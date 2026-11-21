২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
FlyDubai NIA Probe Update: ফ্লাইদুবাই কাণ্ডে ওমানি কো-পাইলটের ভারত-যোগ খুঁজছে NIA, UAE-তে জেরার অনুমতি চাইল
এনআইএ প্রধান জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে অপরাধ সংক্রান্ত তদন্তে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য যে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ট্রিটি বা MLAT রয়েছে, তার আওতাতেই UAE-র কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এখন সেই দেশের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। নথিপত্র হাতে পেলেই তদন্তের পরবর্তী পর্যায় শুরু হবে।
ফ্লাইদুবাই বিমানের ককপিটে ভারতীয় পাইলট স্মিত মাচ্ছরের উপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় তদন্ত আরও জোরদার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ (NIA)। এবার তদন্তের স্বার্থে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি বা UAE-তে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই সঙ্গে অভিযুক্ত ওমানি কো-পাইলটের সঙ্গে ভারতীয় কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মর্মে ইতিমধ্যেই UAE সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় নথি চেয়ে এবং কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়ে আবেদন পাঠিয়েছে এনআইএ। শুক্রবার, ২০ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন এনআইএর ডিরেক্টর জেনারেল রাকেশ আগরওয়াল।
এনআইএ প্রধান জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে অপরাধ সংক্রান্ত তদন্তে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য যে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ট্রিটি বা MLAT রয়েছে, তার আওতাতেই UAE-র কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এখন সেই দেশের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। নথিপত্র হাতে পেলেই তদন্তের পরবর্তী পর্যায় শুরু হবে।
কেন এই ঘটনায় ভারতীয় যোগসূত্র খুঁজছে এনআইএ? তদন্তকারীদের সন্দেহ, অভিযুক্ত ওমানি কো-পাইলটের ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং বিদেশে পড়াশোনার সময় তৈরি হওয়া বন্ধুত্বের বৃত্তের মধ্যে কোনও ভারতীয় সংযোগ থাকতে পারে। এনআইএ প্রধান জানিয়েছেন, অভিযুক্ত অস্ট্রেলিয়া অথবা সম্ভবত ব্রিটেনেও পড়াশোনা করেছিলেন। বিদেশে থাকার সময় কার কার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর পরিচিতদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন কি না, যাঁদের সঙ্গে এই হামলার কোনও যোগসূত্র থাকতে পারে, তাও তদন্তের আওতায় রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জড়িত থাকার প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি।
ঘটনার সূত্রপাত গত ৩০ সেপ্টেম্বর। ফ্লাইদুবাইয়ের FZ1073 বিমানটি দুবাই থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। বিমানে ছিলেন ১৭৪ জন যাত্রী এবং ছ'জন কর্মী। ককপিটে ছিলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছর এবং ওমানের এক ফার্স্ট অফিসার। অভিযোগ, সৌদি আরবের আকাশসীমায় জর্ডন-সৌদি আরব সীমান্তের কাছে মাঝ আকাশে ওই ওমানি কো-পাইলট আচমকাই ক্যাপ্টেন স্মিতের উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালান। তাঁর মাথা ও হাতে গুরুতর আঘাত লাগে। এনআইএর এফআইআরে দাবি করা হয়েছে, বিমানটি ছিনতাই করা অথবা সেটিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতেই এই হামলা চালানো হয়েছিল।
তবে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। বিমানের যাত্রী এবং কর্মীরা মিলে অভিযুক্ত কো-পাইলটকে ধরে ফেলেন। অন্য পাইলটরা বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে সৌদি আরবের তাবুকের প্রিন্স সুলতান বিন আবদুল আজিজ বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করান। পরে সৌদি কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।
এই ঘটনার পর অক্টোবর মাসে তদন্তের দায়িত্ব নেয় এনআইএ। সংস্থার এফআইআরে ২০১৬ সালের অ্যান্টি-হাইজ্যাকিং আইনের ৩ নম্বর ধারা এবং বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন বা UAPA-র ১৬ ও ১৫(১)(এ) ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে হামলার পিছনে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কী ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
সব মিলিয়ে, কেবল ককপিটে হামলার ঘটনাতেই তদন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না এনআইএ। এর পিছনে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, অভিযুক্তের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সঙ্গে ভারতের কোনও যোগ রয়েছে কি না, এখন সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থা। UAE-র সহযোগিতা মিললে তদন্তে নতুন তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।