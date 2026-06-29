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    FIFA WC Supercomputer Prediction: সুপারকম্পিউটারের ভবিষ্যদ্বাণী: বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়ে এগিয়ে কোন দল?

    ৪৮ দল নিয়ে শুরু হওয়া আসর এখন শেষ ৩২ দলে সীমাবদ্ধ। নকআউট পর্বের ম্যাচগুলো শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ এবং শিরোপা দৌড়ের সমীকরণও অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

    Published on: Jun 29, 2026 1:52 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব শুরু হতেই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে বাড়ছে উত্তেজনা। ৪৮ দল নিয়ে শুরু হওয়া আসর এখন শেষ ৩২ দলে সীমাবদ্ধ। নকআউট পর্বের ম্যাচগুলো শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ এবং শিরোপা দৌড়ের সমীকরণও অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ক্রীড়া পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান অপটা অ্যানালিস্ট তাদের সুপারকম্পিউটারের সর্বশেষ পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে, যেখানে বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রাখা হয়েছে ফ্রান্সকে। তবে ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনায় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাই রয়েছে সবার ওপরে।

    ক্রীড়া পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান অপটা অ্যানালিস্ট ফিফা বিশ্বকাপ নিয়ে তাদের সুপারকম্পিউটারের সর্বশেষ পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে (Getty Images via AFP)
    ক্রীড়া পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান অপটা অ্যানালিস্ট ফিফা বিশ্বকাপ নিয়ে তাদের সুপারকম্পিউটারের সর্বশেষ পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে (Getty Images via AFP)

    অপটার সুপারকম্পিউটারের হিসাব অনুযায়ী, নকআউট পর্বে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্স। রাউন্ড অব ৩২ থেকে শেষ ষোলোতে ওঠার সম্ভাবনা কিলিয়ান এমবাপ্পেদের ৮১.৫ শতাংশ। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ৫৮.৩ শতাংশ, সেমিফাইনালে ৪২.৭ শতাংশ এবং ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা ২৮.৪ শতাংশ। সবশেষে শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ধরা হয়েছে ১৮.৭ শতাংশ, যা অংশগ্রহণকারী সব দলের মধ্যে সর্বোচ্চ।

    অন্যদিকে নকআউটের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করার সম্ভাবনায় সবার আগে রয়েছে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। রাউন্ড অব ৩২-এ কেপ ভার্দের মুখোমুখি হতে চলা বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের শেষ ষোলোতে ওঠার সম্ভাবনা ৮৯.২ শতাংশ। কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা ৭০.৫ শতাংশ, সেমিফাইনালে ৪৯.৬ শতাংশ এবং ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ—এই তিন ক্ষেত্রেই আর্জেন্টিনা অন্য সব দলকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে ফাইনালে পৌঁছালেও শিরোপা জয়ের চূড়ান্ত সম্ভাবনায় ফ্রান্স সামান্য এগিয়ে রয়েছে, যা দুই দলের সম্ভাব্য আরেকটি মহারণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

    বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনার তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে স্পেন। তাদের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ১৩.৫ শতাংশ। চতুর্থ স্থানে থাকা ইংল্যান্ডের সম্ভাবনা ৯.৭ শতাংশ, আর নেইমার ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের ব্রাজিলের সম্ভাবনা ৬.৫ শতাংশ।

    এ ছাড়াও কয়েকটি ইউরোপীয় দলের সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না সুপারকম্পিউটার। নেদারল্যান্ডসের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ৫.১ শতাংশ, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগালের ৪.৭ শতাংশ এবং জার্মানির ৪.৪ শতাংশ। অন্যদিকে কলম্বিয়ার সম্ভাবনা ৩.২ শতাংশ, আর্লিং হলান্ডের নরওয়ের ৩ শতাংশ, স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের ২.৫ শতাংশ এবং সুইজারল্যান্ডের ২.২ শতাংশ। সুযোগ পেলে এই দলগুলিও বড় অঘটন ঘটাতে পারে বলে মনে করছে অপটা।

    তিন স্বাগতিক দেশের অন্যতম মেক্সিকোর শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ধরা হয়েছে ১.৮ শতাংশ। গত বিশ্বকাপের চমক মরক্কো এবং সোনালি প্রজন্মের বেলজিয়ামের সম্ভাবনা সমান ১.৬ শতাংশ। এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দল জাপানের সম্ভাবনা মাত্র ১ শতাংশ।

    তবে অপটা অ্যানালিস্ট স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই পূর্বাভাস সম্পূর্ণভাবে পরিসংখ্যান, সম্ভাবনা ও গাণিতিক মডেলের ভিত্তিতে তৈরি। বাস্তবে ফুটবল এমন একটি খেলা, যেখানে মাত্র ৯০ মিনিটেই বদলে যেতে পারে সব হিসাব-নিকাশ। তাই সুপারকম্পিউটারের পূর্বাভাস যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, শেষ কথা বলবে মাঠের লড়াই।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/FIFA WC Supercomputer Prediction: সুপারকম্পিউটারের ভবিষ্যদ্বাণী: বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়ে এগিয়ে কোন দল?
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