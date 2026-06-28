FIFA WC Updates: কেন-বেলিংহামের গোলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরেও পরের রাউন্ডে ঘানা

FIFA WC Updates: কেন-বেলিংহামের গোলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরেও পরের রাউন্ডে ঘানা
পানামাকে ২-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড। অন্যদিকে, ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত ক্রোয়েশিয়া-ঘানা ম্যাচে জয়ী গয় ক্রোয়েশিয়া। তবে হেরে গিয়েও পরের রাউন্ডে যাচ্ছে ঘানা।
পানামাকে ২-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড। টমাস টুখেলের শিষ্যরা পুরো ম্যাচে বলের দখল ও আক্রমণে আধিপত্য বজায় রাখলেও প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি। বিরতিতে দুই দলই গোলশূন্য সমতায় মাঠ ছাড়ে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৬২তম মিনিটে জুড বেলিংহামের গোলে অবশেষে জট খোলে ইংল্যান্ডের। মাত্র পাঁচ মিনিট পর দলের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অধিনায়ক হ্যারি কেন। বেলিংহামের আক্রমণের ধারাবাহিকতায় তৈরি সুযোগ কাজে লাগিয়ে হেডে বল জালে জড়ান তিনি। এরপর আর কোনও গোল না হলেও স্বচ্ছন্দ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইংল্যান্ড।
এই গোলের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবেও ইতিহাস গড়েছেন হ্যারি কেইন। বিশ্বকাপে এটি তাঁর ১১তম গোল, যা ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর আগে ১০ গোল করে দেশের হয়ে বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড ছিল কিংবদন্তি গ্যারি লিনেকারের। কয়েক দিন আগে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল করে সেই রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন কেইন। এবার পানামার বিপক্ষে গোল করে এককভাবে রেকর্ডের মালিক হয়ে গেলেন ৩২ বছর বয়সি এই স্ট্রাইকার।
অন্যদিকে, ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত ক্রোয়েশিয়া-ঘানা ম্যাচে শুরু থেকেই জমে ওঠে লড়াই। ম্যাচের ৩১তম মিনিটে পেতার সুচিচের গোলে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। তবে ৭৩তম মিনিটে ডেরিক লুকাসেন গোল করে সমতা ফেরান ঘানার হয়ে। এতে নকআউটে ওঠা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত ৮৩তম মিনিটে লুকা মদরিচের কর্নার থেকে নিকোলা ভ্লাসিচের হেডে জয়সূচক গোল পায় ক্রোয়েশিয়া। ২-১ ব্যবধানে জিতে নকআউটে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে তারা।
এদিকে ৭১ ঘণ্টার দীর্ঘ অপেক্ষা শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো হতাশায়। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের মঞ্চে ফেরা স্কটল্যান্ড শেষ পর্যন্ত শেষ ষোলোয় ওঠার স্বপ্ন পূরণ করতে পারল না। নিজেদের গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ করার পর তৃতীয় স্থান অধিকারী দলগুলোর মধ্যে সেরা আটে থাকার আশায় প্রায় তিন দিন অপেক্ষা করেছিল স্কটিশরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়ার জয়ে সেই সম্ভাবনার ইতি ঘটে।
'সি' গ্রুপে তিনটি ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল স্কটল্যান্ড। সরাসরি নকআউট পর্বে ওঠার জন্য সেই পয়েন্ট যথেষ্ট ছিল না। তাই অন্য গ্রুপগুলোর ফলাফলের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল তাদের। কিন্তু 'এল' গ্রুপে ক্রোয়েশিয়া ঘানাকে ২-১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করায় স্কটল্যান্ডের আশা শেষ হয়ে যায়। এর ফলে ঘানাও ৪ পয়েন্ট নিয়ে শেষ বত্রিশে জায়গা নিশ্চিত করে, আর স্কটল্যান্ডকে বিদায় নিতে হয় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More