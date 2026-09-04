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EOS-05 Satellite Launch by ISRO: সীমান্তে চিন-পাকের দিকে নজর আরও ধারাল, মহাকাশে ভারতের ‘নতুন চোখ’ EOS-05

শুক্রবার ভোররাত ২টো ৫৫ মিনিটে উৎক্ষেপণ হয় GSLV-F17-এর। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকেই রওনা দেয় রকেটটি। উৎক্ষেপণের পর নির্দিষ্ট সাব-জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে EOS-05-কে পৌঁছে দেওয়া হয়। এটিই GSLV-এর ১৯তম উড়ান।

Published on: Sep 4, 2026, 08:18:45 IST
By Abhijit Chowdhury
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ভোররাতে শ্রীহরিকোটা থেকে আকাশে উঠল ভারতের GSLV-F17। সঙ্গে ছিল EOS-05। ইসরোর এই উপগ্রহ শুধু পৃথিবীর ছবি তুলবে না। দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়মিত পর্যবেক্ষণেও নতুন সুবিধা দেবে। বিশেষ করে সীমান্ত এবং কৌশলগত এলাকার নজরদারিতে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার ভোররাত ২টো ৫৫ মিনিটে উৎক্ষেপণ হয় GSLV-F17-এর।
শুক্রবার ভোররাত ২টো ৫৫ মিনিটে উৎক্ষেপণ হয় GSLV-F17-এর।

শুক্রবার ভোররাত ২টো ৫৫ মিনিটে উৎক্ষেপণ হয় GSLV-F17-এর। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকেই রওনা দেয় রকেটটি। উৎক্ষেপণের পর নির্দিষ্ট সাব-জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে EOS-05-কে পৌঁছে দেওয়া হয়। এটিই GSLV-এর ১৯তম উড়ান।

সীমান্তে নজরদারিতে বড় সুবিধা

EOS-05-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার কক্ষপথ। প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথ থেকে একই বিস্তীর্ণ অঞ্চল বার বার দেখা সম্ভব। ফলে দেশের সীমান্ত এবং কৌশলগত এলাকাগুলির উপর নিয়মিত নজর রাখার ক্ষমতা বাড়বে। চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত। এই দুই সীমান্তেই নিয়মিত নজরদারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন উপগ্রহের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকার পরিবর্তন দ্রুত বোঝার সুযোগ মিলতে পারে।

এক জায়গার উপর বার বার চোখ

নিচু কক্ষপথের অনেক উপগ্রহ পৃথিবীর এক জায়গার উপর দিয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যায়। EOS-05-এর জিওসিঙ্ক্রোনাস অবস্থানের সুবিধা আলাদা। একই বড় অঞ্চল দীর্ঘ সময় নজরে রাখা সম্ভব। সীমান্ত এলাকায় রাস্তা, পরিকাঠামো বা জমির ব্যবহারে পরিবর্তন হলে তা পর্যবেক্ষণ করা সহজ হবে। কোনও এলাকায় হঠাৎ বড় ধরনের পরিবর্তন হলে সেটিও শনাক্ত করার সুবিধা বাড়তে পারে।

ছবি তুলবে বিভিন্ন ব্যান্ডে

EOS-05 শুধু সাধারণ ছবি তুলবে না। দৃশ্যমান আলো, ইনফ্রারেড, মাল্টিস্পেকট্রাল এবং হাইপারস্পেকট্রাল ব্যান্ডেও ছবি তুলতে পারবে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। এই ক্ষমতা আবহাওয়া, কৃষি এবং দুর্যোগ মোকাবিলার পাশাপাশি কৌশলগত পর্যবেক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

বড় রেকর্ড GSLV-F17-এর

GSLV-F17-এর উচ্চতা ৫১.৭ মিটার। উৎক্ষেপণের সময় এর ওজন ছিল ৪২০.৫ টন। এই মিশনে প্রায় ২,৩৬৭ কিলোগ্রাম ওজনের EOS-05-কে কক্ষপথে পাঠানো হয়েছে। ইসরোর দাবি, গগনযানের প্রথম মানবহীন মিশনের প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে। অর্থাৎ, এক দিকে মহাকাশ থেকে ভারতের উপর নজরদারি আরও শক্তিশালী হচ্ছে। অন্য দিকে মানুষকে মহাকাশে পাঠানোর প্রস্তুতিও এগোচ্ছে। EOS-05-এর সাফল্যে ভারতের মহাকাশ নজরদারি ব্যবস্থায় নতুন দরজা খুলল। বিশেষ করে দেশের সীমান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির উপর নিয়মিত নজরদারিতে এর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/EOS-05 Satellite Launch By ISRO: সীমান্তে চিন-পাকের দিকে নজর আরও ধারাল, মহাকাশে ভারতের ‘নতুন চোখ’ EOS-05
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