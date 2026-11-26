শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Lucky Zodiac Signs: ডিসেম্বরের শুরুতেই বুধের গোচর! কপাল খুলবে বৃষ, মিথুন সহ অনেকের
বুধ ডিসেম্বরের শুরুতে বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে। বুধের প্রভাবের কারণে, ডিসেম্বর কিছু রাশিচক্রের জন্য অত্যন্ত শুভ এবং উপকারী হতে পারে। বুধের ট্রানজিটের সৌভাগ্য চিহ্নগুলো জানুন।
গ্রহের রাজপুত্র বুধ ২ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখে বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবেন। বুধ এই রাশিতে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধ ব্যবসা, বুদ্ধিমত্তা, বক্তব্য এবং যোগাযোগের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। বৃশ্চিকের শাসক মঙ্গল, যিনি শক্তি, সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। বৃশ্চিকে বুধের প্রবেশে কারা লাকি, তা দেখে নিন।
১. বৃষ: অংশীদারিত্ব শক্তিশালী হবে। বৃষ রাশির জাতীয়রা সপ্তম ঘর দিয়ে প্রবাহিত হবে। বুধের ট্রানজিটের কারণে আপনার অংশীদারিত্ব শক্তিশালী হবে। যদি আপনি অংশীদারিত্ব বা অংশীদারিত্বে ব্যবসা করেন, আপনার পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হবে। যদি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কোনো মতবিরোধ থাকে, তা সমাধান করা যাবে। যারা কর্মরত থাকবেন তারা ভালো ফলাফল পাবেন। এই সময়ে আপনার সঙ্গীর প্রতি বিশ্বাস বাড়ান। যদি আপনি আপনার পেশাগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে চান, সময় অনুকূল হবে। স্বাস্থ্য উন্নত হবে। প্রতিকার - গণেশের আরতি করা শুভ হবে।
২. মিথুন: শত্রুদের উপর বিজয় বুধ মিথুনের অধিপতি এবং এই রাশির ষষ্ঠ ঘর অতিক্রম করবে। ষষ্ঠ ঘর রোগ, শত্রু এবং প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত বলে বিবেচিত। এই সময়ে, মিথুনরা পুরনো রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে। তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা ভালো ফল পাবেন। এই সময়ে, আপনি বুদ্ধিমত্তা, শক্তি ও প্রজ্ঞা নিয়ে বিতর্কে সফল হবেন। আপনি ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তবে, এই সময়ে নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। প্রতিকার - বুধ গ্রহ থেকে শুভ ফলাফল পেতে, বুধবার একটি গরুকে সবুজ খাদ্য খাওয়ান।
৩. কন্যা: আর্থিক লাভের সম্ভাবনা বুধ কন্যার প্রভুও। বুধ কন্যার তৃতীয় ঘর অতিক্রম করবে। তৃতীয় ঘর ভাইবোনত্ব, যোগাযোগ এবং সাহসের জন্য বিবেচিত। এই সময়ে, কন্যা রাশির মানুষরা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের মাধ্যমে সাফল্য ও সম্পদ অর্জন করবে। মিডিয়া ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এবং লেখকরা ভালো ফলাফল পাবেন। এই সময়ে আপনি আপনার পেশাগত জীবনে উন্নতি করবেন। বুধের যাত্রা আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। তবে, এই সময়ে কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং ধৈর্য ধরুন। তর্ক থেকে দূরে থাকুন। সমাধান: বুধবার গণেশকে ছন লাড্ডা অফার করুন।
৪. তুলা: আপনার ভাষণ চমকপ্রদ হবে বুধ তুলার দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করবে। দ্বিতীয় ঘর ধনের ঘর হিসেবে বিবেচিত। বুধের প্রভাবে আপনার কথা ও ব্যক্তিত্ব প্রভাবশালী হবে। ব্যাংকিং ও শিক্ষা খাতের মানুষরা উপকৃত হবেন। আপনি আর্থিক লাভের জন্য করা কাজ ও প্রচেষ্টায় সফল হবেন। পরিবারে শুভ বা শুভ ঘটনা ঘটতে পারে। তবে, এই সময়ে আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। প্রতিকার: প্রতি বুধবার, ভগবান গণেশকে ছন আটার লাড্ডু অফার করুন।
৫. বৃশ্চিক: লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে বুধ নিজেই বৃশ্চিক রাশিতে চলাচল করছে। এই সময়ে, বৃশ্চিক রাশির বাসিন্দারা লাভের সুযোগ পাবেন। আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। নতুন ধারণা আপনার মনে আসবে। বুধের ট্রানজিটের সময় আপনি দক্ষতা ও প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার করবেন এবং ভালো সুবিধা পাবেন। তবে, এই সময়ে কঠোর শব্দ বা ভাষা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য উন্নত হবে। প্রতিকার: প্রতিদিন শিব পরিবারের পূজা করা শুভ হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)