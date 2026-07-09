Lawrence Bishnoi gang: কীভাবে ছদ্মবেশী এজেন্ট ও গোপন তথ্যদাতাদের সহায়তায় বিষ্ণোই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে মামলা সাজাল US?

Lawrence Bishnoi gang: কীভাবে ছদ্মবেশী এজেন্ট ও গোপন তথ্যদাতাদের সহায়তায় বিষ্ণোই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে মামলা সাজাল US?
Lawrence Bishnoi gang: ২০২৫ সালের জুলাই মাসে, এই গ্যাংয়ের সদস্যরা সিআই-১-এর কাছে একে-৪৭ এবং গ্রেনেড-সহ বিভিন্ন অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দেয়। ৪ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার একটি পার্কিং লটে এই বিক্রি সম্পন্ন হয়, যেখানে সিআই-১ মোট ২,০০০ ডলারের বিনিময়ে পিস্তল ও গোলাবারুদ কেনেন।
Lawrence Bishnoi gang: ভারত-ভিত্তিক আন্তঃদেশীয় সংগঠিত অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় আন্তর্জাতিক অভিযানে ২৪ জনকে গ্রেফতার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলি। ‘অপারেশন হার্ড বল’ নামে পরিচালিত এই অভিযানে খুন, মাদক পাচার, তোলাবাজি, অপহরণ এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযানের নেপথ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বেশ কয়েকজন গোপন তথ্যদাতা এবং ছদ্মবেশী এজেন্ট।
দায়ের হওয়া অভিযোগ থেকে জানা যায়, ‘অপারেশন হার্ড বল’ নামের এই সমন্বিত অভিযানে মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দ্বারা ব্যাপক স্তরে গ্রেফতারির যে ঘটনা ঘটেছে, তার সবচেয়ে প্রথম তদন্তটি শুরু হয়েছিল রভিন্দর সিং ধান্দাকে কেন্দ্র করে। কানাডা-ভিত্তিক এই মাদক পাচারকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর অন্যান্য মাদক চোরাচালানকারী চক্রগুলোর কাছে বিপুল পরিমাণে কোকেন এবং মেথামফেটামিন পাচার করত।
লস অ্যাঞ্জেলেসে কোকেন ডেলিভারি
২০২৩ সালের ১০ জুলাই, ধান্দা এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন যাকে সে মাদক পাচার সমন্বয়কারী বলে মনে করেছিল। লস অ্যাঞ্জেলেসের এক ব্যক্তির কাছে কোকেন ডেলিভারি নিশ্চিত করার জন্য সে একটি মাদক পরিবহনকারী গাড়ির নম্বর এবং অন্যান্য তথ্য চায়। তবে ধান্দা যার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তিনি আসলে মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হয়ে কাজ করা একজন গোপন তথ্যদাতা ছিলেন, যাকে অভিযোগপত্রে 'সিআই-১' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধান্দা সিআই-১-এর দেওয়া তথ্যগুলো অন্য একটি মাদক পাচারকারী চক্রের প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করে। এর ঠিক এক সপ্তাহ পর, মার্কিন-কানাডা সীমান্তের ওপারে কোকেন এবং মেথামফেটামিনের চালান পাচারের বিষয়ে আলোচনা করতে ওয়াশিংটনের ব্লেইন শহরের একটি পার্কে ধান্দা এবং তার এক সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে সক্ষম হন সিআই-১। এরপর থেকে, সিআই-১ ধান্দার মাদক চক্রের একটি নিয়মিত যোগাযোগে পরিণত হন এবং ২০২৩ সালের আগস্ট ও অক্টোবরে কোকেন ও মেথামফেটামিনের বেশ কয়েকটি চালান সরবরাহে সহায়তা করেন। এমনকি ধান্দা তাঁর চক্রের হাতে আসা মাদকের চালানগুলো যাচাই করার জন্য সিআই-১-কে অনুরোধও করেছিল। এই তথ্যদাতা এবং ধান্দার গ্যাংয়ের মধ্যে সম্পর্ক পরবর্তী সময়েও বজায় থাকে এবং ২০২৪ সালের নভেম্বর ও ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তাদের মধ্যে সশরীরে বৈঠক হয়। পরবর্তীতে কানাডিয়ান পুলিশ ধান্দাকে গ্রেফতার করে।
পাঞ্জাব-ভিত্তিক গ্যাংয়ের জন্য ফাঁদ
অন্য আরেকটি দায়ের হওয়া অভিযোগ অনুযায়ী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যখন ধান্দার চক্রের বিরুদ্ধে মামলা সাজাচ্ছিল, ঠিক তখনই তারা পাঞ্জাব-ভিত্তিক ভগবানপুরিয়া গ্যাংয়ের ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে একই পদ্ধতি ব্যবহার করছিল, যারা মাদক পাচারের সঙ্গেও জড়িত ছিল। ২০২৪ সালের ১৭ জুন, এই গ্যাংয়ের সদস্যরা এমন এক ব্যক্তির কাছে পাঁচ কেজি কোকেন বিক্রি করে, যাকে তারা অপরাধ জগতের সহযোগী মনে করেছিল। কিন্তু ওই ব্যক্তিটি আসলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একজন গোপন তথ্যদাতা ছিলেন, যাকে এখানেও 'সিআই-১' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই ব্যক্তিটিই ধান্দা মাদক পাচারকারী চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা একই ব্যক্তি কিনা, তা স্পষ্ট নয়। এই বিক্রির জন্য গ্যাংটি সিআই-১-এর কাছ থেকে ৪৫,০০০ ডলার পেয়েছিল।
এর ঠিক এক বছর পর, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে, এই গ্যাংয়ের সদস্যরা সিআই-১-এর কাছে একে-৪৭ এবং গ্রেনেড-সহ বিভিন্ন অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দেয়। ৪ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার একটি পার্কিং লটে এই বিক্রি সম্পন্ন হয়, যেখানে সিআই-১ মোট ২,০০০ ডলারের বিনিময়ে পিস্তল ও গোলাবারুদ কেনেন। এর মাত্র কয়েক মাস পর, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে, সিআই-১ ভগবানপুরিয়া গ্যাংয়ের সদস্যদের কাছ থেকে সেমি-অটোমেটিক রাইফেল এবং গোলাবারুদ কেনেন। ২০২৫ সালের অক্টোবর ও ডিসেম্বরে গ্যাংটির কাছ থেকে হাজার হাজার ডলারের অস্ত্র কিনে তথ্যদাতাটি ক্রমাগত এই সম্পর্ক আরও মজবুত করতে থাকেন। পরিস্থিতি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আরও চরম আকার ধারণ করে, যখন গ্যাংটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডায় ২০ কেজি কোকেনের একটি চালান পাচারের চেষ্টা করে, যা তারা সিআই-১-এর কাছ থেকে পাওয়া আসল চালান বলে মনে করেছিল। তবে সেই চালানটি আসলে ছিল নকল এবং গত ২৩ ফেব্রুয়ারি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সেটি বাজেয়াপ্ত করে। ভগবানপুরিয়া গ্রুপের সদস্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগপত্রে-যার প্রধান বর্তমানে ভারতের একটি জেলে বন্দি-সিআই-১ ওই গ্রুপের সদস্যদের কাছ থেকে বার্তা পেয়েছিলেন, যেখানে তারা তাঁর বিরুদ্ধে চালানের মধ্যে ট্র্যাকার বসানোর অভিযোগ তুলেছিল।
তৃতীয় দায়ের হওয়া অভিযোগ থেকে জানা যায়, লরেন্স বিষ্ণোইয়ের নেতৃত্বাধীন বিষ্ণোই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে মার্কিন সরকার একজন ছদ্মবেশী কর্মকর্তাকেও ব্যবহার করেছিল-যাকে ‘ইউসি-১’ নাম দেওয়া হয়েছে। লরেন্স বিষ্ণোই নিজেও বর্তমানে ভারতের একটি জেলে বন্দি রয়েছে। ২০২৫ সালের ১১ জানুয়ারি, বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য সুকরাজ সিং কাং এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে, গ্যাংটির ধারণা অনুযায়ী যার কাছে ১,০০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ ডলার ঋণ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই ব্যক্তিটি ছিলেন একজন গোপন তথ্যদাতা, যাকে আবারও 'সিআই-১' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, কাং ১৬,০০০ ডলার ফি-এর বিনিময়ে এক ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে সাহায্য করতে রাজি হয়। এরপর বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্যরা এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে, যাকে তারা সিআই-১-এর ঋণগ্রহীতা মনে করেছিল, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একজন ছদ্মবেশী কর্মকর্তা, যাকে অভিযোগপত্রে 'ইউসি-১' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৫ সাল জুড়ে পরবর্তী কথোপকথনগুলোতে, বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্যরা ইউসি-১-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং পাওনা ২,০০,০০০ ডলার পরিশোধ না করলে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সিআই-১-কে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের এমন কিছু সদস্যদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় যারা এই তোলাবাজির মামলার সঙ্গে জড়িত ছিল।
মার্কিন আদালতে এখন অপরাধের মুখোমুখি হওয়া বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্যরা ২০২৫ সাল জুড়েই ইউসি-১-কে আপত্তিকর হুমকি দিতে থাকে, কারণ ওই ছদ্মবেশী কর্মকর্তা চুক্তির চেয়ে কম টাকা পরিশোধ করেছিলেন। এই তদন্তগুলো থেকে সংগৃহীত প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে, মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো গ্র্যান্ড জুরির কাছে তাদের মামলা পেশ করে। গত ২৩ জুন ধান্দা গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়, যার পর ২৫ জুন ভগবানপুরিয়া গ্যাং এবং সবশেষে ১ জুলাই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আসে। আর তারপরেই, ‘অপারেশন হার্ড বল’ শুরু করার চূড়ান্ত সময় চলে আসে।