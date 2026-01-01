তামাকজাত দ্রব্য, পান মশলায় খুব শিগগিরই বসছে বাড়তি শুল্ক! কবে থেকে? তারিখ জানাল কেন্দ্র

নতুন বছরে এবার তামাকজাত দ্রব্য ও পান মশলার ওপর বাড়তি শুল্কের বোঝা বসতে চলেছে। ফলত, আয়েশ করে সুখটান করতে গেলে পকেটের অবস্থার দিকেও এবার খেয়াল করতে হবে! সিগারেট সহ পান মশলার উপর এই বাড়তি শুল্ক লাগু হতে চলেছে কবে থেকে? তার তারিখ জানিয়ে নয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল কেন্দ্র।
কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, তামাক এবং পান মশলার উপর যা জিএসটি রয়েছে তার সঙ্গেই বাড়তি লেভি বা শুল্ক আরোপিত হবে। কেন্দ্রের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পানমশলা, সিগারেট, তামাক এবং তামাকজাত পণ্যের উপর ৪০ শতাংশ হারে জিএসটি থাকবে। বিড়ির ক্ষেত্রে এই কর ১৮ শতাংশ। ‘হেলথ অ্যান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি সেস’ এবং যাবতীয় তামাকজাত পণ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত ‘এক্সাইজ ডিউটি’ থাকবে। এছাড়াও ‘চিউইং টোবাকো জরদা, সেন্টেড দরদা, গুটখা প্যাকিং মেশিনস( ক্যাপাসিটি ডিটারমিনেশন অ্যান্ড কালেকশন অফ ডিউটিস), রুলস ২০২৬’ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক প্রকাশ করে।
