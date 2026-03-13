Hundreds Auction: অভিনন্দনকে 'ট্রোল' করা পাক ক্রিকেটার আবরারকে কিনলেন ভারতীয় মালিক, IPL-এ তাঁর দলকে বয়কটের ডাক

Hundreds Auction: অভিনন্দনকে 'ট্রোল' করা পাক ক্রিকেটার আবরারকে কিনলেন ভারতীয় মালিক, IPL-এ তাঁর দলকে বয়কটের ডাক
আবরার একটা সময় অভিনন্দ বর্তমানের আটক হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে ভারতকে ট্রোল করার চেষ্টা করেছিলেন। চায়ের কাপ হাতে ছবি দিয়ে তিনি ভারতকে ট্রোল করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তানিদের হাতে আটক হওয়ার পরে অভিনন্দন বর্তমানের একটি ভিডিয়ো রেকর্ডিং করা হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'চা-টা দুর্দান্ত।'
ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ দ্য হান্ড্রেডসের নিলামে পাকিস্তানি বোলার আবরার আহমেদকে দলে নিল সানরাইজার্স লিডস। দলটির ভারতীয় মালিক কাব্য মারান পাক স্পিনারকে দলে নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সানরাইজর্সকে আসন্ন আইপিএলে বয়কট করার ডাক উঠেছে। এই আবহে #ShameOnSRH ও #BoycottSunrisers-এর মতো হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ড করতে শুরু করেছিল এক্স-এ। রিপোর্ট অনুযায়ী, নিলামে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২.৩৪ কোটি দর পেয়েছেন আবরার।
এই আবরারই একটা সময় অভিনন্দ বর্তমানের আটক হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে ভারতকে ট্রোল করার চেষ্টা করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় চায়ের কাপ হাতে ছবি দিয়ে তিনি ভারতকে ট্রোল করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তানিদের হাতে আটক হওয়ার পরে ভারতীয় বায়ুসেনার অফিসার অভিনন্দন বর্তমানের একটি ভিডিয়ো রেকর্ডিং করা হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'চা-টা দুর্দান্ত।' সেই বিষয়টি নিয়েই পাকিস্তানিরা ভারতকে ট্রোল করার চেষ্টা করে থাকে। এদিকে মাঠে ভারতের কাছে মার খাওয়া আবরারও সেই 'ট্রেন্ডে' গা ভাসিয়েছেন অতীতে।
এমনিতে আইপিএলে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নেওয়া হয় না। এদিকে হান্ড্রেডসের নিলামের আগে দাবি করা হচ্ছিল, কোনও ভারতীয় মালিকানাধীন দল পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নেবে না। যা নিয়ে আবার ইংরেজ ক্রিকেটাররা 'দুঃখ' পেয়েছিলেন। এই সবের মাঝেই এবার আবরারকে দলে নিলেন কাব্য। এই আবহে আইপিএলে সানরাইজার্সকে বয়কটের দাবি উঠেছে ভারতীয় নেটিজেনদের মধ্যে। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে কোনও ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দলে নেয়নি।
এদিকে ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেট লিগে সব মিলিয়ে আটটি দল খেলবে। তার মধ্যে চারটি দলের মালিকানা ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কাছে। কাব্য মারান ছাড়াও মুম্বই ইন্ডিয়ানস, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের অংশীদারিত্ব রয়েছে দলগুলিতে। এর আগে ‘ড্রাফ্টিং’ মারফত দল তৈরি হত এই লিগে। এই আবহে গতকাল নিলাম টেবিলে উপস্থিত ছিলেন সানরাইজার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির সিইও কাব্য মারান এবং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি। সব মিলিয়ে এ বারের নিলামে ১৪ জন পাকিস্তানি ক্রিকেটার ছিলেন। দল না পাওয়ার ভয়ে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ান শাহিন শাহ আফ্রিদি। তবে ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের দলে স্থান পেলেন পাক স্পিনার আবরার।