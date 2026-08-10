HAL to Make Su-30MKI in Nasik: নাসিকে ফের Su-30MKI তৈরি করবে HAL, ২০২৯-এর মধ্যে বায়ুসেনাকে দেবে ১২টি যুদ্ধবিমান

HAL to Make Su-30MKI in Nasik: নাসিকে ফের Su-30MKI তৈরি করবে HAL, ২০২৯-এর মধ্যে বায়ুসেনাকে দেবে ১২টি যুদ্ধবিমান
পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই কারখানা থেকে নতুন ১২টি Su-30MKI ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। প্রথম বিমানটি ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষে সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০২৯ সালের মধ্যে ১২টি বিমানই বায়ুসেনার হাতে পৌঁছে যাওয়ার কথা।
HAL to Make Su-30MKI in Nasik: ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নাসিকের কারখানায় ফের Su-30MKI যুদ্ধবিমানের উৎপাদন শুরু করতে চলেছে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড বা HAL। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই কারখানা থেকে নতুন ১২টি Su-30MKI ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। প্রথম বিমানটি ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষে সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০২৯ সালের মধ্যে ১২টি বিমানই বায়ুসেনার হাতে পৌঁছে যাওয়ার কথা।
রাশিয়ার কাছ থেকে প্রযুক্তি ও লাইসেন্স নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই Su-30MKI তৈরি করে আসছে HAL। নাসিকের এই কারখানায় এর আগে মোট ২২২টি Su-30MKI তৈরি হয়েছে। রুশ নকশার এই যুদ্ধবিমান ভারতীয় বায়ুসেনার অন্যতম প্রধান শক্তি। একই কারখানায় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি Light Combat Aircraft বা LCA-ও উৎপাদন করা হচ্ছে। ফলে নাসিকের উৎপাদন কেন্দ্রটি ভারতের সামরিক বিমান তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অতিরিক্ত ১২টি Su-30MKI তৈরির জন্য HAL-এর সঙ্গে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার চুক্তি করে কেন্দ্র। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বা হারিয়ে যাওয়া যুদ্ধবিমানের ঘাটতি পূরণ করতেই এই নতুন বিমানগুলি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, নতুন Su-30MKI-গুলিতে ৫০ শতাংশের বেশি দেশীয় উপাদান ব্যবহারের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নতুন বিমান তৈরির পাশাপাশি দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের অংশগ্রহণও বাড়বে।
তবে শুধু নতুন যুদ্ধবিমান তৈরি নয়, বর্তমানে বায়ুসেনার হাতে থাকা Su-30MKI বহরকেও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এই মেগা আপগ্রেড প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা DRDO-র সহায়তায় প্রকল্পটি এগোনোর সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তি দেশের বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির কাছ থেকে সংগ্রহ করা হতে পারে।
পরিকল্পিত আধুনিকীকরণ প্রকল্পটি দু’টি পর্যায়ে সম্পন্ন করার কথা ভাবা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধবিমানগুলিতে উন্নত অ্যাভিওনিক্স এবং নতুন রাডার যুক্ত করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মূলত বিমানটির ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম আধুনিক করা হবে। এই আপগ্রেডের ফলে পুরনো Su-30MKI-গুলির যুদ্ধক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে।
প্রস্তাবিত নতুন দেশীয় রাডার এই আধুনিকীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে অনেক বেশি দূরত্ব থেকে শত্রুপক্ষের বিমান বা অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত এবং আক্রমণ করার সক্ষমতা তৈরি হবে। পুরনো Su-30MKI-গুলিতে ব্যবহৃত রাডারের কার্যক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় বায়ুসেনার উদ্বেগ ছিল। নতুন রাডার সেই সীমাবদ্ধতা অনেকটাই দূর করতে পারে।
প্রথম পর্যায়ের আপগ্রেডে উন্নত Electronic Warfare System-ও যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রুপক্ষের রাডার, ক্ষেপণাস্ত্র বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক হুমকিকে শনাক্ত করে তার কার্যকারিতা ব্যাহত করতে এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি নতুন Infrared Search and Track বা IRST ব্যবস্থা বসানো হতে পারে। এর ফলে রাডার ব্যবহার না করেও দূর থেকে লক্ষ্য শনাক্ত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আক্রমণ করার ক্ষমতা বাড়বে।
নতুন বিমান উৎপাদন এবং পুরনো বহরের আধুনিকীকরণ—দুই প্রকল্প একসঙ্গে বাস্তবায়িত হলে ভারতীয় বায়ুসেনার Su-30MKI বহর আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। একইসঙ্গে দেশীয় উপাদানের ব্যবহার বাড়ায় ‘আত্মনির্ভর’ প্রতিরক্ষা উৎপাদনের লক্ষ্যও আরও জোরদার হবে। ফলে নাসিকের HAL কারখানা আগামী দিনে ভারতের যুদ্ধবিমান উৎপাদন ও আধুনিকীকরণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠতে চলেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More