Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Fake Video on India: মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করায় ভারতীয়কে গ্রেফতার পশ্চিম এশিয়ার দেশে?

    ভুয়ো ভাইরাল পোস্টে বলা হয়েছিল, বাহরাইন কর্তৃপক্ষ নীতিন মোহন নামে এক ভারতীয় টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করেছে। ইজরায়েলের মোসাদ এজেন্সিকে তিনি নাকি স্পর্শকাতর তথ্য দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বাহরাইন সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে দাবি করা হয়েছিল ওই ভুয়ো পোস্টে।

    Published on: Mar 11, 2026 10:21 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আমেরিকা-ইজরায়েলের এবং ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনা। এরই মাঝে ভারত নিয়ে একাধিক ভুয়ো দাবি ছড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনই এক ভুয়ো পোস্টে দাবি করা হয়, বাহরাইন এক ভারতীয় গুপ্তচরকে গ্রেফতার করেছে। সেই ভারতীয় নাকি ইজরায়েলের মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছিলেন। তবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এরই সঙ্গে বাহরাইনে বসবাসরত নাগরিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে ভারত।

    ভুয়ো ভাইরাল পোস্টে বলা হয়েছিল, বাহরাইন কর্তৃপক্ষ নীতিন মোহন নামে এক ভারতীয় টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করেছে। (REUTERS)
    ভুয়ো ভাইরাল পোস্টে বলা হয়েছিল, বাহরাইন কর্তৃপক্ষ নীতিন মোহন নামে এক ভারতীয় টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করেছে। (REUTERS)

    এর আগে ভুয়ো ভাইরাল পোস্টে বলা হয়েছিল, বাহরাইন কর্তৃপক্ষ নীতিন মোহন নামে এক ভারতীয় টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করেছে। ইজরায়েলের মোসাদ এজেন্সিকে তিনি নাকি স্পর্শকাতর তথ্য দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বাহরাইন সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে দাবি করা হয়েছিল ওই ভুয়ো পোস্টে। যদিও বাহরাইন সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

    প্রসঙ্গত, এর মধ্যে ইরান যুদ্ধে ভারতকে নিয়ে একাধিক ভুয়ো ভিডিয়ো ছড়ানো হয়েছে। এআই-এর মাধ্যমে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছিল। ভুয়ো পোস্টে দাবি করা হয়, ইরানি রণতরী আইআরআইএস ডেনা নিয়ে ইজরায়েলকে তথ্য দেয় ভারত। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভুয়ো ভিডিয়ো ছড়িয়েছে পাকিস্তানিরা। সেই ভুয়ো ভিডিয়োতে সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদীকে বলতে শোনা যায়, 'ভারতীয় জলসীমায় থাকাকালীন ইরানি রণতরী নিরাপদ ছিল, তবে আন্তর্জাতিক জলসীমায় যাওয়ার পরে ইরানের রণতরী নিয়ে ইজরায়েলকে আমাদের বলতে হত নয়া চুক্তি অনুযায়ী।' তবে পিআইবি সেই ভুয়ো ভিডিয়োর পর্দা ফাঁস করেছে। এআই দিয়ে তৈরি করা সেই ভিডিয়োর আসল সংস্করণে সেনাপ্রধান আদতে বলেছিলেন, ভারত কীভাবে অপারেশন সিঁদুর থেকে শিক্ষা নিয়েছে। পরবর্তী চিনের সরকারি মিডিয়াও ভারতের সেনা প্রধানের ভুয়ো ভিডিয়োর বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট করেছিল।

    এদিকে ইরান পরিস্থিতি নিয়ে জয়শঙ্কর সম্প্রতি রাজ্যসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই বক্তব্যকেও বিকৃত করে ভিডিয়ো ভাইরাল করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই ভুয়ো ভিডিয়োতে জয়শঙ্করকে বলতে শোনা যায়, 'বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি অত্য়াচারিত দেশ ইজরায়েল। সব মুসলিম দেশ মিলে ইজরায়েলের ওপর হামলা চালাচ্ছে...' যদিও নিজের বক্তব্যে জয়শঙ্কর বলেছিলেন, আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পক্ষে আছে ভারত।

    News/News/Fake Video On India: মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করায় ভারতীয়কে গ্রেফতার পশ্চিম এশিয়ার দেশে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes