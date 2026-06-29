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    FIFA World Cup Round of 32: শেষ মুহূর্তের গোলে ইতিহাস কানাডার, চরম নাটকীয়তায় মন ভাঙল দক্ষিণ আফ্রিকাকে

    অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে স্টিভেন ইউস্টাকিওর দুর্দান্ত দূরপাল্লার শটে আসে ম্যাচের একমাত্র গোল। সেই গোলেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে কানাডা।

    Published on: Jun 29, 2026 8:00 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ম্যাচ তখন শেষ বাঁশির অপেক্ষায়। নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষ হওয়ার পর রেফারি পাঁচ মিনিট অতিরিক্ত সময়ের ইঙ্গিত দেন। দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ্য ছিল এই সময়টুকু গোলশূন্য রেখে ম্যাচকে অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে দেন কানাডার অধিনায়ক স্টিভেন ইউস্টাকিও। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে তাঁর দুর্দান্ত দূরপাল্লার শটে আসে ম্যাচের একমাত্র গোল। সেই গোলেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে কানাডা।

    অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে স্টিভেন ইউস্টাকিওর দুর্দান্ত দূরপাল্লার শটে আসে ম্যাচের একমাত্র গোল। (AP Photo/Mark J. Terrill)
    অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে স্টিভেন ইউস্টাকিওর দুর্দান্ত দূরপাল্লার শটে আসে ম্যাচের একমাত্র গোল। (AP Photo/Mark J. Terrill)

    লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাউন্ড অব ৩২-এর এই ম্যাচটি ছিল দুই দলেরই প্রথম বিশ্বকাপ নকআউট লড়াই। এর আগে একাধিকবার বিশ্বকাপে অংশ নিলেও গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি কানাডা কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার প্রথম ধাপ অতিক্রম করার পর দুই দলই আরও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মাঠে নামে।

    শুরু থেকেই বলের নিয়ন্ত্রণে ছিল কানাডা। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা রক্ষণ সামলাতে বেশ সংগঠিত ছিল। প্রথমার্ধে কর্নার থেকে একাধিক সুযোগ তৈরি করেও গোলের দেখা পায়নি কানাডা। ৪৪তম মিনিটে ময়জে বমবিতোর শক্তিশালী হেড গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন অব্রে মদিবা। ফিরতি বলে তেজন বুকানানের শটও অসাধারণ দক্ষতায় রুখে দেন গোলরক্ষক রনওয়েন উইলিয়ামস।

    বিরতির ঠিক আগে রিচি লারিয়াকে বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় পেনাল্টির দাবি তোলে কানাডা। তবে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) পর্যালোচনার পরও পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন কানাডার কোচ জেসি মার্শ। দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণের ধার বজায় রাখে কানাডা। তানি ওলুওয়াসেয়ি একবার একা গোলরক্ষকের সামনে পৌঁছেও সুযোগ নষ্ট করেন। ফিরতি বলে জনাথন ডেভিডের প্রচেষ্টাও দক্ষিণ আফ্রিকার রক্ষণভাগ প্রতিহত করে। চোট কাটিয়ে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন তারকা আলফন্সো ডেভিস। তাঁর উপস্থিতিতে আক্রমণে কিছুটা গতি এলেও গোলের দেখা মিলছিল না।

    সবকিছু যখন অতিরিক্ত সময়ের দিকে এগোচ্ছিল, ঠিক তখনই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করেন ইউস্টাকিও। অ্যালিস্টার জনস্টনের ক্রস প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার হেডে বক্সের বাইরে পাঠিয়ে দিলে বুক দিয়ে বল নিয়ন্ত্রণে এনে নিচু শটে জাল কাঁপান তিনি। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করা রনওয়েন উইলিয়ামসও শেষ পর্যন্ত সেই শট আটকাতে পারেননি। ঐতিহাসিক এই জয়ের ফলে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল কানাডা। আগামী ৪ জুলাই কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ হবে নেদারল্যান্ডস অথবা মরক্কো। নতুন ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এবার আরও বড় চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় কানাডা।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/FIFA World Cup Round Of 32: শেষ মুহূর্তের গোলে ইতিহাস কানাডার, চরম নাটকীয়তায় মন ভাঙল দক্ষিণ আফ্রিকাকে
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