Maharashtra: প্রধানমন্ত্রীর দৌড় থেকে দূরে রাখাই লক্ষ্য! উদ্ধবের ‘অপারেশন দেবেন্দ্র’ তত্ত্ব উড়িয়ে পাল্টা জবাব ফড়নবিসের

Maharashtra: প্রধানমন্ত্রীর দৌড় থেকে দূরে রাখাই লক্ষ্য! উদ্ধবের ‘অপারেশন দেবেন্দ্র’ তত্ত্ব উড়িয়ে পাল্টা জবাব ফড়নবিসের
Maharashtra: গত সপ্তাহে মুম্বই থেকে নাগপুর যাওয়ার পথে একই বিমানে পাশাপাশি সফর করতে দেখা গিয়েছিল উদ্ধব ঠাকরে এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে, যার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল হয়েছিল।
Maharashtra: শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরে চলমান বিদ্রোহ ও ভাঙনের আবহে সপ্তাহান্তে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র বাগযুদ্ধ শুরু হলো। শিবসেনার বিক্ষুব্ধ সাংসদদের দলবদল আসলে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে ‘নিয়ন্ত্রণে’ রাখার জন্য করানো হয়েছিল বলে উদ্ধব ঠাকরে দাবি করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা। কটাক্ষের সুরে বিজেপি নেতা বলেন, যেহেতু তাঁর কোনও ডানা নেই, তাই কেউ তা ছাঁটতেও পারবে না।
সম্প্রতি উদ্ধব ঠাকরে তাঁর শিবিরের সেই ছয় সাংসদের নির্বাচনী এলাকায় সফরে গিয়েছিলেন, যাঁরা দল ছেড়ে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনায় যোগ দিয়েছেন। সেখানে এক জনসভায় উদ্ধব দাবি করেন, এই সাংসদদের দলবদলের নেপথ্যে আসলে ‘অপারেশন দেবেন্দ্র’ কাজ করছিল। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'কোনও নির্বাচন না থাকা সত্ত্বেও এই সাংসদদের দলবদল করানো হলো। কিন্তু তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিলেন না কেন? আমার সন্দেহ, এর পেছনে আসলে 'অপারেশন দেবেন্দ্র' রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা অমিত শাহ হয়তো এই গোটা ছকটি সাজিয়েছেন, যাতে 'ফড়নবিসকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা যায় এবং তিনি যাতে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রীর দৌড় থেকে ছিটকে যান।'
উদ্ধবের এই মন্তব্যের পরদিনই পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়ে দেবেন্দ্র ফড়নবিস স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, 'আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার কোনও ডানা নেই, তাই তা ছাঁটার প্রশ্নই ওঠে না! আমার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ১৪ কোটি মানুষের এবং আমার দলের শীর্ষ নেতৃত্বের আশীর্বাদ রয়েছে, তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই।'
শিবরাজ চৌহানের সঙ্গে তুলনা টেনে বিজেপিকে তোপ উদ্ধব ঠাকরের
গত সপ্তাহে মুম্বই থেকে নাগপুর যাওয়ার পথে একই বিমানে পাশাপাশি সফর করতে দেখা গিয়েছিল উদ্ধব ঠাকরে এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে, যার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল হয়েছিল। শনিবার মধ্য মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলিতে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে সেই বিমান যাত্রার প্রসঙ্গ টেনে উদ্ধব ঠাকরে দাবি করেন, সফর চলাকালীন ফড়নবিসকে অত্যন্ত 'অসহায়' এবং আত্মবিশ্বাসহীন দেখাচ্ছিল। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর উদাহরণ টেনে উদ্ধব বলেন, 'ঠিক যেভাবে মধ্যপ্রদেশে বিজেপির জয়ের মূল কারিগর হওয়া সত্ত্বেও শিবরাজ সিং চৌহানকে এক কোণে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ফড়নবিসের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস হতে চলেছে। তিনিও এখন কোণঠাসা হওয়ার পথেই এগোচ্ছেন।' শিবসেনা শিবিরের ছয় সাংসদকে ভাঙিয়ে নেওয়ার ঘটনাকে কটাক্ষ করে উদ্ধব ঠাকরে আরও বলেন, 'ছয় সাংসদ চুরি করার এই অপারেশনটি কোনও 'অপারেশন টাইগার' নয়, বরং এটি আসলে 'অপারেশন দেবেন্দ্র।' ফড়নবিসের ডানা ছাঁটতেই এই ছক কষা হয়েছে। বিজেপিতে যারাই প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হওয়ার মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠেন, দল তাদেরই এক কোণে সরিয়ে দেয়।
পাল্টা জবাব দেবেন্দ্র ফড়নবিসের
রবিবার পালঘরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উদ্ধব ঠাকরের বিমান যাত্রার মন্তব্য শুনে বেশ আমোদিত হয়ে দেখা যায় দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে। বিমানে তাঁকে 'অসহায়' দেখানোর দাবিটি উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে ফড়নবিস বলেন, উদ্ধব ঠিক কখন তাঁকে অসহায় অবস্থায় দেখলেন? ফড়নবিস হাসতে হাসতে বলেন, 'আমার একটা অভ্যাস আছে। আমি যখনই কোনও ফ্লাইটে উঠি, মোবাইলে আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখা কোনও সিনেমা বা ওটিটি ওয়েব সিরিজ দেখতে থাকি। ওইদিনও নাগপুর যাওয়ার পুরোটা সময় আমি ফোনেই ব্যস্ত ছিলাম। তাই উনি আমার ‘অসহায়ত্ব’ ঠিক কখন আবিষ্কার করলেন, তা আমার জানা নেই।'
একই বিমানে দুই যুযুধান নেতার পাশাপাশি সফরকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে যে তীব্র জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তাকে স্রেফ একটি 'কাকতালীয় ঘটনা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ফড়নবিস। এই জল্পনাকে মারাঠি প্রবাদ টেনে 'ভেড়িয়াঞ্চা বাজার' (পাগলের বাজার) বলে কটাক্ষ করেন তিনি। ফড়নবিস স্পষ্ট জানান, দুই রাজনৈতিক নেতার একই বিমানে যাতায়াত করাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়, এতে রাজনীতির কিছু নেই। এরপরই ২০১৯ সালের দলবদলের ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে উদ্ধবকে তীব্র খোঁচা মেরে ফড়নবিস বলেন, 'ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী পদের দৌড় নিয়ে উনি আমাকে যে শুভকামনা জানিয়েছেন, তা আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। তবে এই শুভকামনা যদি উনি ২০১৯ সালে (জোট না ভেঙে) জানাতেন, তাহলে আজ মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ছবিটা অন্যরকম হতো। তখন দিতে পারেননি, তাই ওঁর এই শুভেচ্ছা আমি এখনই গ্রহণ করলাম।'
উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের ৬ জন সাংসদ একনাথ শিন্ডে শিবিরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই উদ্ধব-ফড়নবিসের এই নতুন দফার বাগযুদ্ধ রাজ্য রাজনীতিকে চরম উত্তপ্ত করে তুলেছে।