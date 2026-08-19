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    FIH Men's Hockey World Cup 2026: পাকিস্তানকে ৫-৩ এ গুঁড়িয়ে হকি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল ভারত, দ্বিতীয় পর্বে হরমনরা

    ম্যাচে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ও অভিষেক দু’টি করে গোল করেন। গোল স্কোরারের তালিকায় রয়েছেন সহ-অধিনায়ক হার্দিক সিংও।

    Published on: Aug 19, 2026, 20:59:22 IST
    By Sritama Mitra
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    ২০২৬ হকি বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে পরের পর্বের জন্য স্থান পাকা করে ফেলল ভারত। ৪ বারের চ্যাম্পিয়নদের এদিন হারিয়ে বিশ্বকাপের টুর্নামেন্ট থেকেই কার্যত ছিটকে দেয় হরমনপ্রীত সিংয়ের ভারত।

    পাকিস্তানকে ৫-৩ এ গুঁড়িয়ে হকি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল ভারত,দ্বিতীয় পর্বে হরমনরাAP/PTI(AP08_19_2026_000576A) (AP)
    পাকিস্তানকে ৫-৩ এ গুঁড়িয়ে হকি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল ভারত,দ্বিতীয় পর্বে হরমনরাAP/PTI(AP08_19_2026_000576A) (AP)

    ভারত বনাম পাকিস্তানের টানটান রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ কার্যত এদিন টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াইয়ের এই ম্যাচ ভারতের কাছে ছিল কার্যত অগ্নিপরীক্ষা। সেই ম্যাচে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ও অভিষেক দু’টি করে গোল করেন। গোল স্কোরারের তালিকায় রয়েছেন সহ-অধিনায়ক হার্দিক সিংও। এই ম্যাচ জেতার ফলে পুল ডি থেকে পরের পর্বে জায়গা করে নিল ভারত। হরমনপ্রীত পঞ্চম ও ২১তম মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন। অভিষেক ১১তম ও ২৪তম মিনিটে গোল করেন। ৩৫তম মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে হার্দিক সিং পাকিস্তানের জালে বল ঢুকিয়ে দেন। আমস্টেলভিনের ওয়াগেনার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ভারত প্রথম দুই কোয়ার্টারে দুটি করে এবং তৃতীয় কোয়ার্টারে একটি গোল করে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নেয়। তবে কোনও পর্যায়তেই তারা সমতা ফেরাতে পারেনি। গোটা ম্যাচ জুড়ে ভারত তাদের দাপুটে লিড বজায় রাখে।

    এদিকে, অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং পাকিস্তানের বিপক্ষে পুল ডি-এর তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে ভারতের হয়ে দুটি গোল করে চলতি টুর্নামেন্টে তিন ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা পাঁচে নিয়ে গেছেন। শনিবার (১৫ আগস্ট) ওয়েলসের বিপক্ষে পুল ডি-এর উদ্বোধনী ম্যাচে হারমানপ্রীত দুটি গোল করে দলকে ৩-১ ব্যবধানে জয় পেতে সাহায্য করেন। এরপর সোমবার (১৭ আগস্ট) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২-৪ ব্যবধানে পরাজিত ম্যাচে তিনি একবার জালে বল জড়ান। পাকিস্তানের বিপক্ষে, হারমানপ্রীত পঞ্চম মিনিটে ভারতের হয়ে প্রথম গোলটি করেন এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ষষ্ঠ মিনিটে আবারও জালে বল জড়ান।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/FIH Men's Hockey World Cup 2026: পাকিস্তানকে ৫-৩ এ গুঁড়িয়ে হকি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল ভারত, দ্বিতীয় পর্বে হরমনরা
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