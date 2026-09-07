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Gold-Silver Price Prediction Report: এই সপ্তাহে সোনা-রুপোর দামে কী হতে পারে? নজরে মার্কিন মূল্যস্ফীতি ও সুদের হার

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলির মধ্যে রয়েছে আমেরিকার Consumer Price Index বা CPI। আগস্ট মাসের মূল্যস্ফীতির রিপোর্ট আগামী ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশ হওয়ার কথা। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রিপোর্টের উপর সোনার বাজারের গতিপথ অনেকটাই নির্ভর করতে পারে।

Published on: Sep 7, 2026, 07:51:58 IST
By Abhijit Chowdhury
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Gold-Silver Price Prediction Report: এই সপ্তাহে সোনা ও রুপোর দামের ওঠানামা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনার উপর নির্ভর করতে পারে। বিশেষ করে আমেরিকার মূল্যস্ফীতির তথ্য, অপরিশোধিত তেলের দাম এবং পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যবান ধাতুর বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ আগামী দিনে সুদের হার নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাও বিনিয়োগকারীদের নজরে রয়েছে।

এই সপ্তাহে সোনা ও রুপোর দামের ওঠানামা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনার উপর নির্ভর করতে পারে। (REUTERS)
এই সপ্তাহে সোনা ও রুপোর দামের ওঠানামা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনার উপর নির্ভর করতে পারে। (REUTERS)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলির মধ্যে রয়েছে আমেরিকার Consumer Price Index বা CPI। আগস্ট মাসের মূল্যস্ফীতির রিপোর্ট আগামী ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশ হওয়ার কথা। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রিপোর্টের উপর সোনার বাজারের গতিপথ অনেকটাই নির্ভর করতে পারে। মূল্যস্ফীতি যদি প্রত্যাশার তুলনায় বেশি হয়, তাহলে সুদের হার নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হতে পারে। আর তার প্রভাব পড়তে পারে সোনা ও রুপোর দামে।

JM Financial Services-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রণব মের জানিয়েছেন, সোনার ক্ষেত্রে প্রতি ১০ গ্রামে ১.৫৭ লক্ষ টাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স বা বাধার স্তর হতে পারে। অন্যদিকে রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ২.৩১ লক্ষ টাকার উপরে থাকলে বাজারে এখনও ইতিবাচক প্রবণতা বজায় থাকতে পারে।

গত সপ্তাহে দেশীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দাম কিছুটা কমেছে। Multi Commodity Exchange বা MCX-এ অক্টোবর ডেলিভারির সোনার ফিউচার প্রায় ৩,৫১৪ টাকা বা ২.২ শতাংশ কমে প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১.৫২ লক্ষ টাকায় নেমে আসে। একই সময়ে রুপোর দামও প্রায় ৪,৭৮৬ টাকা বা ২ শতাংশ কমে প্রতি কেজিতে ২.৩৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

বাজারে এই পতনের অন্যতম কারণ ছিল লাভ তুলে নেওয়া বা profit booking। LKP Securities-এর জতীন ত্রিবেদী জানিয়েছেন, সপ্তাহের প্রথম দিকে সোনার বাজারে অস্থিরতা ছিল এবং আগের সপ্তাহের দরপতনের পর বিনিয়োগকারীদের একাংশ লাভ তুলে নেওয়ায় চাপ তৈরি হয়।

আন্তর্জাতিক বাজারেও সোনার দামে দুর্বলতা দেখা গেছে। নিউইয়র্কের Comex বাজারে ডিসেম্বর ডেলিভারির সোনার দাম প্রায় ৫৩.৩ ডলার বা ১.২ শতাংশ কমে প্রতি আউন্সে ৪,৪৭৬.৬ ডলারে দাঁড়িয়েছে। রুপোর দামও প্রায় ১.৫২ শতাংশ কমে ৬৬.৭৫ ডলার প্রতি আউন্স হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকার প্রত্যাশার তুলনায় শক্তিশালী চাকরির তথ্য ফেডের সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। সাধারণত সুদের হার বাড়ার সম্ভাবনা থাকলে সোনার মতো সুদ না দেওয়া সম্পদের উপর চাপ তৈরি হয়।

তবে পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনাও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে যুদ্ধ বা ভূ-রাজনৈতিক সংকট বাড়লে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদা বাড়ে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। বাজার বিশেষজ্ঞ গৌরব গর্গের মতে, ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগ এখন সরাসরি ‘safe haven’ চাহিদা তৈরি না করে বরং সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি হিসেবে কাজ করছে।

এদিকে চিনও নিয়মিত সোনা কিনছে। World Gold Council-এর তথ্য অনুযায়ী, চিনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও ২০ টন সোনা কিনেছে। এর ফলে টানা ২১ মাস ধরে তাদের সোনা কেনার ধারা বজায় রয়েছে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত চিনের কেনা সোনার পরিমাণ ৬০ টন এবং দেশটির মোট সোনার মজুত বেড়ে হয়েছে ২,৩৬৬ টন।

সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে সোনা-রুপোর বাজারে অস্থিরতা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে ১১ সেপ্টেম্বরের মার্কিন মূল্যস্ফীতির রিপোর্ট, ফেডের সুদের হার নিয়ে প্রত্যাশা এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি বাজারের পরবর্তী দিক নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Gold-Silver Price Prediction Report: এই সপ্তাহে সোনা-রুপোর দামে কী হতে পারে? নজরে মার্কিন মূল্যস্ফীতি ও সুদের হার
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