উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা! ১০০ মিটার গভীর খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস, মৃত ৮, আহত ২৬, মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা
মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর ভোরে উত্তরাখণ্ডের টেহরি গাড়োয়াল জেলার গুলার বাজারের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি সেতুর কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি গভীর খাদে পড়ে যায়। সেতু থেকে প্রায় ১০০ মিটার নিচে গিয়ে পড়ে বাসটি।
ভোরের আলো ফোটার আগেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তরাখণ্ডে। যাত্রীবোঝাই একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ১০০ মিটার গভীর খাদে গিয়ে পড়ল। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ২৬ জন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা SDRF। শুরু হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ। খাদে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধারের পাশাপাশি আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। দুর্ঘটনার খবর সামনে আসতেই শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর ভোরে উত্তরাখণ্ডের টেহরি গাড়োয়াল জেলার গুলার বাজারের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি সেতুর কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি গভীর খাদে পড়ে যায়। সেতু থেকে প্রায় ১০০ মিটার নিচে গিয়ে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনার সময় বাসে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন। বাসটি হরিদ্বার থেকে চামোলি জেলার কর্ণপ্রয়াগের দিকে যাচ্ছিল। ভোর প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।
প্রথমদিকে প্রশাসনের তরফে ৬ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি প্রায় ২০ জন আহত যাত্রীকে উদ্ধার করার কথা জানানো হয়। তবে পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকাজ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮ হয়েছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, আহতের সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬। দুর্ঘটনায় সাতজন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। অন্যদিকে, গুরুতর আহত এক যাত্রীর ঋষিকেশের এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়।
ঘটনার খবর পেয়েই SDRF-এর ব্যাসি এবং ঢালওয়ালা শিবির থেকে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়। দুর্গম পাহাড়ি খাদে নেমে শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। আহতদের উদ্ধারের জন্য অ্যাম্বুল্যান্সও প্রস্তুত রাখা হয়। উদ্ধার হওয়া আহতদের মধ্যে ১৯ জনকে চিকিৎসার জন্য ঋষিকেশের এইমস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহতদের চিকিৎসায় বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।
উদ্ধারকাজের তদারকিতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেন টেহরির জেলাশাসক নীতিকা খান্ডেলওয়াল এবং সিনিয়র পুলিশ সুপার শ্বেতা চৌবে। SDRF-এর কমান্ড্যান্ট অর্পণ যাদবের নির্দেশে অতিরিক্ত উদ্ধারকারী দলও পাঠানো হয়েছে। পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। খাদে আরও কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল বলে জানা গেলেও দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত প্রয়োজন। চালকের কোনও ভুল, যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা পাহাড়ি রাস্তার পরিস্থিতি—কোন কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এদিকে, দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমাজমাধ্যমে শোকবার্তায় তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।
সব মিলিয়ে উত্তরাখণ্ডের এই মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাহাড়ি রাস্তায় যাতায়াতের নিরাপত্তা এবং যাত্রীবাহী যানবাহনের সুরক্ষা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্তের পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসা এবং নিখোঁজ যাত্রীদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান জারি রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More