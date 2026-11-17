Bangladesh Garments Worker Protest Update: উত্তাল গাজীপুর, ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ পোশাক শ্রমিকদের
শ্রমিকদের দাবি, তাঁদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করতে হবে। সেই দাবিতেই মঙ্গলবার সকাল থেকে একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ নাওজোড় এলাকায় লাঠিসোঁটা হাতে জড়ো হন শ্রমিকদের একাংশ। প্রথমে এলাকায় মিছিল করেন তাঁরা।
ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাংলাদেশের গাজীপুরের শিল্পাঞ্চল। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। তাঁদের বিক্ষোভের জেরে ঢাকা-টাঙ্গাইল এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ দুই মহাসড়ক অবরুদ্ধ হওয়ায় ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে দূরপাল্লার বাসের যাত্রী এবং কর্মস্থলে যাওয়ার পথে আটকে পড়া মানুষ চরম সমস্যায় পড়েন। মঙ্গলবার সকাল ১০টা পর্যন্ত চান্দনা চৌরাস্তার কাছে অবরোধ চলছিল।
শ্রমিকদের দাবি, তাঁদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করতে হবে। সেই দাবিতেই মঙ্গলবার সকাল থেকে একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ নাওজোড় এলাকায় লাঠিসোঁটা হাতে জড়ো হন শ্রমিকদের একাংশ। প্রথমে এলাকায় মিছিল করেন তাঁরা। পরে বিক্ষোভকারীরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে গিয়ে অবস্থান নেন। এর ফলে ওই রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। দুই দিকেই আটকে পড়ে একাধিক গাড়ি।
একই সময়ে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানে শ্রমিকদের একটি দল মিছিল করে মহাসড়কে চলে আসে। তাঁদের অবরোধের ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কেও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই ওই এলাকায় গাড়ির দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। বাস, পণ্যবাহী ট্রাক এবং ছোট গাড়ি আটকে পড়ে। অনেক যাত্রীকে গাড়ি থেকে নেমে গন্তব্যের দিকে হেঁটে রওনা হতে দেখা যায়। দূরপাল্লার যাত্রীরাও সমস্যায় পড়েন। কখন রাস্তা স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।
পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী। গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মো. আমজাদ হোসাইন জানান, চান্দনা চৌরাস্তা এবং আশপাশের কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। তাঁদের রাস্তা থেকে সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন।
পুলিশ সুপার আরও জানান, ছয়দানা কলম্বিয়া এলাকায় নতুন করে শ্রমিকদের একটি দল জড়ো হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেখানে পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের পাঠানো হয়েছে। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে সকাল ১০টা পর্যন্ত চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি।
এদিকে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে গাজীপুরের পোশাক শিল্পে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে আরও পাঁচটি কারখানায় এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে সোমবার থেকেই ২৬টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ফলে একদিকে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, অন্য দিকে একের পর এক কারখানা বন্ধের ঘটনায় শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।
গাজীপুর বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পোশাকশিল্প কেন্দ্র। সেখানে একাধিক কারখানায় শ্রমিকদের কর্মসংস্থান রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন এবং মহাসড়ক অবরোধের ঘটনায় শিল্প উৎপাদন ও সাধারণ জনজীবন, দুই ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়ছে। শ্রমিকদের দাবি নিয়ে এখনও কোনও সমাধানসূত্র সামনে আসেনি। ফলে আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়, সে দিকেই নজর রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More