২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফিরবেন হাসিনা! সীমান্তের ‘গোপালগঞ্জ’ দিয়ে প্রবেশের হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগ নেতার, বিজিবিকেও চ্যালেঞ্জ
নাছিমের কথায়, জনগণের শক্তির কাছে প্রশাসনকে মাথা নত করতে হবে। বিজিবির কোনও সদস্য কিংবা আধিকারিক হাসিনাকে দেশে ফিরতে বাধা দেওয়ার সাহস দেখাবেন না। গোপালগঞ্জে প্রশাসনের সাম্প্রতিক ভূমিকার মধ্যেও এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।
বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে এবার আরও বড় বার্তা দিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। ঢাকা থেকে সরকারি বিমান পাঠানো না হলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের যে কোনও একটি পথ দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফিরবেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। এমনই দাবি করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, সীমান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরাও হাসিনার দেশে ফেরার পথে বাধা দেওয়ার সাহস দেখাবেন না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের এই নেতা। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। বিশেষ করে গোপালগঞ্জের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদারের আবহে এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।
শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই দাবি করেন বাহাউদ্দিন নাছিম। তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশের তারেক রহমানের সরকার যদি হাসিনাকে দেশে ফেরানোর জন্য সরকারি বিমান না পাঠায়, তা হলে বিকল্প পথ খোলা রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এমন একাধিক জায়গা রয়েছে, যেগুলিকে তিনি ‘গোপালগঞ্জ’ বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে যে কোনও একটি পথ দিয়ে আগামী ১৬ ডিসেম্বর দলীয় নেত্রী দেশে ফিরবেন বলে দাবি তাঁর।
নাছিমের কথায়, জনগণের শক্তির কাছে প্রশাসনকে মাথা নত করতে হবে। বিজিবির কোনও সদস্য কিংবা আধিকারিক হাসিনাকে দেশে ফিরতে বাধা দেওয়ার সাহস দেখাবেন না। গোপালগঞ্জে প্রশাসনের সাম্প্রতিক ভূমিকার মধ্যেও এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।
গোপালগঞ্জ নিয়ে কেন এত আলোচনা?
বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এই জেলা দীর্ঘদিন ধরেই আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। গত ১৫ নভেম্বর আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোপালগঞ্জ। দ্য ওয়ালের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশ ও বিজিবি এক পর্যায়ে মিছিলের সামনে থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে নেয়। নিরাপত্তাকর্মীরা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। ওই দিন আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বিরুদ্ধে শহরের জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙার অভিযোগও উঠেছিল।
আওয়ামী লীগের দাবি, গোপালগঞ্জের মতো জনসমর্থন সীমান্তের অন্য এলাকাতেও রয়েছে। সেই কারণেই সীমান্ত দিয়ে হাসিনার দেশে ফেরার সম্ভাবনার কথা বলছেন নাছিম।
সীমান্তে চিহ্নিত একাধিক প্রবেশপথ
শুধু নাছিম নন, হাসিনার ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবু ওবায়দা অরিনও সীমান্ত দিয়ে ফেরার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর দাবি, ভারত-বাংলাদেশের ৪০৯৬ কিলোমিটার সীমান্তের অন্তত নয়টি সম্ভাব্য প্রবেশপথ চিহ্নিত করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা। প্রয়োজনে পায়ে হেঁটেও বাংলাদেশে ঢুকতে প্রস্তুত হাসিনা। তাঁর দাবি, সীমান্তে নেত্রীকে স্বাগত জানাতে ৫০ লক্ষ সমর্থককে নিয়ে মানবশৃঙ্খল তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। তবে এগুলি দলীয় নেতাদের দাবি, স্বাধীন ভাবে নিশ্চিত হওয়া তথ্য নয়।
কী বলছে তারেক রহমানের সরকার?
অন্যদিকে, শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিএনপি সরকার। ঢাকা জানিয়েছে, হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হলে ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তির পথেই এগোতে হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য, হাসিনাকে হাতকড়া পরিয়েই দেশে ফেরানো সম্ভব। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়েছে তাঁর। দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলেও স্পষ্ট করেছে প্রশাসন।
এদিকে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের অনুরোধ নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে হাসিনা স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে চাইলে সেটি পৃথক বিষয়। অর্থাৎ প্রত্যর্পণ এবং নিজের ইচ্ছায় দেশে ফেরার বিষয়টিকে এক করে দেখছে না নয়াদিল্লি।
এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের একাধিক জেলায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে প্রশাসন। ঢাকা, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকায় ১২০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। আরও চার প্লাটুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ফলে ১৬ ডিসেম্বরকে কেন্দ্র করে হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন অস্থিরতা তৈরি করতে পারে, সেই আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। এখন দেখার, আওয়ামী লীগের এই দাবি বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং তারেক রহমানের সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে কী পদক্ষেপ করে।