২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
FBI Datebase Cyber Attack: ফের হ্যাকারদের নিশানায় FBI! এবার আমেরিকার অপরাধ সংক্রান্ত গোপন ডেটাবেসে সাইবার হামলা
FBI-এর NCIC কোনও সাধারণ তথ্যভান্ডার নয়। আমেরিকার অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা। এই ডেটাবেসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আইনরক্ষাকারী সংস্থা একে অপরের সঙ্গে অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান করতে পারে।
ফের বড়সড় সাইবার হামলার মুখে আমেরিকার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই (FBI)। কয়েক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার হ্যাকারদের নিশানায় পড়ল এই মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা। তবে এবারের হামলার লক্ষ্য আরও গুরুত্বপূর্ণ। FBI-এর অত্যন্ত গোপনীয় অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফরমেশন সেন্টার (NCIC)-এ সাইবার অনুপ্রবেশের ঘটনা সামনে এসেছে। এই ডেটাবেসে আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং স্থানীয় আইনরক্ষাকারী বাহিনীর অপরাধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জমা থাকে। সেখানে হ্যাকাররা ঢুকে পড়ায় জাতীয় নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শুক্রবার, ২০ নভেম্বর এই সাইবার হামলার বিষয়টি সামনে আসে।
কী রয়েছে এই ডেটাবেসে?
FBI-এর NCIC কোনও সাধারণ তথ্যভান্ডার নয়। আমেরিকার অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা। এই ডেটাবেসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আইনরক্ষাকারী সংস্থা একে অপরের সঙ্গে অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান করতে পারে। বিশেষ করে গ্রেফতারি পরোয়ানা, অপরাধের রেকর্ড, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পরিচয় এবং ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে পাওয়া যায়।
এছাড়াও নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্য, পলাতক অপরাধী, যৌন অপরাধীদের রেজিস্ট্রি, সুরক্ষামূলক আদালতের নির্দেশ এবং চুরি যাওয়া গাড়ি, অস্ত্র ও অন্যান্য সম্পত্তির তথ্যও এই ব্যবস্থায় সংরক্ষিত থাকে। ফলে এই ডেটাবেসে কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারলে তার পরিণতি অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে।
কীভাবে সামনে এল হামলার ঘটনা?
CNN-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তদন্তের সঙ্গে পরিচিত দু'জন ব্যক্তির কাছ থেকে এই সাইবার অনুপ্রবেশের খবর পাওয়া গিয়েছে। বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর FBI-এর আধিকারিকরা বিষয়টি জানতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এর পর থেকেই গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে ঠিক কীভাবে হ্যাকাররা এই ডেটাবেসে প্রবেশ করল, কতটা তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে কিংবা কোনও তথ্য বাইরে পাচার হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
এই বিষয়ে FBI-এর তরফে CNN-এর কাছে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ফলে হামলার প্রকৃত ব্যাপ্তি সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট হ্যাকার গোষ্ঠীকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করাও সম্ভব নয়।
কয়েক মাস আগেও হ্যাক হয়েছিল FBI-এর ওয়েবসাইট
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত সেপ্টেম্বর মাসেও বড়সড় সাইবার হামলার মুখে পড়েছিল FBI। সেই সময় ShinyHunters নামে একটি হ্যাকার গোষ্ঠী FBI-এর নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট FBIJobs.gov-কে নিশানা করেছিল। হ্যাকারদের দাবি ছিল, তারা সংস্থার বহু বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মীর পাশাপাশি চাকরির আবেদনকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে।
তথ্যের মধ্যে ছিল কর্মীদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, সামাজিক সুরক্ষা নম্বর এবং পরিবারের সদস্যদের কিছু ব্যক্তিগত তথ্য। ওই ঘটনার তদন্তে নামে FBI। পরবর্তীকালে হামলার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত এবং গ্রেফতারির খবরও সামনে আসে। তবে এবারের NCIC হামলার সঙ্গে সেপ্টেম্বরের ঘটনার সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি।
সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে চাপে ট্রাম্প প্রশাসন
এই ঘটনার সময়েই আমেরিকার সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন FBI-এর ডিরেক্টর কাশ প্যাটেল। বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজে উপস্থিত হয়ে তিনি 'অপারেশন উইন্টার শিল্ড'-এর সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তাঁর দাবি ছিল, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর নিরাপত্তা বাড়াতে প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু এর মধ্যেই FBI-এর গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ সংক্রান্ত ডেটাবেসে অনুপ্রবেশের খবর সামনে আসায় অস্বস্তি বেড়েছে।
সব মিলিয়ে, আমেরিকার মতো উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর দেশে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যবস্থায় সাইবার হামলার ঘটনা নতুন করে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। বিশেষ করে অপরাধীদের গ্রেফতারি পরোয়ানা থেকে শুরু করে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্য যে ডেটাবেসে সংরক্ষিত থাকে, সেটিই যদি সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বড় বিপদ তৈরি হতে পারে। এখন FBI-এর তদন্তের দিকেই তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।