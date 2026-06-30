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    FIFA World Cup R32 Latest Update: জার্মানির বিদায়ে বিশ্বকাপে বড় অঘটন, টাইব্রেকারে স্বপ্ন ভাঙল লড়াকু প্যারাগুয়ে

    চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে প্যারাগুয়ে। নির্ধারিত ৯০ মিনিট ও অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের খেলা ১-১ সমতায় শেষ হওয়ার পর টাইব্রেকারে গিয়ে ভেঙে যায় জার্মানির বহুদিনের অপরাজেয় রেকর্ড।

    Published on: Jun 30, 2026 7:46 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ২০২৬ বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে প্রথম বড় অঘটন ঘটিয়ে দিল প্যারাগুয়ে। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দল। নির্ধারিত ৯০ মিনিট ও অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের খেলা ১-১ সমতায় শেষ হওয়ার পর টাইব্রেকারে গিয়ে ভেঙে যায় জার্মানির বহুদিনের অপরাজেয় রেকর্ড।

    চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে প্যারাগুয়ে (AFP)
    চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে প্যারাগুয়ে (AFP)

    বোস্টনের ম্যাচে শুরু থেকেই বলের দখলে ছিল জার্মানি। মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণে রেখে একের পর এক আক্রমণ শানালেও প্যারাগুয়ের রক্ষণভাগ ছিল দুর্ভেদ্য। বরং সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথম গোলটি করে দক্ষিণ আমেরিকার দলই। ৪২তম মিনিটে হুলিও এনসিসোর দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে জার্মানি সমতায় ফেরার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি।

    দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে মাঠে নামে জার্মানি। তার ফলও মেলে দ্রুত। ৫৪তম মিনিটে কাই হাভার্টজের হেডে সমতায় ফেরে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। গোল শোধ করার পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেয় জার্মানি। ফ্লোরিয়ান ভির্টৎজ, লিরয় সানে, হাভার্টজরা একের পর এক আক্রমণ চালালেও প্রতিবারই বাধা হয়ে দাঁড়ান প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক অরলান্দো হিল।

    অতিরিক্ত সময়ে জার্মানি একবার বল জালেও পাঠিয়েছিল। জনাথন টাহের হেডে গোল হলেও ভিএআরের সাহায্যে সেটি বাতিল করেন রেফারি। রিপ্লেতে দেখা যায়, গোলের আগে ভালডেমার আন্টন প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের ওপর ফাউল করেছিলেন। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে।

    টাইব্রেকারে শুরু থেকেই চাপে পড়ে জার্মানি। প্রথম শট নিতে এসে ব্যর্থ হন কাই হাভার্টজ। তাঁর শট দুর্দান্তভাবে রুখে দেন অরলান্দো হিল। পরে জোশুয়া কিমিখ ও জামাল মুসিয়ালা সফল হলেও চতুর্থ শটে নিক ভোল্টেমাডের প্রচেষ্টাও ঠেকিয়ে দেন হিল। অন্যদিকে প্যারাগুয়েরও দুটি শট ব্যর্থ হওয়ায় পাঁচ শট শেষে স্কোর দাঁড়ায় ৩-৩।

    সাডেন ডেথে ভাগ্য পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নেয় জার্মানির। জনাথন টাহের শট লক্ষ্যের বাইরে চলে যায়। সুযোগ কাজে লাগিয়ে হোসে কানালে নিখুঁত শটে জাল কাঁপিয়ে প্যারাগুয়েকে ঐতিহাসিক জয় এনে দেন। সঙ্গে নিশ্চিত হয় শেষ ষোলোর টিকিট।

    এই জয়ের নেপথ্যের নায়ক নিঃসন্দেহে গোলরক্ষক অরলান্দো হিল। টাইব্রেকারে দুটি শট রুখে দেওয়ার পাশাপাশি ম্যাচের ১২০ মিনিটে তিনি ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন। তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সই শেষ পর্যন্ত জার্মানির আক্রমণভাগকে হতাশ করে।

    বিশ্বকাপের ইতিহাসে টাইব্রেকারে বরাবরই সফল ছিল জার্মানি। এর আগে চারবার টাইব্রেকারে নেমে একবারও হারেনি তারা। কিন্তু সেই গৌরবময় রেকর্ড এবার ভেঙে দিল প্যারাগুয়ে। ১৬ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে নকআউট পর্বেই এমন স্মরণীয় জয় তুলে নিয়ে নতুন ইতিহাস লিখল তারা।

    অন্যদিকে ২০১৪ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির হতাশা আরও দীর্ঘ হলো। গত দুই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেওয়ার পর এবার নকআউটে উঠেও প্রথম ম্যাচে বিদায় নিতে হলো তাদের। আর বিশ্বকাপের প্রথম বড় অঘটন ঘটিয়ে আত্মবিশ্বাসে ভর করে শেষ ষোলোয় পা রাখল প্যারাগুয়ে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/FIFA World Cup R32 Latest Update: জার্মানির বিদায়ে বিশ্বকাপে বড় অঘটন, টাইব্রেকারে স্বপ্ন ভাঙল লড়াকু প্যারাগুয়ে
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