Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘আঙুল গুনতে চাও?' নেতানিয়াহুর কফি শপের ভিডিওতে সন্দেহ, 'ডিপফেক' বলল...

    বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো তাঁর মৃত্যুর খবরকে কটাক্ষ করে ভিডিওটি প্রকাশ করেন।

    Published on: Mar 16, 2026 11:43 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গুজবের মধ্যেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে গত কয়েকদিন ধরেই গুজব রটছে। এরপরেই পাল্টা জবাব দিতে তাঁর কফি পান করার একটি ভিডিও ছাড়া হয় রবিবার। যা নিয়ে ষড়যন্ত্র তত্ত্বও আছড়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কয়েকজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী দাবি করেছেন যে, আগের মতো এটিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।

    নেতানিয়াহুর কফি শপের ভিডিওতে সন্দেহ (সৌজন্যে টুইটার)
    গত সপ্তাহে একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর থেকে নেতানিয়াহুর নিরাপত্তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। সেই ভিডিওতে এক হাতে ছয়টি আঙুল দেখা যাচ্ছিল এবং সেই সময়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েলের যৌথ হামলা ইরানের উপর চলছিল এবং তেহরানের প্রতিশোধে পুরো পারস্য উপসাগর অস্থির হয়ে উঠেছে। এই জল্পনা আরও জোরালো হয় যখন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী তার অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও শেয়ার করেন। সেখানে দেখা গেছে, তিনি রাস্তার পাশে একটি ছোট কফি শপে কফি অর্ডার করছেন। একজন ব্যবহারকারীর প্রশ্নের জবাবে, এক্সের এআই চ্যাটবট 'গ্রক' ওই কফি শপের ভিডিওটিকে ‘এআই-জেনারেটেড’ কন্টেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

    কফি শপের ভিডিও

    বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো তাঁর মৃত্যুর খবরকে কটাক্ষ করে ভিডিওটি প্রকাশ করেন। ভিডিওটিতে তাঁকে জেরুজালেম হিলসের ‘দ্য সাতাফ’ ক্যাফেতে কফি অর্ডার করতে দেখা গিয়েছে। এবং তিনি কফি দেওয়ার সময় বলেন, ‘দারুণ, ধন্যবাদ।’ এরপর তিনি ভিডিওগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি আমাকে কী বললেন?' মিডিয়ার খবরের কথা শুনে, নেতানিয়াহু ব্যঙ্গ করে বলেন, 'আমি কফির জন্য মরছি।' তিনি আরও বলেন, 'আপনি জানেন, আমি আমার মানুষের জন্য পাগল আছি। তারা অসাধারণভাবে আচরণ করছে। আপনি যদি আঙুল গুনতে করতে চান, এখানে (বাম হাত তুলে ধরেন) এবং এখানে (ডান হাত তুলে ধরেন) দেখতে পারেন। দেখলেন!' পাশাপাশি, কফি উঁচু করে, ভিডিওতে তিনি বলেন, 'জীবনের জন্য।'

    ভিডিওটি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয় যখন 'গ্রক' এক ব্যবহারকারীর প্রশ্নের জবাবে বলেছে যে, ভিডিওটি সত্যিই ‘এআই-জেনারেটেড।’ চ্যাটবট জানিয়েছে, এটিও এআই দিয়ে তৈরি করা। এটি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ডিপফেক, যেখানে তিনি কফি শপে সাধারণভাবে বসে ইরান/লেবানন অপারেশন এবং নিরাপদ এলাকা নিয়ে কথা বলছেন। এমন কোনও বাস্তব ঘটনা নেই। মূল পোস্টটিও উন্নত, অবিকশিত এআই হিসেবে উল্লেখ করেছে। অন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরাও ভিডিওটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'জাদুকরী পকেট...কফি কাপের মধ্যে মহাকর্ষ উপেক্ষা করছে...কাউন্টারের পেছনে মাস্ক পরা গ্রাহক। চমৎকার চেষ্টা কিন্তু নেতানিয়াহু নয়। অন্য ব্যবহারকারী লক্ষ্য করেছেন, এই এআই ভিডিওতে নেতানিয়াহুর মুখের আকৃতি কফির দিকে তাকালে পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রথমে গোলাকার ছিল, পরে লম্বা ও আয়তাকৃতির হয়ে গেছে। গ্রকও এই দাবিকে সমর্থন করেছে। বলেছে, 'হ্যাঁ, ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। এটি একটি উন্নত এআই ডিপফেক। নেতানিয়াহু পাবলিক ক্যাফেতে কফি খেতে খেতে ইরান/লেবানন অপারেশন নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করছেন? এমন কোনও বাস্তব ঘটনা নেই। মূল পোস্টটিও বলছে, এটি অবিকশিত এআই প্রযুক্তি। দৃশ্যটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।'

    ইজরায়েলের ব্যাখ্যা

    অন্যদিকে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এই গুজবকে ‘মিথ্যা’ আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। আনাদোলু রিপোর্ট অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর অফিস বলেছে, এগুলো মিথ্যা খবর। প্রধানমন্ত্রী সুস্থ আছেন। ইজরাইলের পক্ষ থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ এসেছে জেরুজালেমের সেই ক্যাফে থেকে। ‘দ্য সাতাফ’ ক্যাফে তাদের ইনস্টাগ্রামে নেতানিয়াহুর ছবি পোস্ট করেছে। সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সেখানে কফি উপভোগ করছেন। ক্যাফেটি লিখেছে, ‘আজ সাতাফে প্রধানমন্ত্রী ও তার দফতরকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা অনেক আনন্দিত!’

    News/News/‘আঙুল গুনতে চাও?' নেতানিয়াহুর কফি শপের ভিডিওতে সন্দেহ, 'ডিপফেক' বলল...
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes