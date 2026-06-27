FIFA WC Latest Update: কেপ ভার্দের রূপকথার দৌড় জারি, নকআউটে মেসির আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে আটলান্টিকের ছোট্ট দ্বীপ
'এইচ' গ্রুপে তিনটি ম্যাচ খেলেও একবারও হারেনি তারা। স্পেনের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে গোলশূন্য ড্র, উরুগুয়ের মতো দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে ২-২ গোলে আটকে দেওয়া, আর শেষ ম্যাচে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছে কেপ ভার্দে।
আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি আগ্নেয় দ্বীপ। জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে পাঁচ লাখ। মানচিত্রে খুঁজতে গেলেও অনেকের চোখ এড়িয়ে যায় দেশটির নাম। অথচ সেই ছোট্ট দেশই আজ বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় বিস্ময়- কেপ ভার্দে। যেখানে ফুটবল ছিল স্বপ্ন, সেখানে আজ বাস্তবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে বিশ্বের সেরাদের। প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েই শেষ ৩২ দলের নকআউট পর্বে জায়গা করে নিয়েছে কেপ ভার্দে। ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় লিখে ফেলেছে এই ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র।
'এইচ' গ্রুপে তিনটি ম্যাচ খেলেও একবারও হারেনি তারা। স্পেনের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে গোলশূন্য ড্র, উরুগুয়ের মতো দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে ২-২ গোলে আটকে দেওয়া, আর শেষ ম্যাচে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্রয়ের ফল—এই তিনটি ম্যাচ যেন প্রমাণ করে দিয়েছে, ফুটবলে শুধুই নাম নয়, হৃদয়ের সাহসও ম্যাচ জেতাতে পারে। এই সাফল্যের সুবাদে গ্রুপের রানার্স-আপ হিসেবে নকআউটে উঠেছে কেপ ভার্দে। আর ভাগ্যের লিখন এমনই, তাদের সামনে এবার দাঁড়িয়ে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আগামী ৪ জুলাই মায়ামিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। একদিকে লিওনেল মেসির অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে এক ঝাঁক স্বপ্নবাজ ফুটবলারের লড়াই।
কাগজে-কলমে আর্জেন্টিনা নিঃসন্দেহে ফেভারিট। কিন্তু কেপ ভার্দে ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে, বিশ্বকাপে পরিসংখ্যান সব সময় শেষ কথা বলে না। তারা এমন এক দল, যারা ভয় পেতে শেখেনি। যাদের কাছে প্রতিটি ম্যাচই নতুন ইতিহাস লেখার সুযোগ। স্পেনের বিরুদ্ধে রক্ষণ, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে লড়াকু মনোভাব—সব মিলিয়ে কেপ ভার্দে এখন বিশ্বকাপের নতুন 'ডার্ক হর্স'। ছোট্ট দেশটির ফুটবলারদের চোখে এখন আর শুধু অংশগ্রহণের আনন্দ নেই; আছে আরও অনেক দূর যাওয়ার সাহস।
অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন অ্যালেক্স বায়েনা। এই জয়ে স্পেন নকআউটে উঠলেও বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে উরুগুয়ে ও সৌদি আরব। টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে গেল দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে। কিন্তু সব আলো যেন এখন কেপ ভার্দের দিকেই। কারণ বিশ্বকাপের সবচেয়ে সুন্দর গল্পগুলো অনেক সময় জন্ম নেয় ছোট দেশগুলোর হাত ধরে। যারা প্রমাণ করে দেয়, মানচিত্রে দেশের আয়তন ছোট হতে পারে, কিন্তু স্বপ্নের কোনও সীমানা নেই। আর সেই স্বপ্ন নিয়েই আটলান্টিকের ছোট্ট দ্বীপদেশ এবার পা রাখছে ফুটবলের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায়- বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More