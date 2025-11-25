Edit Profile
    ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাই-কুণ্ডলী উড়েছে ১০০ থেকে ১২০ কিমি গতিতে! এন্ট্রি ভারতে, DGCA কী বলল?

    ইথিওপিয়ার হেইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরির ছাই উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে রাজস্থান, গুজরাত, দিল্লি, পাঞ্জাব অতিক্রম করে দৃশ্যমানতা ব্যাহত করে এবং বিমান চলাচল ব্যাহত করেছে।  

    Updated on: Nov 25, 2025 7:50 AM IST
    By Sritama Mitra
    প্রায় ১০ হাজার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ঘুম ভেঙেছে ইথিওপিয়ার হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরির। তার অগ্নুৎপাতের জেরে ব্যাহত হচ্ছে একাধিক বিমানের চলাচল। অগ্ন্যুৎপাত হওয়া ইথিওপিয়ার হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরি থেকে আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের একটি বিশাল মেঘ সোমবার রাতে উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, দৃশ্যমানতা হ্রাস করে এবং বেশ কয়েকটি বড় শহরে বিমান চলাচল ব্যাহত করে।

    ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে ছাই ভারতে পৌঁছানোর সাথে সাথে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে: 10 পয়েন্ট NASA/Handout via REUTERS (via REUTERS)
    ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে ছাই ভারতে পৌঁছানোর সাথে সাথে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে: 10 পয়েন্ট NASA/Handout via REUTERS (via REUTERS)

    অগ্নুৎপাতের ছাইয়ের কুণ্ডলী ১০ কিলোমিটারের বেশি উচ্চতায় প্রায় ১০০-১২০ কিমি, প্রতি ঘন্টা গতিতে ভ্রমণ করে রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি-এনসিআর এবং পাঞ্জাব অতিক্রম করে উপমহাদেশের পূর্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে থবর।

    তথ্য বলছে, সোমবার সন্ধ্যা ৬.৩০ টার দিকে ভারতীয় আকাশসীমায় প্রবেশ করে ইথিওপিয়ার জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরির ছাই। যার জেরে এয়ারলাইন্সগুলি তাদের বিমানকে সন্ধ্যার মধ্যে ঘুরিয়ে দিতে বা বাতিল করতে বাধ্য করে। যদিও আইএমডি বলেছে যে ছাইয়ের কুণ্ডলী উচ্চ উচ্চতায় থাকায় পৃষ্ঠ-স্তরের দূষণের প্রভাব কম হবে। মঙ্গলবার বড় বিমানবন্দরগুলিতে ছাই নামতে থাকলে সম্ভাব্য মারাত্মক বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ।

    ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের সর্বশেষ ঘটনা:

    ১.ছাই মেঘ ভারতে প্রবেশ করেছে:- সোমবার ছাইয়ের কুণ্ডলী সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় রাজস্থানে প্রবেশ করে এবং গুজরাট, দিল্লি-এনসিআর এবং পাঞ্জাব জুড়ে ১০০-১২০ কিমি প্রতি ঘন্টায় গতিতে দ্রুত ভ্রমণ করে।

    ২. ফ্লাইট ব্যাহত শুরু হয়: ইন্ডিগো কমপক্ষে ছয়টি ফ্লাইট বাতিল করেছে এবং আকাসা এয়ার ২৪-২৫ নভেম্বরের জন্য জেদ্দা, কুয়েত এবং আবুধাবিতে পরিষেবা স্থগিত করেছে। আরও বেশ কয়েকটি ফ্লাইট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

    ৩. ডিজিসিএ অষ্টম সতর্কতা জারি করেছে: ভারতের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক একটি জরুরি সতর্কতা জারি করেছে , উড়ন্ত ছাইয়ের কুণ্ডলী ঘিরে। বিমান সংস্থাগুলিকে প্রভাবিত উচ্চতা এড়াতে এবং আগ্নেয়গিরি-ছাই পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে ডিজিসিএ।

    ৪. আকাশসীমার বিধিনিষেধের কারণে পুনরায় রুটিং হয়: আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সগুলি পাকিস্তানি আকাশসীমার মাধ্যমে ফ্লাইটগুলি পুনরায় রুট করা শুরু করে, তবে ভারতীয় ক্যারিয়ারগুলি সেই রুটগুলি ব্যবহার করতে পারে না, বাতিল এবং বিলম্ব বৃদ্ধি করে।

    ৫. আইএমডি কী বলছে:- আইএমডি ডিজি এম মহাপাত্র বলেছেন যে ১০-১৫ কিলোমিটারে প্লামটি পৃষ্ঠের বায়ুর গুণমানকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নেই, যদিও ধোঁয়াশাচ্ছন্ন আকাশ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় সামান্য বৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে।

    ৬. বিশেষজ্ঞরা দূষণ বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করেছেন: এনভাইরোক্যাটালিস্টের সুনীল দাহিয়া সহ কিছু বিশ্লেষক বলেছেন যে ছাই এনসিআরে বায়ুর গুণমান সাময়িকভাবে খারাপ করতে পারে যা ইতিমধ্যে 'গুরুতর' বিভাগের কাছাকাছি রয়েছে।

    ৭. এনসিআর বায়ুর গুণমান বিপজ্জনক রয়ে গেছে: সোমবার বিকেল ৪ টায় দিল্লির একিউআই ৩৮২ ('খুব খারাপ') ছিল, গাজিয়াবাদ (৩৯৬) এবং নয়ডা (৩৯৭) ছাই আসার আগেই 'গুরুতর' স্তরের কাছাকাছি ছিল।

    ৮. আগ্নেয়গিরির উপাদান গঠন: আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের পর উড়ে আসা কুণ্ডজলীতে ছাই, সালফার ডাই অক্সাইড এবং শিলা এবং কাচের ছোট ছোট কণা রয়েছে - এমন উপাদান যা আকাশকে অন্ধকার করে এবং বিমানের ইঞ্জিনগুলিতে বিপদ সৃষ্টি করে।

    ৯. বিমানবন্দরগুলি নজরদারিতে রাখা হয়েছে: ডিজিসিএ বিমানবন্দরগুলিকে ছাই পড়ার ক্ষেত্রে রানওয়ে, ট্যাক্সিওয়ে এবং অ্যাপ্রনগুলির তাত্ক্ষণিক পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছে, দূষণ ধরা পড়লে কার্যক্রম স্থগিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

    ১০. সহস্রাব্দের মধ্যে প্রথম আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত: ইথিওপিয়ার আফার অঞ্চলে হেইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরিটি থেকে রবিবার অগ্ন্যুৎপাত হয়, যা ছাইকে ১৪ কিলোমিটার উঁচুতে প্রেরণ করেছিল। তুলুজ ভিএএসি অনুসারে, অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছে তবে বিশাল কুণ্ডলী এখনও ভারতের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। জসজীব গান্ধীওক এবং নেহা এলএম ত্রিপাঠীর ইনপুট সহ)

