    Commercial LPG Update: বাণিজ্যিক এলপিজি নিয়ে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের!ক্যান্টিন,রেস্তোরাঁর জন্য কোন বার্তা

    বাণিজ্যিক এলপিজি নিয়ে কী জানাল কেন্দ্র?

    Published on: Mar 21, 2026 7:09 PM IST
    By Sritama Mitra
    এলপিজি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই শনিবার কেন্দ্রের তরফে এল স্বস্তির বার্তা। চলমান পশ্চিম এশীয় সংঘাতজনিত বিঘ্নের কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় সরকার শনিবার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে।

    বাণিজ্যিক এলপিজি নিয়ে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের!ক্যান্টিন,রেস্তোরাঁর জন্য কোন বার্তা (Photo by Sunil Ghosh / Hindustan Times)
    বাণিজ্যিক এলপিজি নিয়ে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের!ক্যান্টিন,রেস্তোরাঁর জন্য কোন বার্তা (Photo by Sunil Ghosh / Hindustan Times)

    কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে যে, অতিরিক্ত ২০ শতাংশ বাণিজ্যিক বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে, ফলে মোট বর্ধিত সরবরাহ ৫০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সরকারি বিবৃতি অনুসারে, এই পদক্ষেপটি পূর্ববর্তী ১০% বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে এবং এর লক্ষ্য হল ‘পাইপলাইনযুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস (পিএনজি)-এর রূপান্তর ও সম্প্রসারণকে’ সমর্থন করা। তবে এক্ষেত্রে সরকার সাফ জানাচ্ছে, নতুন বরাদ্দ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় এবং অধিক ব্যবহৃত খাতগুলিতে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে হোটেল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র, সেইসাথে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ভর্তুকিপ্রাপ্ত ক্যান্টিন ও আউটলেটগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

    কেন্দ্রের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত ২০ শতাংশ এলপিজি বরাদ্দ রেস্তোরাঁ, ধাবা, হোটেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যান্টিন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও দুগ্ধ ইউনিট-সহ গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেন্দ্র জানিয়েছে, এটি রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ভর্তুকিপ্রাপ্ত ক্যান্টিন ও খাবারের দোকান এবং সেইসাথে কমিউনিটি কিচেনগুলোকেও সহায়তা করবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৫ কেজি ফ্রি ট্রেড এলপিজি সিলিন্ডারের (এফটিএল) ব্যবস্থাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত, ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে ২০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘরোয়া নয় এমন এলপিজি বরাদ্দের আদেশ জারি করেছে। বাকি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে সরকারি তেল বিপণন সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করছে।

    উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালীতে বহু জ্বালানিবাহী জাহাজ আটকে পড়ায় গোটা বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি ঘিরে সংকট তৈরি হয়েছে। এরই মাঝে বাণিজ্যিক এলপিজি ঘিরে কিছুদিন আগে বড় পদক্ষেপ করেছিল কেন্দ্র। তারপর এল এই বড় সিদ্ধান্তের বার্তা।

    News/News/Commercial LPG Update: বাণিজ্যিক এলপিজি নিয়ে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের!ক্যান্টিন,রেস্তোরাঁর জন্য কোন বার্তা
