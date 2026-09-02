এবার হড়পা বান-ধস উত্তরাখণ্ডে, ৭ মৃত! অসমে গুয়াহাটিতেও ভূমিধস, ৪ জনের মৃত্যু

এবার হড়পা বান-ধস উত্তরাখণ্ডে, ৭ মৃত! অসমে গুয়াহাটিতেও ভূমিধস, ৪ জনের মৃত্যু
উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে আবহাওয়া দফতরের নতুন পূর্বাভাস। আলমোড়া, বাগেশ্বর, টিহরি, নৈনিতাল, উধম সিং নগর এবং পৌড়ী জেলায় অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ফলে নতুন করে ধস এবং হড়পা বান নামার আশঙ্কাও রয়েছে।
বর্ষাকালীন দুর্যোগে ফের বিপর্যস্ত দেশের একাধিক রাজ্য। উত্তরাখণ্ডে টানা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান ও ধসে নতুন করে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১৭২টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। পাহাড়ি রাজ্যে ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন।
উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে আবহাওয়া দফতরের নতুন পূর্বাভাস। আলমোড়া, বাগেশ্বর, টিহরি, নৈনিতাল, উধম সিং নগর এবং পৌড়ী জেলায় অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ফলে নতুন করে ধস এবং হড়পা বান নামার আশঙ্কাও রয়েছে।
ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বন্ধ থাকা ১৭২টি রাস্তার মধ্যে পিথোরাগড়, নৈনিতাল এবং বাগেশ্বরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কও রয়েছে। ফলে দুর্গম এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে।
লাগাতার বৃষ্টিতে গোলা নদীতেও দ্রুত বাড়ছে জল। নদীতে প্রায় ২৭ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে নদীর জল। এর ফলে হলদোয়ানি, উধম সিং নগর, পুলভট্টা, শান্তিপুরী এবং সূর্যনগরের মতো সংলগ্ন এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
আলমোড়াতেও ঘটেছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ভারী বৃষ্টির জেরে দুটি বাড়ির দেওয়াল ধসে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে বন্যার জলের তীব্র স্রোতে একটি গাড়ি ভেসে যায়। সেই ঘটনায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে উত্তরাখণ্ডে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়েছে।
শুধু উত্তরাখণ্ড নয়। ফের দুর্যোগ নেমে এসেছে অসমেও। কিছুদিন আগেই ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয়েছিল রাজ্য। এবার নতুন করে গুয়াহাটিতে শুরু হয়েছে ভূমিধস। শহরের দুটি পৃথক ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে।
মাথঘারিয়া এলাকায় একটি বাড়ির উপর ধস নেমে যায়। মাটির নীচে চাপা পড়েন একই পরিবারের এক দম্পতি এবং তাঁদের ১১ বছরের মেয়ে। তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের ১৯ বছরের একমাত্র ছেলেকে অবশ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মাটি সরিয়ে তাঁকে বের করে আনা হয়।
গুয়াহাটির অন্য একটি এলাকায়ও ধসের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। পরপর দুই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে অসমের রাজধানী শহরে।
অবিরাম বৃষ্টির প্রভাবে গুয়াহাটির বহু রাস্তাও জলমগ্ন। বিভিন্ন নিচু এলাকায় জল জমে সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। যান চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে।
এদিকে অসম ও উত্তরাখণ্ডের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশেও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতির পিছনে নেপালের প্লাবনকেও অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। নেপাল থেকে নেমে আসা অতিরিক্ত জল বিভিন্ন নদীর জলস্তর বাড়িয়ে দিচ্ছে।
ফলে একাধিক রাজ্যে এখন একই ছবি। কোথাও নদীর জল বাড়ছে। কোথাও ধস নামছে। আবার কোথাও হড়পা বান ভাসিয়ে দিচ্ছে জনপদ। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা, আগামী কয়েক দিনেও যদি বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকে, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।
প্রশাসনের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল দুর্গত এলাকাগুলিতে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া। পাশাপাশি নদী, পাহাড় এবং নিচু এলাকার মানুষের নিরাপত্তায় বাড়াতে হবে নজরদারি। আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনে আগাম ব্যবস্থা নেওয়াই এখন বড় ভরসা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More