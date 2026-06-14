FIFA Football World Cup: ভিনিসিয়াসের গোলে রক্ষা, মরক্কোর সঙ্গে ড্র করে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু ব্রাজিলের

FIFA Football World Cup: ভিনিসিয়াসের গোলে রক্ষা, মরক্কোর সঙ্গে ড্র করে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু ব্রাজিলের
নিউ জার্সির স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হাইভোল্টেজ লড়াই ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ভিনিসিয়াস জুনিয়রের দুর্দান্ত গোলে হার এড়ালেও, সামগ্রিক পারফরম্যান্সে সমর্থকদের হতাশ করেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।
বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচে মরক্কোর বিরুদ্ধে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করতে পারল না ব্রাজিল। নিউ জার্সির স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হাইভোল্টেজ লড়াই ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ভিনিসিয়াস জুনিয়রের দুর্দান্ত গোলে হার এড়ালেও, সামগ্রিক পারফরম্যান্সে সমর্থকদের হতাশ করেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের শুরু থেকেই মাঝমাঠে আধিপত্য বিস্তার করে মরক্কো। তারই ফলে ম্যাচের ২২তম মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের নিখুঁত থ্রু পাস থেকে ব্রাজিলের দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোলরক্ষক অ্যালিসনের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন ইসমায়েল সাইবারি। বিশ্বকাপে কোনও দক্ষিণ আমেরিকান দলের বিরুদ্ধে মরক্কোর এটিই প্রথম গোল।
এদিকে গোল হজমের পর ঘুরে দাঁড়ানোর বদলে আরও ছন্নছাড়া ফুটবল খেলতে থাকে ব্রাজিল। মাঝমাঠে বারবার বল হারিয়ে চাপে পড়ে আনচেলত্তির দল। প্রথম ৩০ মিনিটেই ১২টি শট নেয় মরক্কো, যা ব্রাজিলের রক্ষণভাগের দুর্বলতাকে স্পষ্ট করে দেয়। তবে ৩২ মিনিটে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে সমতা ফেরান ভিনিসিয়াস। বাঁদিক থেকে ব্রুনো গিমারেসের পাস পেয়ে বক্সে ঢুকে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ডান পায়ের জোরালো শটে বল জালে পাঠান রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। ব্রাজিলের জার্সিতে নিজের ৫০তম ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ গোল করে দলকে ম্যাচে ফেরান তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কাসেমিরো ও রজার ইবানিয়েজকে তুলে ফাবিনিও এবং দানিলোকে নামান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এরপর কিছুটা ছন্দে ফেরে ব্রাজিল এবং আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করে। তবে রাফিনিয়া ও ইগর থিয়াগোর ব্যর্থতায় কাঙ্ক্ষিত গোল আর আসেনি। অন্যদিকে মরক্কো পরেও গোলের সুযোগ তৈরি করলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। যোগ করা সময়ের শেষ দিকে নিল এল আয়নাউয়ির দূরপাল্লার শট অসাধারণ দক্ষতায় প্রতিহত করেন অ্যালিসন। সেই সেভই শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলকে এক পয়েন্ট এনে দেয়।
'সি' গ্রুপে এই ড্রয়ের ফলে ব্রাজিল ও মরক্কো উভয়েই এক পয়েন্ট করে অর্জন করেছে। আগামী শনিবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে হাইতির মুখোমুখি হবে আনচেলত্তির দল।এই সংস্করণটি ভারতীয় বাংলা সংবাদপত্রের ক্রীড়া প্রতিবেদনের ধাঁচে লেখা হয়েছে, যেখানে তথ্য, বিশ্লেষণ ও ম্যাচের মূল মুহূর্তগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More