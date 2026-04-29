Exit Poll for Assam election 2026: অসমে বিজেপির হ্যাট্রিক? অ্যাক্সিস-মাই ইন্ডিয়া সহ বাকিদের বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে…

Exit Poll for Assam election 2026: অসমে বিজেপির হ্যাট্রিক? অ্যাক্সিস-মাই ইন্ডিয়া সহ বাকিদের বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে…
Assam election 2026 Exit Poll: ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্য অসমে ডিলিমিটেশন থেকে শুরু করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ সহ একাধিক ইস্যু ছিল ভোটের অন্যতম বিষয়। ১২৬ আসনের অসম বিধানসভা ভোটে চলতি বছরে অসমে ভোট শতাংশও ছিল রেকর্ড গড়া। ছুঁয়েছে ৮৫ শতাংশের অঙ্ক। এই অসমে চলতি বছরে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বনাম কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরব গগৈয়ের লড়াইয়ের দিকে ছিল ফোকাস। আর ২০২৬ সালে বিভিন্ন রাজ্যের ভোট মিটতেই প্রকাশ্যে এল বুথ ফেরত সমীক্ষা। প্রকাশ্যে এল অসমেরও বুথ ফেরত সমীক্ষা। উল্লেখ্য, অসমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন ৬৪ আসন।
অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষা-
অ্যাক্সিস -মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষা বলছে, অসমে এবারেও সরকার গড়বে বিজেপি। হিমন্তের দল বিজেপি ও তার জোট ৮৮ থেকে ১০০ টি আসন সঙ্গে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পার করে যেতে পারে। তবে কংগ্রেসের ঝুলিতে ফের একবার অসমে চরম ব্যর্থতা রয়েছে বলে সমীক্ষার মত। অ্যাক্সিস -মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষার মতে কংগ্রেসের ঝুলিতে অসমে ২৪ থেকে ৩৬ টি আসন যেতে পারে। তবে সমীক্ষা বলছে, হিমন্তকে ৪৮ শতাংশ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পছন্দ করছেন। সেখানে গৌরবকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান ৩২ শতাংশ মানুষ। সেখানে বিজেপি জোটের ভোট শেয়ার ৪৮ অন্যদিকে কংগ্রেস পক্ষের ভোট শেয়ার ৩৮ শতাংশ, বলে সমীক্ষার মত।
জিনিয়া এআই এক্সিট পোল-
জিনিয়া এআই এক্সিট পোল বলছে, অসমে বিজেপি ৮০ থেকে ৮৬ টি আসন পেতে পারে। সেখানে কংগ্রেস পেতে পারে ২৯ থেকে ৩৫ টি আসন। সেখানে বিশ্বশর্মাকে ৫৫ শতাংশ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান, এমন বার্তা দিচ্ছে সমীক্ষা।
ভোট ভাইব এক্সিট পোল-
ভোট ভাইব এজেন্সির সমীক্ষার মতে অসমে ৯০ থএকে ১০০ টি আসন পেতে পারে বিজেপি, ২৩ থেকে ৩৩ টি আসন পেতে পারে কংগ্রেস। ফলত, এই সমীক্ষাও স্পষ্ট করছে যে বিজেপি অসম দখল করতে চলেছে। প্রসঙ্গত, এই ভোটপর্ব জিতলে অসমে বিজেপি তৃতীয়বার সরকার গড়বে। ফলত সেই হ্যাট্রিক হবে কি না, তা বলবে ৪ মে ২০২৬র ফলাফল।
