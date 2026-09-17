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Yemen's Houthis: হুথি ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস সৌদির এফ-১৫ যুদ্ধবিমান! ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই বিস্ফোরক রিয়াদ

Yemen's Houthis: হুথিদের পোস্ট করা একটি ভিডিওতে সৌদি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়া এবং মারিব প্রদেশে এর ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য দেখা গিয়েছে।

Published on: Sep 17, 2026, 11:57:57 IST
By Sahara Islam
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Yemen's Houthis: সৌদি আরবের একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করল ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথি। বুধবার হুথিরা জানায়, ‘শত্রুতামূলক অভিযান’ চালানোর সময় স্থানীয়ভাবে তৈরি আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে বিমানটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়।

হুথি ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস সৌদির এফ-১৫ যুদ্ধবিমান! (সৌজন্যে এক্স )
হুথি ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস সৌদির এফ-১৫ যুদ্ধবিমান! (সৌজন্যে এক্স )

হুথিদের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় বলেন, ‘আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহে’ ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী মারিব প্রদেশের আকাশসীমায় ‘শত্রুতামূলক অভিযান’ চালানোর সময় সৌদি এফ-১৫ যুদ্ধবিমানটি ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়েছে। একইসঙ্গে সৌদি আরব ৪৫০টি হামলা চালিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। হুথিদের প্রকাশ করা একটি ভিডিওতে সৌদি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়া এবং মারিব প্রদেশে এর ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য দেখা গিয়েছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।

হুথিদের পোস্ট করা একটি ভিডিওতে সৌদি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়া এবং মারিব প্রদেশে এর ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য দেখা গিয়েছে। পরবর্তী দিনের দৃশ্যে পাথুরে মরুভূমির বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা পোড়া ও বেঁকে যাওয়া ধাতব ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ভিডিওতে পোড়া কাঠামোর বিভিন্ন অংশের কাছ থেকে ধারণ করা দৃশ্য এবং সৌদি বিমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিহ্ন থাকা একটি বড় উল্লম্ব স্ট্যাবিলাইজারও দেখা গিয়েছে। ধ্বংসাবশেষের আশপাশে সামরিক পোশাক ও ইয়েমেনি পোশাকের মিশ্রণে সজ্জিত সশস্ত্র ব্যক্তিদের দেখা যায়। তাদের কয়েকজনের হাতে রাইফেল ছিল এবং একজনকে ধ্বংসাবশেষের দিকে ইশারা করতে দেখা যায়। ভিডিওতে হুথি বিদ্রোহীদের পিকআপ ট্রাকে করে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতেও দেখা যায়। এক পর্যায়ে সামনের একটি গাড়ির দিকে গুলি ছুড়তে দেখা গিয়েছে। এ সময় ভিডিওতে এক বিদ্রোহীকে বলতে শোনা যায়, 'আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এখন শত্রুকে... বিচ্ছিন্ন করার অভিযান পরিচালনা করছি।'

এদিকে, বুধবার সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট অভিযোগ করেছে, হুথিরা ইসলাম ধর্মের পবিত্র নগরী মক্কাকে লক্ষ্য করে একটি ড্রোন পাঠিয়েছিল। জোটের মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি জানান, সৌদি আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী মক্কার নিষিদ্ধ আকাশসীমায় প্রবেশের আগেই ড্রোনটি শনাক্ত করে ধ্বংস করেছে। তিনি ঘটনাটিকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ হিসেবে বর্ণনা করে দুই পবিত্র মসজিদ ও তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তাকে ‘রেড লাইন’ বলে উল্লেখ করেন। তবে মক্কাকে টার্গেট করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে হুথিরা। সৌদি আরবের এই দাবি ‘মিথ্যা ও মনগড়া’ বলে উল্লেখ করেছে গোষ্ঠীটি। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান বৃহত্তর সংঘাতের মধ্যেই ইয়েমেনকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা বাড়ছে। হুতিদের হামলা ও সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের পাল্টা বিমান হামলার কারণে আঞ্চলিক সংঘাতে নতুন করে আরেকটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

Home/News/Yemen's Houthis: হুথি ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস সৌদির এফ-১৫ যুদ্ধবিমান! ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই বিস্ফোরক রিয়াদ
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