Hardik-Arshdeep Swap: মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছেড়ে পঞ্জাব কিংসে হার্দিক পাণ্ডিয়া! কত বেতন হল তাঁর? বদলে অর্শদীপকে পেল মুম্বই

Hardik-Arshdeep Swap: মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছেড়ে পঞ্জাব কিংসে হার্দিক পাণ্ডিয়া! কত বেতন হল তাঁর? বদলে অর্শদীপকে পেল মুম্বই
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চুক্তিতে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে ১৮ কোটি টাকার বিনিময়ে দলে নিয়েছে পঞ্জাব কিংস। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে তাঁর আগের পারিশ্রমিক ছিল ১৬.৩৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ নতুন দলে হার্দিকের পারিশ্রমিক বাড়ল। অন্য দিকে, অর্শদীপ সিং মুম্বইয়ে যোগ দিলেও তাঁর পারিশ্রমিক থাকছে ১৮ কোটি টাকা।
আইপিএলের মঞ্চে বড়সড় রদবদল! মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের ইতি টেনে এবার পঞ্জাব কিংসে যোগ দিলেন তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া। অন্য দিকে, পঞ্জাব ছেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে এলেন ভারতের বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং। আইপিএল ২০২৭-এর আগে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে এই বড়সড় খেলোয়াড় অদলবদল সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার আনুষ্ঠানিক ভাবে এই খবর সামনে আসতেই ক্রিকেট মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। এক দিকে পঞ্জাব পেল অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার, অন্য দিকে মুম্বইয়ের পেস আক্রমণ আরও শক্তিশালী হল। দুই দলেরই আগামী মরশুমের পরিকল্পনায় এই দলবদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চুক্তিতে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে ১৮ কোটি টাকার বিনিময়ে দলে নিয়েছে পঞ্জাব কিংস। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে তাঁর আগের পারিশ্রমিক ছিল ১৬.৩৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ নতুন দলে হার্দিকের পারিশ্রমিক বাড়ল। অন্য দিকে, অর্শদীপ সিং মুম্বইয়ে যোগ দিলেও তাঁর পারিশ্রমিক থাকছে ১৮ কোটি টাকা। দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে সরাসরি খেলোয়াড় বিনিময়ের মাধ্যমেই এই চুক্তি হয়েছে।
কেন হার্দিককে ছাড়ল মুম্বই?
হার্দিকের মুম্বই ছাড়ার পিছনে রয়েছে গত কয়েক মরশুমের হতাশাজনক পারফরম্যান্স এবং চোটের সমস্যা। ২০২৪ সালে গুজরাট টাইটান্স ছেড়ে দ্বিতীয়বার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরেছিলেন তিনি। রোহিত শর্মার জায়গায় তাঁকে অধিনায়ক করা হয়েছিল। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি হার্দিক। ২০২৪ সালের আইপিএলে লিগ তালিকায় সবার শেষে শেষ করেছিল মুম্বই। ২০২৫ সালে দল প্লে-অফে পৌঁছলেও ২০২৬ সালে আবার নবম স্থানে শেষ করে।
এর পাশাপাশি বারবার চোটের সমস্যায় ভুগেছেন হার্দিক। ২০২৬ সালের আইপিএলেও পিঠের সমস্যা এবং পায়ের চোটের কারণে কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। শিন বা পায়ের নীচের অংশের হাড়ে চোটের সমস্যাও তৈরি হয়। ফলে তাঁর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। সব মিলিয়ে নতুন মরশুমের আগে দল পুনর্গঠনের পথে হাঁটল মুম্বই।
বুমরাহের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন অর্শদীপ
অন্য দিকে, অর্শদীপকে পেয়ে নিঃসন্দেহে লাভবান হতে পারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বাঁহাতি এই পেসার পাওয়ার প্লে এবং ডেথ ওভার, দুই ক্ষেত্রেই কার্যকর। আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের হয়ে ৯৬টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। নিয়েছেন ১১১টি উইকেট। ২০২৫ সালের মেগা নিলামে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে ধরে রেখেছিল পঞ্জাব। এবার সেই অর্শদীপই যোগ দিলেন পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ে।
জসপ্রীত বুমরাহের সঙ্গে অর্শদীপের জুটি আগামী মরশুমে মুম্বইয়ের বোলিং আক্রমণের অন্যতম বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে বাঁহাতি পেসারের অভাব পূরণ করতে পারবেন তিনি।
পঞ্জাবের নতুন ভরসা হার্দিক
অন্য দিকে, আইপিএলে এখনও প্রথম ট্রফির সন্ধানে রয়েছে পঞ্জাব কিংস। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের দলে হার্দিকের অন্তর্ভুক্তি ব্যাটিং ও বোলিং, দুই বিভাগেই ভারসাম্য বাড়াতে পারে। হার্দিকের আইপিএল অভিজ্ঞতাও পঞ্জাবের বড় সম্পদ। এর আগে গুজরাট টাইটান্সকে প্রথম মরশুমেই চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি। পরের বছরও দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন।
২০১৫ সালে মুম্বইয়ের হয়েই আইপিএল কেরিয়ার শুরু করেছিলেন হার্দিক। মাঝে গুজরাট হয়ে ফের মুম্বইয়ে ফিরেছিলেন। এবার আবার নতুন ঠিকানা পঞ্জাব। তবে চোট কাটিয়ে তিনি কত দ্রুত মাঠে ফিরতে পারেন, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। আইপিএল ২০২৭-এর আগে এই দলবদল যে প্রতিযোগিতার সমীকরণ অনেকটাই বদলে দিল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More