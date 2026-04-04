    হরমুজের পর নজরে 'বাব এল-মান্দেব' প্রণালী? ইরানি স্পিকারের প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি

    ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে মার্কিন-ইজরায়েল হামলার জেরে শুরু হওয়া যুদ্ধের পর থেকে হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইরান এখন তার নজর সরিয়ে 'বাব এল-মান্দেব'-এর দিকে দিয়েছে।

    Published on: Apr 04, 2026 12:09 PM IST
    By Sahara Islam
    বিশ্বের নজর যখন হরমুজ প্রণালীতে ইরানের কার্যকর অবরোধের দিকে, ঠিক তখনই বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পথ 'বাব এল-মান্দেব প্রণালী'র দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার। এটিকে ওই জলপথে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন হুমকি হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

    হরমুজের পর নজরে 'বাব এল-মান্দেব' প্রণালী?

    ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে মার্কিন-ইজরায়েল হামলার জেরে শুরু হওয়া যুদ্ধের পর থেকে হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইরান এখন তার নজর সরিয়ে 'বাব এল-মান্দেব'-এর দিকে দিয়েছে। 'বাব এল-মান্দেব' প্রণালী লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের সংযোগস্থল, যা সুয়েজ খালের দিকে জাহাজ চলাচলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'বাব এল-মান্দেব' প্রণালী লোহিত সাগরের প্রবেশদ্বার এবং বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেল পরিবহনের ১২ শতাংশ এই পথ দিয়েই যাতায়াত করে। যদি এই প্রণালীটিও অচল হয়ে পড়ে, তবে বিশ্ব জ্বালানি বাজার আরও একটি বড় ধাক্কার সম্মুখীন হবে। এদিকে, এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ প্রশ্ন তুলে লেখেন, 'বিশ্বের জ্বালানি তেল, এলএনজি, গম, চাল এবং সারের চালানের কত শতাংশ এই বাব এল-মান্দেব প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত হয়? এই প্রণালী দিয়ে পণ্য পরিবহনের দিক থেকে কোন দেশ ও কোম্পানিগুলো শীর্ষে রয়েছে?'

    'বাব এল-মান্দেব' প্রণালী কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

    হরমুজ প্রণালীর তুলনায় বৈশ্বিক বাণিজ্যের জন্য কিছুটা কম সমালোচিত হলেও, সামুদ্রিক যান চলাচলের জন্য বাব এল-মান্দেব প্রণালী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ। ইয়েমেন সীমান্তবর্তী এই প্রণালী দিয়ে বিশ্বের মোট বাণিজ্য চালানের প্রায় ১৪ শতাংশ পরিবাহিত হয়, যার মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি তেলের প্রায় ৫ শতাংশ সরবরাহ রয়েছে। ইয়েমেনের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী হুতি বিদ্রোহীরা ইরানের সমর্থনে এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রণালীটির নিরাপত্তা নিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও শিল্প খাতে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। হুথিরা আগেই অঙ্গীকার করেছে যে, যদি কোনও সংঘাতের সময় তেহরানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীটির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় তারা ইরানকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে। ইজরায়েল ও গাজার মধ্যকার সংঘাত চলাকালীন সময়ে, হুথিরা বাব এল-মান্দেব প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী ইজরায়েল-সংশ্লিষ্ট নৌযানগুলোর লক্ষ্য করে ইরান-সরবরাহকৃত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছিল।

    যদি এই প্রণালীটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে জাহাজগুলো দক্ষিণ আফ্রিকার পথ ধরে যাতায়াত করতে বাধ্য হবে। যা কেবল ভ্রমণের সময়কেই দীর্ঘায়িত করবে না, বরং পরিবহন ব্যয়ও বাড়িয়ে তুলবে। এর ফলাফল হবে, তেলের উচ্চমূল্য এবং জ্বালানি বাজারে চরম অস্থিতিশীলতা।

