    Global Terrorism Index: সন্ত্রাসবাদ সূচকে শীর্ষে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ এই তালিকায় কত নম্বরে?

    পাকিস্তান গত ১২ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষ ১০টি আক্রান্ত দেশের মধ্যে রয়েছে। এদিকে এই তালিকায় বাংলাদেশ আছে ৪২ নম্বরে। এই তালিকায় ১০ নম্বরে আছে ইজরায়েল। মায়ানমার আছে ১৪তম স্থানে।

    Published on: Mar 20, 2026 10:02 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় দেওয়া পাকিস্তান নিজেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সন্ত্রাসবাদের জন্য। সন্ত্রাসবাদে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় শীর্ষে এখন তাদেরই নাম। একইসঙ্গে ভারতের পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিসের প্রকাশিত সর্বশেষ গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্স প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা দৃশ্যপটের একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তান এখন বুরকিনা ফাসোকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এই আবহে গোটা বিশ্বের মধ্যে সন্ত্রাসবাদে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ তারা। পাকিস্তান গত ১২ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষ ১০টি আক্রান্ত দেশের মধ্যে রয়েছে। এদিকে এই তালিকায় বাংলাদেশ আছে ৪২ নম্বরে। এই তালিকায় ১০ নম্বরে আছে ইজরায়েল। মায়ানমার আছে ১৪তম স্থানে।

    পাকিস্তান গত ১২ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষ ১০টি আক্রান্ত দেশের মধ্যে রয়েছে। (AFP)
    পাকিস্তান গত ১২ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষ ১০টি আক্রান্ত দেশের মধ্যে রয়েছে। (AFP)

    টাইমস অফ ইন্ডিয়া একটি প্রতিবেদনে বলেছে যে গত এক দশকের মধ্যে পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক বছর ছিল ২০২৫। তথ্য অনুসারে, সন্ত্রাসবাদের জন্য পাকিস্তানে ১১৩৯ জন মারা গেছে ২০২৫ সালে। সব মিলিয়ে পাকিস্তান জুড়ে ১০৪৫টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে ২০২৫ সালে। ২০২০ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী ঘটনা ছয় গুণ বেড়েছে। আফগানিস্তানে তালিবানের প্রত্যাবর্তনকে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলা বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর মতো গোষ্ঠীগুলি আফগান মাটিকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং প্রশিক্ষণ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছে। আফগানিস্তানে তালিবানরা ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে ২০২৫ সালে টিটিপির আক্রমণ ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হামলায় প্রায় ৬৩৭ জন নিহত হয়েছিল। ২০১১ সালের পর থেকে এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যা। একই সঙ্গে বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মির জন্যেও সমস্যা বেড়েছে পাকিস্তানের। কোয়েটার কাছে জাফর এক্সপ্রেস ট্রেন ছিনতাই করা ২০২৫ সালের সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলির মধ্যে একটি ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা হ্রাস পেয়েছে।

    এদিকে সন্ত্রাসবাদে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির তালিকায় ১৩তম স্থানে আছে ভারত। ২০২৫ সালে ভারতে দিল্লি বিস্ফোরণ এবং পহেলগাঁওয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। তাও নাকি গতবছর ভারতে সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা ৪৩ শতাংশ কমেছে। সন্ত্রাসবাদের নিরিখে গোটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়াকে। তবে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী হামলা ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এদিকে নেপালে টানা তৃতীয় বছর একটিও সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। এদিকে তালিবান ক্ষমতা দখল করার পরে আফগানিস্তান এখন এই তালিকায় ১১তম স্থানে রয়েছে। আফগানিস্তানে বিগত বছরে সন্ত্রাসী হামলা কমেছে।

