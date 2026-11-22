২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
এক বছরে প্রায় ৫৯০০০ টাকা সস্তা সোনা! আরও কততে নামতে পারে? পূর্বাভাস বিশেষজ্ঞদের
সোনা কেনার পরিকল্পনা করছেন যাঁরা, তাঁদের কাছে বড় সুযোগ তৈরি হলেও বাজারের অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, একসঙ্গে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ না করে বাজারের গতিপ্রকৃতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সোনার দাম আরও কমবে, নাকি এখান থেকেই ঘুরে দাঁড়াবে, এখন সেটাই দেখার।
সোনার বাজারে বড়সড় ধস! বছরের শুরুতে যে সোনার দাম পৌঁছে গিয়েছিল রেকর্ড উচ্চতায়, এখন সেই সোনার দাম থেকেই কার্যত উধাও প্রায় ৫৯ হাজার টাকা। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (এমসিএক্স) ১০ গ্রাম সোনার দাম উঠেছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৭৯ টাকায়। কিন্তু নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সেই দাম নেমে এসেছে প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকায়। অর্থাৎ, মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে সোনার বাজারে বিরাট পতন। এখানেই শেষ নয়। আগামী দিনে আরও সস্তা হতে পারে হলুদ ধাতু। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, আন্তর্জাতিক বাজারে নির্দিষ্ট স্তরের নীচে দাম নামলে ভারতে ১০ গ্রাম সোনার দাম ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৫০০ টাকায় পৌঁছে যেতে পারে।
লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার এমসিএক্সে সোনার দাম কমে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৯৪০ টাকায় পৌঁছেছিল। অন্যদিকে, বাজারের সর্বশেষ ফিউচারস লেনদেনের হিসাব অনুযায়ী, দাম ছিল প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। জানুয়ারিতে তৈরি হওয়া সর্বকালীন রেকর্ডের তুলনায় এই পতন প্রায় ৫৯ হাজার টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারেও একই ছবি। এক আউন্স সোনার দাম নেমে এসেছে প্রায় ৩ হাজার ৫৩৯ ডলারে। অথচ বছরের শুরুতে তা পৌঁছেছিল ৫ হাজার ৬২৬.৮০ ডলারে।
কেন হঠাৎ সোনার দামে এই পতন? বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পিছনে রয়েছে মূলত তিনটি কারণ। প্রথমত, আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আরও কড়া আর্থিক নীতি নিতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে ৫০ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত সুদ বৃদ্ধির আশঙ্কাও রয়েছে। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগকারীদের কাছে সোনার আকর্ষণ কমে। কারণ, সোনা থেকে কোনও নির্দিষ্ট সুদ বা আয় পাওয়া যায় না।
দ্বিতীয় কারণ আমেরিকান ডলারের শক্তিশালী হয়ে ওঠা। ডলারের দাম বাড়ার পাশাপাশি মার্কিন সরকারি বন্ডের ইয়েল্ডও উঁচুতে রয়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের একাংশ সোনার পরিবর্তে ডলার ও বন্ডে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছেন। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার চাহিদা এবং দাম, দু'টির উপরেই চাপ তৈরি হচ্ছে। তৃতীয় কারণ ভারতীয় টাকার মূল্যবৃদ্ধি। ডলারের তুলনায় টাকা শক্তিশালী হলে বিদেশ থেকে সোনা আমদানির খরচ কমে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার পাশাপাশি ভারতের বাজারেও সোনার দাম আরও নামতে পারে।
এবার প্রশ্ন, আরও কতটা কমতে পারে সোনার দাম? বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার ৩৫০০ ডলারের স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরের নীচে দাম নেমে গেলে তা ৩৩০০ ডলারে পৌঁছতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে ভারতের বাজারে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৫০০ টাকার কাছাকাছি চলে আসার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান স্তর থেকেও আরও কয়েক হাজার টাকা কমতে পারে সোনার দাম।
তবে এখনই এক লক্ষ টাকার নীচে সোনার দাম নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন না সব বিশেষজ্ঞ। তাঁদের একাংশের মতে, সোনার বাজার ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত বিক্রির চাপে রয়েছে। ফলে দাম কিছুটা ঘুরেও দাঁড়াতে পারে। আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান এবং ফেডারেল রিজার্ভের পরবর্তী সিদ্ধান্তের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতি।
সব মিলিয়ে, সোনা কেনার পরিকল্পনা করছেন যাঁরা, তাঁদের কাছে বড় সুযোগ তৈরি হলেও বাজারের অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, একসঙ্গে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ না করে বাজারের গতিপ্রকৃতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সোনার দাম আরও কমবে, নাকি এখান থেকেই ঘুরে দাঁড়াবে, এখন সেটাই দেখার।