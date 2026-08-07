Govt Employees New Pay Commission Update: নয়া বেতন কমিশনের পরবর্তী পর্ব শুরু, এবার ফোকাসে পেনশন ও অবসর-পরবর্তী সুবিধা

Govt Employees New Pay Commission Update: নয়া বেতন কমিশনের পরবর্তী পর্ব শুরু, এবার ফোকাসে পেনশন ও অবসর-পরবর্তী সুবিধা
২০২৫ সালের ৩ নভেম্বর গঠিত অষ্টম বেতন কমিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই। কমিশনের অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হলেন অধ্যাপক পুলক ঘোষ এবং সদস্য-সচিব পঙ্কজ জৈন। কমিশনের পরবর্তী দফার পরামর্শ বৈঠক শুরু হবে দিল্লি থেকে।
Govt Employees New Pay Commission Update: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বহুল প্রতীক্ষিত অষ্টম বেতন কমিশনের কাজ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ১৮ মাসের কার্যকালের অর্ধেকেরও বেশি সময় অতিক্রম করেছে কমিশন। গত নয় মাসে বিভিন্ন কর্মী সংগঠন, দফতর এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা ও পরামর্শের পর এবার কমিশন দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করছে। আগামী কয়েক মাসের বৈঠকে মূল গুরুত্ব পাবে পেনশন, অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা এবং অবসর-পরবর্তী সামাজিক সুরক্ষার মতো বিষয়গুলি।
২০২৫ সালের ৩ নভেম্বর গঠিত অষ্টম বেতন কমিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই। কমিশনের অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হলেন অধ্যাপক পুলক ঘোষ এবং সদস্য-সচিব পঙ্কজ জৈন। কমিশনের পরবর্তী দফার পরামর্শ বৈঠক শুরু হবে দিল্লি থেকে। ১০ আগস্ট পর্যন্ত রাজধানীতে বৈঠক চলবে। এরপর পর্যায়ক্রমে চেন্নাই, পুদুচেরি, চণ্ডীগড় এবং জয়পুরে বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হবে। জয়পুরে বৈঠকের সম্ভাব্য তারিখ ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর।
এই পরামর্শ প্রক্রিয়ায় জাতীয় পরিষদ-যৌথ পরামর্শদাতা মঞ্চ (NC-JCM)-এর জমা দেওয়া স্মারকলিপিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ওই স্মারকলিপিতে অবসর-পরবর্তী আর্থিক নিরাপত্তা জোরদার, পেনশনে সমতা নিশ্চিত করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের কল্যাণে একাধিক প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কমিশন সূত্রের মতে, এই সুপারিশগুলির উপরই আগামী বৈঠকগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক মাস অষ্টম বেতন কমিশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সংগঠনের মতামত ও সুপারিশ পর্যালোচনা করার পর কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করবে। অনুমান করা হচ্ছে, ২০২৭ সালের মে অথবা জুন মাসের মধ্যে কমিশন তাদের সুপারিশ কেন্দ্র সরকারের হাতে তুলে দিতে পারে। এরপর সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সরকার বেতন, ভাতা, পেনশন এবং অন্যান্য পরিষেবা-সংক্রান্ত শর্তাবলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।
এবারের কমিশনেও সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে **ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর**। ষষ্ঠ বেতন কমিশনে এই হার ছিল ১.৮৬, আর সপ্তম বেতন কমিশনে তা বাড়িয়ে ২.৫৭ করা হয়েছিল। অষ্টম বেতন কমিশনে এই হার কত নির্ধারণ করা হবে, তার উপরই নির্ভর করবে কর্মচারীদের মূল বেতন কতটা বৃদ্ধি পাবে। ফলে লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর নজর এখন এই সুপারিশের দিকেই।
এদিকে, এনসি-জেসিএম তাদের স্মারকলিপিতে পুরনো পেনশন প্রকল্প (Old Pension Scheme বা OPS) পুনর্বহালের দাবিও জানিয়েছে। কর্মী সংগঠনগুলির দাবি, অবসরের পরে নিশ্চিত পেনশনের ব্যবস্থা থাকলে কর্মচারীদের আর্থিক নিরাপত্তা অনেক বেশি নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি বর্তমানে ন্যূনতম মাসিক পেনশন ৯,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে অন্তত ১০,০০০ টাকা করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। কর্মচারী সংগঠনগুলির মতে, বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ৯,০০০ টাকা পর্যাপ্ত নয়।
উল্লেখ্য, ভারতে সাধারণত প্রতি ১০ বছর অন্তর একটি নতুন বেতন কমিশন গঠন করা হয়। সেই কমিশনের সুপারিশই পরবর্তী এক দশকের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো, ভাতা, পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ভিত্তি নির্ধারণ করে। তাই অষ্টম বেতন কমিশনের প্রতিটি বৈঠক ও পরামর্শ প্রক্রিয়ার দিকে এখন কর্মচারী এবং পেনশনভোগী—উভয় মহলেরই কড়া নজর রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More