে মুসার ঘনিষ্ঠ ইয়াসির, নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘাতে নিহত হয়েছিল। মুসাকে বহুদিন ধরে খুঁজছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী। শেষমেশ কাশ্মীরের দুধপাতরি জঙ্গলে রুদ্ধশ্বাস সংঘাতে সে নিহত হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More