    How Iran ex leader Khamenei killed: দাঁতে চিপ বসিয়ে ট্র্যাকিং? ট্রাফিক CCTV হ্যাক? খামেনি খুনে বহু ‘থিওরি’ চর্চায়

    খামেনি হত্যা ঘিরে বহু তথ্য, ‘থিওরি’ সামনে আসছে। কী বলছে একাধিক রিপোর্ট?

    Published on: Mar 03, 2026 5:23 PM IST
    By Sritama Mitra
    ইরানে, ইজরায়েল ও মার্কিন হামলার প্রথম দিনেই নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা খামেনি। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় থাকা খামেনির গতিবিধির হদিশ সুদূর ইজরায়েল, আমেরিকা কীভাবে পেল, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে বিশ্ব জুড়ে। একাধিক রিপোর্টে উঠে আসছে এই প্রসঙ্গে নানান চর্চা।

    ‘ফিনান্সিয়াল টাইমস’র রিপোর্ট বলছে, ৮৬ বছর বয়সী খামেনিকে খুন করতে তেহরানের সব ট্রাফিক ক্যামেরা বহু বছর আগেই হ্যাক করে নিয়েছিল ইজরায়েলি গুপ্তচর বিভাগ। আর তার দ্বারাই ইজরায়েলের হাতে খামেনির নিরাপত্তায় ঘেরা চত্বরের নানান হদিশও পায় ইজরায়েল।খামেনির বাসস্থানের চত্বরের নিরাপত্তা কর্মীদের হদিশ, তাদের কাজের শিফ্ট, কোন পথে তাঁরা অফিসে যান, কোন কর্মীর দায়িত্বে কোন কাজ, সমস্ত হদিশ করে নিয়েছিল নেতানিয়াহুর দেশ। এছাড়াও ট্রাফিক ক্যামেরা হ্যাক করে সেখান থেকে রিয়েল টাইম ডেটা বের করে নিতেই আমেরিকার সিআইএ ও ইজরায়েলের মোসাদের কাজ সহজ হয়। রয়টার্সের রিপোর্ট বলছে, শনিবার যে খামেনির বাসস্থানের চত্বরে এক উচ্চ পর্যায়ের মিটিং হরবে আর তাতে ইরানের তাবড় কর্তারা থাকবেন, তার হদিশ ইজরায়েল পেয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও ইরানের পাস্তুর স্ট্রিটের মোবাইল টাওয়ার হ্যাক করেও ব্যাপক তথ্য হাতে পেয়েছিল ইজরায়েল। যা নাকি, খামেনির নিরাপত্তার ফাঁক ফোঁকড় তৈরি করতে সাহায্য করেছে তাদের।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় খামেনির হত্যা ঘিরে একের পর এক ‘থিওরি’ উঠে আসছে। সেখানে উঠছে ‘টুথ ফেয়ারি থিওরি’। সেই জল্পনা অনুযায়ী, বহু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর দাবি, ইরানে, বহু ইজরায়েলি গুপ্তচর দাঁতের ডাক্তার হয়ে কর্মরত ছিলেন। তাঁরা নিজেদের এমনম পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন, যে তাঁদের কাছে ইরানের সর্বোচ্চ পদে থাকা সেনা কর্তা বা রাজনৈতিক নেতারা আসতেন। সোশ্যাল মিডিয়ার চর্চায় দাবি করা হচ্ছে, ইরানের ওউ উচ্চ পদস্থ কর্তাদের দাঁতে চিকিৎসার নামে ট্র্যাকিং ডিভাইস লাগিয়ে দেয় ইজরায়েলের গুপ্তচর বাহিনী মোসাদের ডাক্তার-রূপী চররা! অনেকে আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলছেন, ইরানে, ইজরায়েলি চররা গ্যাস্ট্রো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সেজে উচ্চ পদস্থ কর্তাদের পেটের ভিতরও ট্র্যাকিং ক্যামেরা বসিয়ে থাকতে পারেন। নেটিজেনদের অনেকের সন্দেহ ইরানের সেনা আইআরজিসির মধ্যে ইজরায়েলের বহু গুপ্তচর লুকিয়ে থাকতে পারেন! তাঁরাই খামেনি হত্যায় ইজরায়েলের রাস্তা পোক্ত করে দেন, বলে দাবি করা হচ্ছে।

