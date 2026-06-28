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    FIFA WC Messi Vs Ronaldo: ভেঙে গেল স্বপ্ন? মেসি বনাম রোনাল্ডোর ‘লাস্ট ড্যান্স’ সম্ভব হবে না বিশ্বকাপে?

    বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী, পর্তুগাল যদি ‘কে’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারত, আর আর্জেন্টিনা নিজেদের গ্রুপে শীর্ষে থেকেই নকআউটে উঠত, তাহলে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হতে পারতেন ফুটবল ইতিহাসের দুই মহাতারকা। সেই সম্ভাবনা নিয়েই উত্তেজনায় ছিল গোটা ফুটবল বিশ্ব।

    Published on: Jun 28, 2026 11:51 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    কলম্বিয়ার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ করল পর্তুগাল। এই আবহে গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে শেষ ৩২-এ উঠে গেছে রবার্তো মার্তিনেসের দল। কিন্তু এই একটি ড্রই ভেঙে দিল কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর হৃদয়ের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন? বিশ্বকাপের মঞ্চে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সম্ভাব্য শেষ লড়াই কঠিন হয়ে গেল।

    বিশ্বকাপের মঞ্চে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সম্ভাব্য শেষ লড়াই কঠিন হয়ে গেল।
    বিশ্বকাপের মঞ্চে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সম্ভাব্য শেষ লড়াই কঠিন হয়ে গেল।

    বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী, পর্তুগাল যদি ‘কে’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারত, আর আর্জেন্টিনা নিজেদের গ্রুপে শীর্ষে থেকেই নকআউটে উঠত, তাহলে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হতে পারতেন ফুটবল ইতিহাসের দুই মহাতারকা। সেই সম্ভাবনা নিয়েই উত্তেজনায় ছিল গোটা ফুটবল বিশ্ব। কিন্তু মায়ামিতে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে গোল করতে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় স্থানেই সন্তুষ্ট থাকতে হল পর্তুগালকে।

    এর ফলে নকআউটের সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্র্যাকেটে চলে গেছে ইউরোপীয় দলটি। শেষ ৩২-এ তাদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ক্রোয়েশিয়া। সেই কঠিন বাধা পেরোতে পারলেও শেষ ষোলোতেই অপেক্ষা করতে পারে স্পেনের মতো পরাশক্তি। অন্যদিকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার প্রথম নকআউট প্রতিপক্ষ তুলনামূলক সহজ কেপ ভার্দে। ফলে দুই দলের সম্ভাব্য পথ যদি মেলে- তা হবে ফাইনালে।

    এই বিশ্বকাপে মেসি যেন নিজের সেরাটা আবারও ফিরিয়ে এনেছেন। আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে পাঁচ গোল করে দলকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন করেছেন। এরপর জর্ডানের বিপক্ষেও ফ্রিকিক থেকে অনবদ্য গোল করে গড়েছেন বিশ্বকাপ ইতিহাসে টানা সাত ম্যাচে গোল করার অনন্য রেকর্ড। ছয় গোল নিয়ে তিনি এখন টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা গোলদাতা।

    অন্যদিকে রোনাল্ডোর বিশ্বকাপ যাত্রা ছিল ওঠানামায় ভরা। উজবেকিস্তানের বিপক্ষে জোড়া গোল করলেও কলম্বিয়ার বিপক্ষে পুরো ম্যাচে ছিলেন কার্যত নিষ্প্রভ। কলম্বিয়ার শক্তিশালী রক্ষণ তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দেয়নি। ম্যাচজুড়ে মাত্র ১৩টি শট নিতে পেরেছে পর্তুগাল, যেখানে কলম্বিয়া নিয়েছে ২৬টি। যোগ করা সময়ে ডেভিনসন সানচেসের গোল কয়েক মিলিমিটার অফসাইড না হলে পর্তুগালের বিদায়ও ঘটতে পারত।

    দুই কিংবদন্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা অধ্যায়। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এখন পর্যন্ত ৩৬ বার মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। এর মধ্যে ১৬টি ম্যাচে জয় পেয়েছেন মেসি, গোল করেছেন ২২টি। রোনাল্ডো জিতেছেন ১১টি ম্যাচে, তাঁর গোলসংখ্যা ২১। সংখ্যার হিসাবের বাইরে তাঁদের দ্বৈরথ ফুটবলকে দিয়েছে অসংখ্য অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

    মেসি এখন ৩৯-এর দোরগোড়ায়, রোনালডো চল্লিশ পেরিয়েছেন। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপে তাঁদের খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপকেই ধরা হচ্ছিল এই মহারণের শেষ সুযোগ হিসেবে। কিন্তু একটি গোলশূন্য ড্র সেই রূপকথার চিত্রনাট্য বদলে দিল।

    তবু ফুটবল এখনও শেষ কথা বলেনি। এখন একমাত্র সম্ভাবনা—আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল যদি নিজেদের সব বাধা পেরিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছায়, তবেই আবার মুখোমুখি হতে পারেন মেসি ও রোনাল্ডো। সম্ভাবনা ক্ষীণ, কিন্তু অসম্ভব নয়। হয়তো ফুটবল দেবতা শেষ অঙ্কের জন্য এখনও কিছু লিখে রেখেছেন। আর যদি না-ও থাকে, তবু এই বিশ্বকাপ আমাদের মনে করিয়ে দিল—কখনও কখনও সবচেয়ে বড় গল্পগুলো লেখা হয় না মাঠে, লেখা হয় অপূর্ণ থেকে যাওয়া স্বপ্নের পাতায়।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/FIFA WC Messi Vs Ronaldo: ভেঙে গেল স্বপ্ন? মেসি বনাম রোনাল্ডোর ‘লাস্ট ড্যান্স’ সম্ভব হবে না বিশ্বকাপে?
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