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    FIFA World Cup USA Vs Belgium: বেলজিয়ামের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ, ট্রাম্প প্রভাব খাটালেও বিশ্বকাপ থেকে বিদায় আমেরিকার

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই স্বীকার করেন, বালোগানের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনার জন্য ফিফাকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। সেই নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারল না। বেলজিয়ামের কাছে ৪-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল যুক্তরাষ্ট্র।

    Published on: Jul 7, 2026, 07:51:11 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    FIFA World Cup USA Vs Belgium: বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় মাঠের লড়াইয়ের চেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছিল মাঠের বাইরের বিতর্ক নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের তারকা ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ডের এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা নজিরবিহীনভাবে স্থগিত করে ফিফা। পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই স্বীকার করেন, তিনি ফিফাকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত ঘিরে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারল না। বেলজিয়ামের কাছে ৪-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল যুক্তরাষ্ট্র।

    বেলজিয়ামের কাছে ৪-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল যুক্তরাষ্ট্র। (REUTERS)
    বেলজিয়ামের কাছে ৪-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল যুক্তরাষ্ট্র। (REUTERS)

    বসনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে তারিক মুহারেমোভিচকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেছিলেন বালোগান। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শেষ ষোলোয় তাঁর খেলার সুযোগ ছিল না। কিন্তু ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপে লাল কার্ড চালুর পর এই প্রথম কোনও ফুটবলারের স্বয়ংক্রিয় এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করল ফিফা। সিদ্ধান্তের পরই সমালোচনার ঝড় ওঠে। অভিযোগ ওঠে, ট্রাম্পের প্রভাবেই এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

    সোমবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প বলেন, তিনি কেবল ফিফাকে ঘটনাটি নতুন করে দেখতে বলেছিলেন। তাঁর দাবি, বালোগানের ঘটনাটি আদৌ লাল কার্ডের মতো ছিল না। বরং দুই ফুটবলারের স্বাভাবিক সংঘর্ষকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন রেফারি। ট্রাম্প ফিফার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে প্রশংসা করলেও রেফারির কঠোর সমালোচনা করেন।

    তবে এই বিতর্ক মাঠে কোনও ইতিবাচক ফল এনে দিতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্রকে। শুরু থেকেই বেলজিয়ামের দাপটের সামনে অসহায় দেখায় স্বাগতিকদের। ম্যাচের নবম মিনিটেই চার্লস ডি কেটেলারের গোলে এগিয়ে যায় ইউরোপের দলটি। ৩১ মিনিটে মালিক টিলম্যান দুর্দান্ত ফ্রি-কিকে সমতা ফেরালেও সেই আনন্দ স্থায়ী হয়নি। মাত্র দুই মিনিট পর আবারও ডি কেটেলারে হেডে গোল করে বেলজিয়ামকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।

    দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করলেও তাদের রক্ষণভাগের দুর্বলতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুযোগ কাজে লাগিয়ে তৃতীয় গোল করে বেলজিয়াম। এটা ছিল ম্যাচের সবচেয়ে হাস্যকর মুহূর্ত। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে অনেকটা বাইরে বেরিয়ে আসেন মার্কিন গোলরক্ষক ম্যাট ফ্রিজ। কিন্তু তিনি বলেই ঠিকমতো স্পর্শ করতে পারেননি। সেই সুযোগে ম্যাক্সিম ডি কুইপার বল দখল করেন। পরে হান্স ফানাকানের শট টিম রিমও ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন। বল জড়ায় জালে। আর এরপর অতিরিক্ত সময়ে আরও একটি গোল করেন রোমেলু লুকাকু।

    ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত হয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ। একদিকে বালোগানের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক, অন্যদিকে মাঠে দলের এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্স—দুইয়ের মাঝে কার্যত চাপা পড়ে যায় সব আলোচনা।

    এদিকে বালোগানের নিষেধাজ্ঞা স্থগিতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল রয়্যাল বেলজিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। যদিও ফিফা সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। উয়েফাও এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে জানায়, এমন নজির ফুটবলের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর প্রশ্ন তুলে দেয়। ব্রাজিলিয়ান রেফারি রাফায়েল ক্লাউসকে নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যেরও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন।

    সব বিতর্কের শেষে একটাই সত্য সামনে এল—প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বা রাজনৈতিক প্রভাব নয়, শেষ পর্যন্ত ফল নির্ধারণ করে মাঠের ফুটবল। আর সেই পরীক্ষায় বেলজিয়ামের সামনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল যুক্তরাষ্ট্র। দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়ে শেষ আটে স্পেনের মুখোমুখি হওয়ার টিকিট নিশ্চিত করল ইউরোপের দলটি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/FIFA World Cup USA Vs Belgium: বেলজিয়ামের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ, ট্রাম্প প্রভাব খাটালেও বিশ্বকাপ থেকে বিদায় আমেরিকার
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