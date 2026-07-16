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    Ex RBI Governor Raghuram Rajan: মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে প্রাক্তন আরবিআই গভর্নর রঘুরাম রাজন

    মার্কিন ফেডের কমিটিগুলির একটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রঘুরাম রাজনকে। তাঁর সঙ্গে আরও দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশেষজ্ঞ—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ রাজ চেট্টি এবং মাইক্রোসফটের শীর্ষ কর্তা আশা শর্মাকেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

    Published on: Jul 16, 2026, 15:20:49 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভের (ফেড) বড়সড় সংস্কার কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেলেন ভারতের প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) গভর্নর রঘুরাম রাজন। দীর্ঘদিনের উচ্চ মূল্যস্ফীতির পর মুদ্রানীতি এবং ফেডের কার্যপ্রণালী নতুন করে পর্যালোচনার লক্ষ্যে পাঁচটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে ফেড। সেই কমিটিগুলির একটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রঘুরাম রাজনকে। তাঁর সঙ্গে আরও দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশেষজ্ঞ—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ রাজ চেট্টি এবং মাইক্রোসফটের শীর্ষ কর্তা আশা শর্মাকেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

    মার্কিন ফেডের কমিটিগুলির একটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রঘুরাম রাজনকে। (REUTERS)
    মার্কিন ফেডের কমিটিগুলির একটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রঘুরাম রাজনকে। (REUTERS)

    সম্প্রতি ফেডের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া কেভিন ওয়ার্শ এই পাঁচটি টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করেন। কমিটিগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইংল্যান্ড ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর মার্ভিন কিং, ওয়ালমার্টের প্রাক্তন সিইও ডগ ম্যাকমিলন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ টমাস সার্জেন্ট এবং সিলিকন ভ্যালির বিশিষ্ট বিনিয়োগকারী মার্ক অ্যান্ড্রিসেন।

    কমিটি গঠনের ঘোষণা করে কেভিন ওয়ার্শ বলেন, 'বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেরা বিশেষজ্ঞরা ফেডকে আরও কার্যকর করে তুলতে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের লক্ষ্য, ফেডকে আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।'

    সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, রঘুরাম রাজনকে ব্যালান্স শিট পলিসি টাস্ক ফোর্সে রাখা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে থাকছেন হার্ভার্ডের অর্থনীতিবিদ ক্যারেন ডাইনান এবং ফেডের প্রাক্তন গভর্নর জেরেমি স্টেইন। এই কমিটি ফেডের বর্তমান ব্যালান্স শিট নীতি, বিপুল সম্পদ ভাণ্ডার (অ্যাসেট হোল্ডিং), সেগুলির সুবিধা-অসুবিধা এবং মুদ্রানীতি পরিচালনায় তাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখবে। করোনা মহামারির সময় ফেডের ব্যালান্স শিট প্রায় ৯ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। বর্তমানে সেই ব্যালান্স শিট সংকোচনের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নতুন নীতির প্রয়োজনীয়তা নিয়েই মূলত এই পর্যালোচনা হবে।

    রঘুরাম রাজন ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন। তার আগে তিনি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) প্রধান অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। আর্থিক স্থিতিশীলতা, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি নিয়ে তাঁর মতামত আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত গুরুত্ব পায়।

    অন্যদিকে, হার্ভার্ডের অর্থনীতিবিদ রাজ চেট্টিকে ডেটা টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে রাখা হয়েছে। এই কমিটি বাস্তব সময়ের অর্থনৈতিক তথ্য এবং উন্নত ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফেডের নীতিনির্ধারণকে আরও নির্ভুল করার উপায় খুঁজবে। অর্থনৈতিক বৈষম্য, শ্রমবাজার এবং সামাজিক গতিশীলতা নিয়ে গবেষণার জন্য রাজ চেট্টি বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

    এছাড়া মাইক্রোসফটের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এক্সবক্সের সিইও আশা শর্মাকে রাখা হয়েছে প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড জবস টাস্ক ফোর্সে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-সহ নতুন প্রযুক্তির ফলে উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর কী প্রভাব পড়বে, তা বিশ্লেষণ করবে এই কমিটি।

    ফেডের পাঁচটি টাস্ক ফোর্স মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যালান্স শিট নীতি, অর্থনৈতিক তথ্যের ব্যবহার, উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কাঠামো—এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রঘুরাম রাজনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদের অন্তর্ভুক্তি শুধু ফেডের সংস্কার প্রক্রিয়াকেই শক্তিশালী করবে না, বরং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণেও নতুন মাত্রা যোগ করবে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Ex RBI Governor Raghuram Rajan: মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে প্রাক্তন আরবিআই গভর্নর রঘুরাম রাজন
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