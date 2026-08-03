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    ভারতের ভুল মানচিত্রে আপত্তি জানান লাভলিনা, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে উধাও গ্লাসগোর সেই রেস্তোরাঁ

    সম্প্রতি কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতীয় বক্সিং দল দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। সাতটি সোনা এবং তিনটি রুপো মিলিয়ে মোট ১০টি পদক জিতে ইতিহাস গড়েছেন ভারতীয় বক্সাররা। সেই সাফল্য উদ্‌যাপন করতেই দলের সদস্যরা গ্লাসগোর জনপ্রিয় ভারতীয় রেস্তোরাঁ ‘মিস্টার সিং'স ইন্ডিয়া, দ্য হোম অব কারি’-তে নৈশভোজে গিয়েছিলেন।

    Published on: Aug 3, 2026, 08:24:31 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    গ্লাসগোর একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় গিয়ে ভুল ভারতের মানচিত্র দেখে আপত্তি জানিয়েছিলেন ভারতীয় বক্সার লাভলিনা বরগোহাঁই। তাঁর অভিযোগের পরই প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, তারা জানিয়েছে, খুব দ্রুত তাদের লোগো ও মানচিত্র সংশোধন করা হবে। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই রেস্তোরাঁটির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও আর দেখা যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে, তারা তাদের অ্যাকাউন্টটি ডিলিট বা ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছে।

    গ্লাসগোর একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় গিয়ে ভুল ভারতের মানচিত্র দেখে আপত্তি জানিয়েছিলেন ভারতীয় বক্সার লাভলিনা বরগোহাঁই।
    গ্লাসগোর একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় গিয়ে ভুল ভারতের মানচিত্র দেখে আপত্তি জানিয়েছিলেন ভারতীয় বক্সার লাভলিনা বরগোহাঁই।

    সম্প্রতি কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতীয় বক্সিং দল দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। সাতটি সোনা এবং তিনটি রুপো মিলিয়ে মোট ১০টি পদক জিতে ইতিহাস গড়েছেন ভারতীয় বক্সাররা। সেই সাফল্য উদ্‌যাপন করতেই দলের সদস্যরা গ্লাসগোর জনপ্রিয় ভারতীয় রেস্তোরাঁ ‘মিস্টার সিং'স ইন্ডিয়া, দ্য হোম অব কারি’-তে নৈশভোজে গিয়েছিলেন।

    সেখানেই একটি ন্যাপকিনে ছাপানো ভারতের মানচিত্র দেখে বিষয়টি নজরে আসে লাভলিনার। তিনি লক্ষ্য করেন, সেই মানচিত্রে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেখানো হয়নি। এরপর তিনি একটি ভিডিও বার্তায় বিষয়টি তুলে ধরেন। সেই ভিডিও দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু মানুষ রেস্তোরাঁর সমালোচনা করেন।

    ভিডিওতে লাভলিনা বলেন, আমার কথা ভুলভাবে নেবেন না। বিষয়টি দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছে। ভারতের মানচিত্রে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নেই। শুধু ন্যাপকিনেই নয়, রেস্তোরাঁর বাইরেও যে মানচিত্র লাগানো রয়েছে, সেখানেও উত্তর-পূর্ব ভারত বাদ পড়েছে। আমি উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষ। তাই এটা আমাদের খুব কষ্ট দেয়। ভবিষ্যতে বিষয়টি মাথায় রাখবেন। ধন্যবাদ।

    লাভলিনার এই বক্তব্যের পরই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি দিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চায়। তারা জানায়, প্রায় ৩২ বছর ধরে তারা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে কাজ করে আসছে। ভুল মানচিত্র ব্যবহার করার কোনও ইচ্ছা তাদের ছিল না।

    বিবৃতিতে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ জানায়, ভারতের ভুল মানচিত্র ব্যবহার করার জন্য আমরা নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইছি। আমরা অবিলম্বে এই ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা নেব। কাউকে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ভারতীয় দলকে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করতে পেরে আমরা গর্বিত।

    তারা আরও জানিয়েছে, খুব দ্রুত সঠিক ভারতের মানচিত্র ব্যবহার করে নতুন লোগো তৈরি করা হবে। কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় বক্সারদের অসাধারণ সাফল্যের পর তাঁদের আতিথ্য করতে পারা তাদের কাছে গর্বের বিষয়। সেই সন্ধ্যার স্মৃতি তারা সবসময় মনে রাখবে বলেও জানানো হয়েছে।

    এই ঘটনার পর সামাজিক মাধ্যমেও অনেকেই লাভলিনার প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, বিদেশের মাটিতে দেশের মানচিত্রের ভুল তুলে ধরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সামনে এনেছেন। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে সংবেদনশীলতা রয়েছে, সেটি অত্যন্ত শান্ত ও সম্মানজনক ভাষায় প্রকাশ করেছেন তিনি।

    অনেকের মতে, এই ঘটনা শুধু একটি রেস্তোরাঁর ভুল নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সঠিক মানচিত্র ব্যবহারের গুরুত্বও আবার সামনে এনে দিয়েছে। রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ দ্রুত ভুল স্বীকার করে সংশোধনের আশ্বাস দেওয়ায় বিষয়টির ইতিবাচক সমাধানের পথও তৈরি হয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/ভারতের ভুল মানচিত্রে আপত্তি জানান লাভলিনা, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে উধাও গ্লাসগোর সেই রেস্তোরাঁ
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