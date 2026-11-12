Gold Price Latest Update: ৪০০০ ডলারের নিচে সোনার দাম! আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় ফিকে হল সোনার জৌলুস

Gold Price Latest Update: ৪০০০ ডলারের নিচে সোনার দাম! আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় ফিকে হল সোনার জৌলুস
সুদের হার বাড়লে সোনার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কারণ, সোনা কিনে রাখলে তার উপর কোনও সুদ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, ব্যাঙ্ক বা সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করলে সুদের মাধ্যমে আয় করা সম্ভব। ফলে সুদের হার বাড়লে অনেক বিনিয়োগকারী সোনা থেকে টাকা সরিয়ে অন্য বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকতে পারেন।
বিশ্ববাজারে ফের বড়সড় ধাক্কা খেল সোনার দাম। এক আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ডলারের গুরুত্বপূর্ণ স্তরের নিচে নেমে গেল। আমেরিকায় প্রত্যাশার তুলনায় মূল্যবৃদ্ধির হার বেশি হওয়া এবং সুদের হার বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হতেই আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার চাহিদায় চাপ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে মার্কিন ডলার। আর এই দুইয়ের জোড়া প্রভাবেই সোনার দাম কমতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে এই পতনের প্রভাব ভারতের সোনার বাজারেও পড়তে পারে। ফলে আগামী দিনে দেশের বাজারে সোনার দাম কমার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার আমেরিকার বাজারে লেনদেনের সময় সোনার দাম এক ধাক্কায় প্রায় ১.২ শতাংশ পর্যন্ত কমে ৪ হাজার ডলারের নিচে চলে আসে। এক আউন্স সোনার দাম নেমে দাঁড়ায় ৩,৯৮৪.১৫ ডলারে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার ১২ নভেম্বরও আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামে দুর্বলতা বজায় ছিল। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে প্রতি আউন্স সোনার দাম কমে ৩,৯৮১.৪৯ ডলারে নেমে আসে। গত ৪ নভেম্বরের পর যা সর্বনিম্ন স্তর।
কিন্তু হঠাৎ কেন সোনার দামে এই পতন? এর অন্যতম প্রধান কারণ আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান। অক্টোবর মাসে আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধির হার অর্থনীতিবিদদের প্রত্যাশার তুলনায় বেশি হয়েছে। এর ফলে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভের উপর সুদের হার বাড়ানোর চাপ তৈরি হয়েছে। বাজারের ধারণা, আগামী ডিসেম্বর মাসে সুদের হার বাড়াতে পারে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এমনকী, আগে যেখানে সামান্য সুদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল, সেখানে এবার আরও বেশি হারে সুদ বাড়ানোর সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।
সুদের হার বাড়লে সোনার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কারণ, সোনা কিনে রাখলে তার উপর কোনও সুদ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, ব্যাঙ্ক বা সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করলে সুদের মাধ্যমে আয় করা সম্ভব। ফলে সুদের হার বাড়লে অনেক বিনিয়োগকারী সোনা থেকে টাকা সরিয়ে অন্য বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকতে পারেন। তাতেই সোনার চাহিদা কমে এবং দাম পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন ডলারের শক্তিবৃদ্ধি। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে ডলারের মূল্য গত ১৯ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয়। সাধারণত আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম ডলারে নির্ধারিত হয়। ফলে ডলারের দাম বাড়লে অন্যান্য মুদ্রার দেশগুলির ক্রেতাদের কাছে সোনা কেনা আরও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই চাহিদার উপর চাপ পড়ে।
এবার ভারতের বাজারের দিকে নজর দেওয়া যাক। লাইভ হিন্দুস্তানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার রাতে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে ১০ গ্রাম সোনার দাম ০.৫৭ শতাংশ কমে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৩০ টাকায় বন্ধ হয়। অন্যদিকে, দেশের সরাফা বাজারে জিএসটি বাদে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল প্রতি ১০ গ্রামে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৩ টাকা। তবে রুপোর দামে সামান্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। বহুমুখী পণ্যবাজারে এক কেজি রুপোর দাম দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬২২ টাকা।
তবে সোনার দাম ৪ হাজার ডলারের নিচে নেমে গেলেও এই স্তরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, অনেক বিনিয়োগকারী এই দামকে সোনার জন্য শক্তিশালী সমর্থনমূলক স্তর হিসেবে দেখছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখনও সোনা কেনা অব্যাহত রেখেছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে সোনার বাজার সম্পূর্ণভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে, এমনটা মনে করছেন না বিশেষজ্ঞরা।
শিকাগোর ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান অস্টিন গুলসবি আমেরিকার অক্টোবর মাসের মূল্যবৃদ্ধির রিপোর্টকে উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে, শুক্রবার আমেরিকার উৎপাদক মূল্যসূচকের তথ্য প্রকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বিনিয়োগকারীরা।
সব মিলিয়ে আপাতত আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার উপর চাপ অব্যাহত। তবে এই পতনের সুযোগে ভারতে সোনার দাম কতটা কমে, সেটাই এখন দেখার। বিশেষ করে বিয়ের মরশুম এবং আসন্ন উৎসবের আগে সোনার দামে এই পরিবর্তনের দিকে নজর রাখছেন সাধারণ ক্রেতা থেকে শুরু করে গয়না ব্যবসায়ীরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More