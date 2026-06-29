FIFA WC Brazil-Neymar Update: জাপানের বিপক্ষে আজ নকআউটের লড়াইয়ে ব্রাজিল, নেমারকে নিয়ে কী ইঙ্গিত দিলেন আনচেলত্তি

FIFA WC Brazil-Neymar Update: জাপানের বিপক্ষে আজ নকআউটের লড়াইয়ে ব্রাজিল, নেমারকে নিয়ে কী ইঙ্গিত দিলেন আনচেলত্তি
নকআউট পর্বের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় পেলেই শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত হবে সেলেসাওদের। ম্যাচের আগে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় ছিল তারকা ফরোয়ার্ড নেমারের একাদশে থাকা না থাকা। তবে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তির বক্তব্যে স্পষ্ট, জাপানের বিপক্ষেও শুরু থেকেই মাঠে দেখা নাও যেতে পারে এই অভিজ্ঞ ফুটবলারকে।
বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় জাপানের মুখোমুখি হবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। নকআউট পর্বের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় পেলেই শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত হবে সেলেসাওদের। ম্যাচের আগে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় ছিল তারকা ফরোয়ার্ড নেমারের একাদশে থাকা না থাকা। তবে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তির বক্তব্যে স্পষ্ট, জাপানের বিপক্ষেও শুরু থেকেই মাঠে দেখা নাও যেতে পারে এই অভিজ্ঞ ফুটবলারকে।
ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি জানান, দীর্ঘ চোট কাটিয়ে ফেরা নেমার এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি ফিট। তবে তাঁকে কতক্ষণ খেলানো হবে, তা নির্ভর করবে ম্যাচের পরিস্থিতির ওপর। কোচের ভাষায়, গত এক সপ্তাহে নেমারের শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। যদিও পুরো সময় দলের সঙ্গে অনুশীলন করার সুযোগ তিনি পাননি, তবুও এখন তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় মাঠে থাকার জন্য প্রস্তুত।
প্রায় ৯৮১ দিন পর স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ব্রাজিলের শেষ গ্রুপ ম্যাচে জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরেছিলেন নেমার। সেই ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নেমে মাত্র ১৫ মিনিট খেলেছিলেন তিনি। আনচেলত্তির ইঙ্গিত অনুযায়ী, এবার জাপানের বিপক্ষে তাঁর খেলার সময় কিছুটা বাড়তে পারে। তবে শুরু থেকেই তাঁকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চাইছেন না ইতালীয় এই কোচ।
এদিকে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে আক্রমণভাগে মাতেউস কুনিয়াকে নির্দিষ্ট কোনো পজিশনে না খেলানোর কৌশল সফল হয়েছে বলেও জানিয়েছেন আনচেলত্তি। তাঁর মতে, খেলোয়াড়দের নিয়মিত পজিশন পরিবর্তন করলে প্রতিপক্ষের পক্ষে পরিকল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ব্রুনো গিমারায়েস, লুকাস পাকেতা এবং মাতেউস কুনিয়া গত দুই ম্যাচে সেই কৌশল সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
ব্রাজিলের সামনে আজ তাই কঠিন পরীক্ষা। শৃঙ্খলাবদ্ধ ও গতিময় ফুটবলের জন্য পরিচিত জাপানকে হারাতে পারলেই শেষ ষোলো নিশ্চিত হবে। সেই সঙ্গে আগামী রোববার কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ হবে নরওয়ে অথবা আইভরিকোস্ট। সব মিলিয়ে নেমারের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন, আনচেলত্তির কৌশলগত পরিকল্পনা এবং নকআউট পর্বের চাপ—সবকিছু মিলিয়ে জাপান-ব্রাজিল ম্যাচটি হতে চলেছে বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণীয় লড়াই।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More