কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে এফআইআর, অষ্টমীর দুপুরে নারকেলডাঙা থানায় তলব!

কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে এফআইআর, অষ্টমীর দুপুরে নারকেলডাঙা থানায় তলব!
গত মাসে পরপর দু’দিন কুণাল ঘোষের গাড়িতে হামলার অভিযোগ সামনে এসেছিল। প্রথম ঘটনাটি ঘটে হুগলির উত্তরপাড়ায়। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় তাঁর গাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। গাড়ির কাচ ভাঙচুর করা হয়েছিল বলেও দাবি করেন কুণাল।
দুর্গাপুজোর আবহে রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই নতুন করে আইনি জটিলতায় তৃণমূল কংগ্রেসের বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে নারকেলডাঙা থানায় এফআইআর দায়ের করেছে বিজেপি। সোমবার, ১৯ অক্টোবর, মহাষ্টমীর দুপুর ১টায় তাঁকে থানায় হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছে। কুণালের গাড়িতে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই নতুন অভিযোগ। এর আগে ওই হামলার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক। এ বার সেই ঘটনাতেই পাল্টা অভিযোগ দায়ের করল বিজেপি। ফলে কুণালকে ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত নতুন মাত্রা পেল।
পরপর হামলার অভিযোগ, থানায় হাজির হয়েছিলেন কুণাল
গত মাসে পরপর দু’দিন কুণাল ঘোষের গাড়িতে হামলার অভিযোগ সামনে এসেছিল। প্রথম ঘটনাটি ঘটে হুগলির উত্তরপাড়ায়। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় তাঁর গাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। গাড়ির কাচ ভাঙচুর করা হয়েছিল বলেও দাবি করেন কুণাল।
এর পরের দিন নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বেলেঘাটায় একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় ফের তাঁর গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। কুণালের দাবি ছিল, ফুলবাগান ও নারকেলডাঙা মেন রোডের কাছে এক দল বাইক আরোহী তাঁর গাড়ির পিছু ধাওয়া করে। পরে গাড়ির পথ আটকে হামলা চালানো হয়। হামলাকারীদের কয়েক জনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, হাতুড়ি ও লোহার রড ছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, নিরাপত্তার স্বার্থে কুণালের গাড়ি নারকেলডাঙা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই ঘটনায় বিজেপির স্থানীয় নেতাদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক।
এ বার পাল্টা অভিযোগ বিজেপির
সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কুণাল ঘোষের দায়ের করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই এ বার পাল্টা অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর দায়ের হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সোমবার দুপুর ১টায় নারকেলডাঙা থানায় হাজির হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে বলা হয়েছে।
অভিযোগের বিষয়বস্তু এবং কোন কোন ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে।
রাজনৈতিক সংঘাতের আবহেই নতুন পদক্ষেপ
কুণাল ঘোষের উপর পরপর হামলার অভিযোগ নিয়ে আগেও রাজনৈতিক চাপানউতোর হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, বিরোধী দলের কর্মীদের একাংশ এই হামলার সঙ্গে যুক্ত। অন্য দিকে, বিজেপি এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পাল্টা বক্তব্য জানিয়েছে। ফলে ঘটনাটি শুধু আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাজনৈতিক বিতর্কেও পরিণত হয়েছে।
এখন নজর সোমবারের পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের দিকে। কুণাল ঘোষ পুলিশের তলবে হাজির হন কি না, তাঁর বক্তব্যে নতুন কোনও তথ্য উঠে আসে কি না এবং পাল্টা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কোন দিকে এগোয়, তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে এফআইআর দায়ের হওয়া মানেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া নয়। তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি স্পষ্ট হবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More