    Fake Aadhaar Card Check: ভুয়ো আধার কার্ডের জাল ফাঁসছেন না তো? কয়েক মিনিটেই জেনে নিন এভাবে, নাহলে বড় বিপদ

    আধার জালিয়াতি রুখতে সাধারণ মানুষের সচেতনতাই বড় অস্ত্র। আপনার আধার কার্ডটি যদি অনেক পুরনো হয় বা কিউআর কোড কাজ না করে, তবে দেরি না করে নিকটস্থ আধার কেন্দ্র থেকে সেটি আপডেট করিয়ে নিন বা অনলাইন থেকে PVC Aadhaar Card অর্ডার করুন। 

    Published on: Mar 03, 2026 10:53 AM IST
    By Ayan Das
    বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আধার কার্ড ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া - সবক্ষেত্রেই আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই অপরিহার্যতার সুযোগ নিয়েই বাড়ছে জালিয়াতি। বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচুর ভুয়ো আধার কার্ড। আর এই ভুয়ো কার্ড ব্যবহারের ফলে আপনি পড়তে পারেন আইনি ঝামেলায় অথবা হারাতে পারেন আপনার কষ্টার্জিত অর্থ।

    ভুয়ো আধার কার্ড নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে মিন্ট)
    ভুয়ো আধার কার্ড নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে মিন্ট)

    সম্প্রতি ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (UIDAI) তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে জানানো হেঠে যে আধার কার্ড ব্যবহারের আগে সেটি আসল কিনা তা যাচাই করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

    ভুয়ো আধার কার্ডের ঝুঁকি কেন বাড়ছে?

    অনেকেই বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে আধারের মতো দেখতে নকল কার্ড তৈরি করে জালিয়াতি করছে। এই নকল কার্ড ব্যবহার করে সিম কার্ড কেনা বা আর্থিক লেনদেন করার ফলে আসল মালিক বিপদে পড়ছেন। আপনি যদি অজান্তে একটি নকল আধার কার্ড ব্যবহার করেন, তবে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হওয়ার পাশাপাশি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও সাফ হয়ে যেতে পারে।

    কীভাবে বুঝবেন আধার কার্ডটি আসল না নকল?

    UIDAI-এর নিয়ম অনুযায়ী, আধার কার্ড যাচাই করার জন্য আপনাকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। বাড়িতে বসেই আপনি কয়েক মিনিটে এটি পরীক্ষা করতে পারেন

    ১) QR কোড স্ক্যান করুন (সবচেয়ে সহজ উপায়)

    প্রতিটি আধার কার্ডে একটি সুরক্ষিত QR কোড থাকে। আপনার ফোনের 'Aadhaar QR Scanner' অ্যাপ (যা Google Play Store বা App Store-এ পাওয়া যায়) দিয়ে কার্ডের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন। যদি কার্ডটি আসল হয়, তবে স্ক্যান করার সঙ্গে সঙ্গে কার্ডধারীর নাম, লিঙ্গ, জন্ম তারিখ এবং ছবি স্ক্রিনে চলে আসবে। যদি স্ক্যান করার পর কোনও তথ্য না দেখায় বা এরর (Error) আসে, তবে বুঝবেন কার্ডটি জাল।

    ২) আধারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন

    ১) প্রথমে UIDAI-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট myaadhaar.uidai.gov.in-এ যান।

    ২) সেখানে 'Check Aadhaar Validity' অপশনে ক্লিক করুন।

    ৩) আপনার ১২ সংখ্যার আধার নম্বর এবং ক্যাপচা কোডটি দিয়ে 'Proceed' বাটনে ক্লিক করুন।

    যদি আধার নম্বরটি সঠিক হয়, তবে স্ক্রিনে ওই ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, রাজ্য এবং মোবাইল নম্বরের শেষ তিনটি সংখ্যা দেখাবে। নম্বরটি অস্তিত্বহীন হলে সেটি ‘Invalid’ দেখাবে।

    ৩) কার্ডের কাগজের গুণমান ও লোগো পরীক্ষা

    আসল আধার কার্ডের ছাপার মান অত্যন্ত উন্নত হয়। কার্ডের উপরের অংশে ভারত সরকারের লোগো এবং অশোক স্তম্ভের জলছাপ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। নকল কার্ডের ক্ষেত্রে অনেক সময় রং ফিকে বা লেখা অস্পষ্ট হতে পারে।

    অফলাইনে আধার যাচাই করার গুরুত্ব

    আপনি যদি কোনও প্রতিষ্ঠানের মালিক হন বা কাউকে ভাড়ায় বাড়ি দিচ্ছেন, তবে শুধুমাত্র আধার কার্ডের ফটোকপি দেখেই বিশ্বাস করবেন না। সর্বদা কিউআর কোড স্ক্যান করে তথ্য মিলিয়ে নিন। UIDAI স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, আধার কার্ডের ১২ সংখ্যার নম্বর থাকলেই সেটি আসল আধার হওয়ার প্রমাণ নয়।

