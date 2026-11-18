বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে দমনের চেষ্টা ঘিরে রণক্ষেত্র গোপালগঞ্জ! থানায় আগুন, ঢাকায় হিন্দু মন্ত্রীর বাড়িতে ককটেল হামলা
মঙ্গলবার পুলিশ কয়েকজন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করে। অভিযোগ, তাঁদের বিরুদ্ধে নাশকতার সন্দেহে অভিযান চালানো হয়েছিল। গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ক্ষোভ ছড়ায়। মাইকিং করে বহু মানুষকে জড়ো করা হয়। এরপর থানার সামনে জমায়েত থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ।
বাংলাদেশে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হচ্ছে। দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকার আবহে একের পর এক গ্রেপ্তার, ধরপাকড় এবং পুলিশি অভিযানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে। মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর সেই উত্তেজনাই ভয়াবহ সংঘর্ষের চেহারা নেয় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ, থানায় অগ্নিসংযোগ, বিএনপি সাংসদের বাড়িতে হামলা এবং ফরিদপুরে প্রাণহানির ঘটনায় নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ। অন্যদিকে রাজধানী ঢাকায় সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর বাসভবনের সামনেও ককটেল বিস্ফোরণের খবর সামনে এসেছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
ঘটনার সূত্রপাত গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। মঙ্গলবার পুলিশ কয়েকজন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করে। অভিযোগ, তাঁদের বিরুদ্ধে নাশকতার সন্দেহে অভিযান চালানো হয়েছিল। গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ক্ষোভ ছড়ায়। মাইকিং করে বহু মানুষকে জড়ো করা হয়। এরপর থানার সামনে জমায়েত থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড এবং রবার বুলেট ব্যবহার করে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর। শুরু হয় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ। একসময় থানার ভিতরে হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, হেফাজতে থাকা কয়েকজনকে ছাড়িয়েও নিয়ে যাওয়া হয়।
আওয়ামী লীগ সমর্থকদের গ্রেপ্তার এবং তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়েই গোটা পরিস্থিতির সূত্রপাত বলে স্থানীয় সূত্রের একাংশের বক্তব্য। এমনকী, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশের অভিযোগ, টুঙ্গিপাড়া থানার সদ্য নিযুক্ত ওসি অপ্রয়োজনীয়ভাবে যুবকদের গ্রেপ্তার করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি করেছেন। অন্যদিকে পুলিশের বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।
এই সংঘর্ষের পরই গোপালগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপি সাংসদ এস এম জিলানির বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হামলাকারীরা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সমর্থক ছিলেন। যদিও এই ঘটনায় প্রত্যেক অভিযুক্তের পরিচয় ও ভূমিকা তদন্তসাপেক্ষ। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দমকলকর্মীদেরও নিরাপত্তাজনিত কারণে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছতে সমস্যায় পড়তে হয়।
এদিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মৃত্যু হয়েছে বিএনপির সহযোগী সংগঠন কৃষক দলের নেতা রাজু মোল্লার। ৩৪ বছরের এই নেতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। অভিযোগ, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মিছিল ও অবরোধের সময় বিস্ফোরণ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বিএনপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে পুলিশ প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।
শুধু গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর নয়, ঢাকাতেও অশান্তির ছবি সামনে এসেছে। রাজধানীর বসুন্ধরা রিভার ভিউ এলাকায় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর বাসভবনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি একাধিক জায়গায় বাসে অগ্নিসংযোগ এবং বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে। কারা এই হামলার পিছনে রয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত নয়।
সব মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। একদিকে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে রাজনৈতিক পরিসর সীমিত রাখা হয়েছে, অন্যদিকে দলটির সমর্থকদের আন্দোলন ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করছে। প্রশ্ন উঠছে, গ্রেপ্তার ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজনৈতিক অসন্তোষ কতদিন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব? গণতান্ত্রিক পরিবেশ, রাজনৈতিক অধিকার এবং নিরপেক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দাবি এখন আরও জোরালো হচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More